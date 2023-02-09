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Нарушения со стороны грудных желез у мужчин

Авторы:Irvin H. Hirsch, MD, Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University
Проверено/пересмотрено февр. 2023 | Изменено окт. 2023
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    У мужчин изредка имеют место нарушения со стороны молочных желез. К нарушениям со стороны молочных желез относятся:

    • увеличение молочных желез;

    • Рак молочной железы

    Увеличение молочных желез у мужчин

    Увеличение молочных желез у мужчин называется либо гинекомастией, либо псевдогинекомастией.

    Гинекомастия — это увеличение ткани самой молочной железы, которая состоит из желез.

    Псевдогинекомастия — это видимое увеличение молочных желез у мужчин, страдающих избыточным весом. Псевдогинекомастия вызвана увеличением объема жировой ткани вокруг молочных желез, а не увеличением объема железистой ткани.

    Гинекомастия иногда наблюдается в младенчестве и в период полового созревания. При этом увеличение молочных желез в период полового созревания обычно является нормальным и временным, наблюдаясь несколько месяцев или несколько лет. Увеличение молочных желез также часто наблюдается у мужчин старше 50 лет.

    У мужчин увеличение молочных желез может быть вызвано:

    Реже увеличение молочных желез у мужчин обусловлено гормональным дисбалансом, который может быть вызван редкими эстроген-продуцирующими опухолями.

    Может наблюдаться как увеличение одной молочной железы, так и увеличение обеих молочных желез. При увеличении молочная железа может стать болезненно чувствительной. При наличии болезненной чувствительности злокачественная опухоль является маловероятной причиной нарушения. Как у мужчин, так и у женщин боль в молочной железе обычно не является признаком злокачественной опухоли.

    Врач проводит всесторонний опрос и врачебный осмотр. Иногда требуются другие обследования, такие как анализы крови или маммография.

    Обычно специального лечения не требуется. Увеличение молочных желез часто исчезает само по себе или исчезает после выявления причины и проведения соответствующего лечения. Хирургическое удаление излишков ткани молочной железы является эффективным мероприятием, но требуется весьма редко. Предпочтительным хирургическим методом является липосакция — хирургическое удаление тканей путем всасывания через трубку, вставленную в небольшой разрез; иногда после нее проводятся дополнительные косметические хирургические вмешательства.

    Знаете ли Вы, что...

    • В период полового созревания у мальчиков иногда временно увеличиваются молочные железы.

    Рак молочной железы у мужчин

    Хотя в 99 % случаев рак молочной железы наблюдается у женщин, у мужчин также может развиться рак молочной железы. Каждый год в Соединенных Штатах Америки около 2650 мужчин заболевают раком молочной железы и около 530 из них умирают. Поскольку рак молочной железы у мужчин встречается нечасто, его могут не заподозрить как причину имеющихся у пациента симптомов. В результате рак молочной железы у мужчин часто диагностируется после того, как болезнь прогрессирует до поздних стадий. Прогноз аналогичен прогнозу для женщин с раком молочной железы на аналогичной стадии.

    Как и у женщин, рак молочной железы у мужчин вызывает образование уплотнений в молочной железе, которые необходимо обследовать. Применяются такие же методы диагностики, как и у женщин.

    Как и у женщин, способы лечения рака молочной железы у мужчин включают хирургическую операцию, лучевую терапию и химиотерапию. Однако у мужчин сохранение молочной железы после операции не является серьезным поводом для беспокойства.

    Некоторые разновидности рака молочной железы прогрессируют под воздействием эстрогена. Эстроген — это основной женский половой гормон, который также присутствует в организме мужчины в небольшом количестве. Если при изучении образцов тканей обнаружено, что эстроген вызывает рост злокачественной опухоли, применяются лекарственные препараты, подавляющие активность эстрогена, например, тамоксифен.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.