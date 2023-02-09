Нарушения со стороны грудных желез у мужчин

Увеличение молочных желез у мужчин называется либо гинекомастией, либо псевдогинекомастией.

​Гинекомастия — это увеличение ткани самой молочной железы, которая состоит из желез.

Псевдогинекомастия — это видимое увеличение молочных желез у мужчин, страдающих избыточным весом. Псевдогинекомастия вызвана увеличением объема жировой ткани вокруг молочных желез, а не увеличением объема железистой ткани.

Гинекомастия иногда наблюдается в младенчестве и в период полового созревания. При этом увеличение молочных желез в период полового созревания обычно является нормальным и временным, наблюдаясь несколько месяцев или несколько лет. Увеличение молочных желез также часто наблюдается у мужчин старше 50 лет.

У мужчин увеличение молочных желез может быть вызвано:

некоторыми расстройствами (включая некоторые нарушения работы печени);

лечением некоторыми лекарственными препаратами (включая применение женских половых гормонов и анаболических стероидов, а также некоторых препаратов для лечения аденомы предстательной железы или рака предстательной железы);

препаратами растительного происхождения (такими как лавандовое масло и масло чайного дерева в дерматологических средствах);

интенсивным употреблением марихуаны, пива, других алкогольных напитков или героина.

Реже увеличение молочных желез у мужчин обусловлено гормональным дисбалансом, который может быть вызван редкими эстроген-продуцирующими опухолями.

Может наблюдаться как увеличение одной молочной железы, так и увеличение обеих молочных желез. При увеличении молочная железа может стать болезненно чувствительной. При наличии болезненной чувствительности злокачественная опухоль является маловероятной причиной нарушения. Как у мужчин, так и у женщин боль в молочной железе обычно не является признаком злокачественной опухоли.

Врач проводит всесторонний опрос и врачебный осмотр. Иногда требуются другие обследования, такие как анализы крови или маммография.

Обычно специального лечения не требуется. Увеличение молочных желез часто исчезает само по себе или исчезает после выявления причины и проведения соответствующего лечения. Хирургическое удаление излишков ткани молочной железы является эффективным мероприятием, но требуется весьма редко. Предпочтительным хирургическим методом является липосакция — хирургическое удаление тканей путем всасывания через трубку, вставленную в небольшой разрез; иногда после нее проводятся дополнительные косметические хирургические вмешательства.