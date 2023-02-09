Влияние возраста на репродуктивную систему мужчины

Неясно, что именно вызывает постепенные возрастные изменения мужской половой системы — само по себе старение или нарушения, связанные со старением. С возрастом у мужчин постепенно снижается частота и длительность эрекции, а также твердость полового члена, достигаемая при эрекции (см. Эректильная дисфункция). Наблюдается тенденция к снижению уровня мужского полового гормона (тестостерона), что приводит к снижению полового влечения (снижению либидо). Снижается поступление крови к половому члену. Другие изменения включают:

снижение чувствительности полового члена;

снижение объема жидкости, высвобождаемой во время эякуляции;

увеличение внезапности эякуляции;

оргазм без эякуляции;

после оргазма половой член быстрее становится мягким (прекращается эрекция);

увеличивается период после оргазма до того, как будет возможна новая эрекция (период невозбудимости).

Примерно с 20-летнего возраста выработка тестостерона (основного мужского полового гормона) у мужчин обычно начинает снижаться приблизительно на 1–2 % в год. Позднее у мужчин наступает период, когда выработка тестостерона снижается настолько, что вызывает значимые симптомы; иногда этот период называют мужской менопаузой или андропаузой. Тем не менее, постепенное снижение выработки гормонов у мужчин существенно отличается от изменений, наступающих в организме женщины при менопаузе: в ходе менопаузы практически у всех женщин наблюдается очень быстрое снижение выработки гормонов, длящееся лишь несколько лет. Скорость снижения выработки тестостерона подвержена значительным колебаниям у различных мужчин. У некоторых 70-летних мужчин уровень тестостерона соответствует среднему уровню 30-летнего мужчины.

Вне зависимости от возраста, при снижении уровня тестостерона могут развиваться некоторые характеристики, характерные для старения, включая снижение либидо, снижение мышечной массы, увеличение жировой прослойки на животе, снижение прочности костной ткани (остеопороз), в результате чего повышается риск переломов, снижение энергичности, замедление мышления и снижение уровня эритроцитов в крови (анемия). При пониженном уровне тестостерона также увеличивается риск ишемической болезни сердца.