Анаболические стероиды (также называемые анаболическими андрогенными стероидами) — это синтетические (искусственные) версии гормона тестостерона и родственных ему веществ, которые часто используются для увеличения размера и силы мышц.

Анаболические стероиды — это гормоны, которые способствуют росту мышц и повышению силы и энергии.

Анаболические стероиды также могут иметь много побочных эффектов, в том числе психологические (перепады настроения, агрессивное поведение, раздражительность) и физические (угревая сыпь, маскулинизирующие эффекты у женщин; бесплодие и подавление естественной выработки тестостерона, увеличение молочных желез у мужчин).

Эти вещества можно выявить в моче в течение 6 месяцев.

Лечение большинства побочных эффектов предполагает прекращение приема.

Анаболические стероиды включают гормон тестостерон и связанные с ним препараты. Анаболические стероиды оказывают различные физические действия, включая рост мышц и увеличение силы и энергии. Поэтому эти препараты часто используют незаконно для конкурентного преимущества в спорте. Потребителями часто являются спортсмены. Примерно 2 % женщин и 6 % мужчин во всем мире употребляют или злоупотребляют анаболическими стероидами, аналогичные показатели наблюдаются и в Соединенных Штатах Америки. Эти оценки применимы как к взрослым, так и к подросткам.

Применение анаболических стероидов имеет множество медицинских показаний, включая лечение низкого уровня тестостерона (гипогонадизма), а иногда предотвращение атрофии мышц у людей, прикованных к постели или имеющих серьезные ожоги, рак или тяжелую форму инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека. Однако использование анаболических стероидов исключительно для увеличения мышечной массы и силы, особенно без рецепта, считается злоупотреблением. В Соединенных Штатах Америки использование большинства анаболических стероидов регулируется Законом о контролируемых веществах, и их хранение без рецепта является незаконным.

Препараты можно принимать перорально, вводить в мышцы или наносить на кожу в виде геля или пластыря.

Спортсмены могут принимать стероиды в течение определенного периода времени, затем прекратить их прием и снова продолжать несколько раз в году. Такой процесс называется циклическим. Спортсмены часто используют несколько стероидов одновременно (комбинирование анаболиков различных классов), принимая их различным способом (перорально, инъекция или пластырь). Они также могут повышать дозу во время цикла (пирамида). Подобный режим дозирования может привести к употреблению очень высоких доз. Циклы, комбинирование анаболиков различных классов и пирамиды предназначены для усиления желаемых эффектов и снижения неблагоприятного воздействия, но данных, подтверждающих пользу этих режимов дозирования, недостаточно.

В дозах, используемых для лечения заболеваний, анаболические стероиды не вызывают особых проблем. Однако некоторые люди могут принимать дозы, в 10–50 раз превышающие лечебные, из-за их воздействия на размер и силу мышц.

Симптомы и признаки применения анаболических стероидов Анаболические стероиды оказывают физическое и психологическое воздействие. Чем выше доза препарата, тем больше эффект. Физические эффекты Основной физический эффект анаболических стероидов: увеличение размеров мышц. Другие физические эффекты включают: гинекомастию (увеличение молочных желез) и уменьшение размеров яичек со снижением количества сперматозоидов и, как правило, бесплодие у мужчин;

вирилизацию (маскулинизирующие эффекты) у женщин, такие как облысение, чрезмерный рост волос на теле (гирсутизм), увеличение размеров клитора, огрубение голоса, уменьшение размеров молочных желез и истончение слизистой (атрофия) влагалища. Гинекомастия у мужчин и маскулинизирующие эффекты у женщин могут быть необратимыми. У мужчин и женщин часто отмечается значительная угревая сыпь. Агрессивность и аппетит могут повышаться, особенно при приеме высоких доз. У подростков стероиды могут нарушать развитие костей рук и ног. Длительное применение может вызвать повышенную выработку эритроцитов организмом и отклонения от нормы в уровнях жиров (липидов) в крови. Повышается уровень плохого холестерина — липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и снижается уровень хорошего холестерина — липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). При использовании анаболических стероидов сообщалось о тяжелых сердечно-сосудистых осложнениях, включая повышение артериального давления, инфаркт миокарда и образование сгустков крови. Также могут возникать осложнения, затрагивающие печень или почки. Психологические эффекты Стероиды оказывают несколько психологических эффектов (обычно только при употреблении в высоких дозах): значительная и непостоянная смена настроения;

иррациональное поведение;

повышенная агрессивность («стероидная ярость»);

Раздражительность

повышенное половое влечение (либидо) у мужчин и иногда у женщин;

Депрессия

Диагностика применения анаболических стероидов Анализы мочи

Анализы крови Проводятся анализы мочи для выявления продуктов разложения анаболических стероидов. Эти продукты можно выявить в течение 6 месяцев после прекращения употребления. Можно провести анализы крови, чтобы проверить текущий уровень тестостерона у человека и определить, превышает ли он норму. Также можно измерить уровень других репродуктивных гормонов (таких, как фолликулостимулирующий гормон [ФСГ], лютеинизирующий гормон [ЛГ]) в крови. Если уровень тестостерона очень высокий, а уровни ФСГ и ЛГ низкие, это свидетельствует о том, что человек принимает анаболические стероиды.

Лечение применения анаболических стероидов Прекращение использования стероидов Основное лечение включает прекращение употребления препаратов. Хотя физическая зависимость не наблюдается, возможно проявление психологической зависимости, особенно у бодибилдеров, участвующих в соревнованиях. Гинекомастия (увеличение размера молочных желез у мужчин) может потребовать хирургического вмешательства для уменьшения размеров. Мужчинам, у которых в результате приема анаболических стероидов развивается бесплодие, могут назначить лекарственные препараты для восстановления фертильности.

Профилактика применения анаболических стероидов Подросткам и молодым людям следует разъяснять риски приема анаболических стероидов, начиная со средней школы. Также могут помочь программы обучения альтернативным и здоровым методам увеличения объема мышц и улучшения физической формы. Подобные программы пропагандируют здоровое питание и силовые тренировки.