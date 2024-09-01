Снижение либидо у мужчин

Снижение либидо — это снижение полового влечения.

Среди возможных причин выделяют психологические факторы (такие как депрессия, тревожность или проблемы в отношениях), прием лекарственных препаратов, а также пониженный уровень тестостерона в крови (также известный как гипогонадизм).

В зависимости от причины врач может предложить пациенту пройти психологическое консультирование, перевести пациента на другой лекарственный препарат или рекомендовать заместительную терапию препаратами тестостерона (ЗТПТ).

(См. также Общие сведения о половой функции и дисфункции у мужчин).

Половое влечение (либидо) по-разному выражено у разных мужчин; оно может быть временно снижено при таких состояниях, как повышенная утомляемость или тревога. Либидо обычно также постепенно снижается с возрастом. Устойчивое снижение либидо может нарушить взаимоотношения в паре.

Иногда пониженное либидо является нарушением, наблюдающимся в течение всей жизни, вызванным травмирующим сексуальным опытом в детстве; оно также может быть вызвано приобретенным подавлением мыслей сексуального характера. Однако чаще всего снижение либидо происходит после многих лет нормально выраженного сексуального влечения. Причиной снижения либидо часто являются психологические факторы, такие как депрессия, тревожность и проблемы в отношениях.

Хроническая болезнь почек также может снижать либидо, как и лекарственные препараты (например, используемые для лечения депрессии, тревожности или распространенного рака предстательной железы), снижающие уровень тестостерона в крови. Дефицит тестостерона (гипогонадизм) очень распространен у пожилых мужчин.

При снижении либидо у мужчины возникает меньше мыслей и фантазий сексуального характера, ослабевает интерес к сексу; мужчина вступает в половые контакты реже, чем раньше. Иногда сексуальный интерес не удается вызвать даже сексуальной стимуляцией зрительно воспринимаемыми объектами, словами или прикосновениями. Мужчины с пониженным либидо часто сохраняют способность к сексуальному функционированию и иногда могут продолжать вступать в половые контакты для того, чтобы удовлетворить свою партнершу.

Уровень тестостерона в крови можно измерить при помощи лабораторного анализа. Диагноз пониженного уровня тестостерона (так называемый гипогонадизм) устанавливается на основе сообщения мужчиной своих симптомов, а также на основе пониженного уровня тестостерона в крови. Важно отметить, что уровень тестостерона следует измерять в первую очередь утром, до 10:00 часов. Уровень тестостерона самый высокий рано утром и снижается в течение дня. Таким образом, если тестостерон измеряется поздним утром или днем и считается низким, трудно определить, связано ли это просто с временем суток или с истинным дефицитом тестостерона.