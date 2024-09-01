Ретроградная эякуляция — это нарушение, при котором семя выходит в мочевой пузырь, а не выдавливается наружу через половой член.
(См. также Общие сведения о половой функции и дисфункции у мужчин).
При ретроградной эякуляции часть мочевого пузыря, которая в норме закрывает пузырь во время эякуляции (шейка пузыря), остается раскрытой, в результате чего сперма выдавливается в мочевой пузырь. Одной из наиболее распространенных причин этого нарушения является проведение хирургической операции на предстательной железе по поводу незлокачественного увеличения предстательной железы. Другими распространенными причинами ретроградной эякуляции являются сахарный диабет, повреждения спинного мозга, прием некоторых лекарственных препаратов и некоторые хирургические вмешательства (включая обширное хирургическое вмешательство на брюшной полости или области малого таза).
Мужчины с ретроградной эякуляцией могут испытывать оргазм. Однако при ретроградной эякуляции уменьшается объем спермы, эякулируемой из полового члена. Иногда сперма совсем не эякулируется. Это нарушение может вызывать бесплодие, но в остальном не является опасным.
Обычно врач выявляет ретроградную эякуляцию, обнаруживая большое количество сперматозоидов в образце мочи, взятом вскоре после оргазма.
Лечение ретроградной эякуляции
Лекарственные препараты
Мужчины обычно не нуждаются в лечении данного нарушения, если только бесплодие не является для них проблемой. Приблизительно у одной трети мужчин с ретроградной эякуляцией состояние удается улучшить с помощью лекарственных препаратов, сужающих шейку мочевого пузыря (таких как псевдоэфедрин или имипрамин). Однако мужчины, которые используют эти лекарственные препараты, должны быть крайне осторожны и проходить периодический контроль у своего врача на предмет повышения частоты пульса и артериального давления. Эти лекарственные препараты используются только у мужчин, которым необходима способность к зачатию ребенка.
Если мужчине требуется лечение бесплодия, а лекарственные препараты оказываются неэффективными, в некоторых случаях врач может взять у мужчины сперму для искусственного оплодотворения.
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