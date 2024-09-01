Ретроградная эякуляция — это нарушение, при котором семя выходит в мочевой пузырь, а не выдавливается наружу через половой член.

(См. также Общие сведения о половой функции и дисфункции у мужчин).

При ретроградной эякуляции часть мочевого пузыря, которая в норме закрывает пузырь во время эякуляции (шейка пузыря), остается раскрытой, в результате чего сперма выдавливается в мочевой пузырь. Одной из наиболее распространенных причин этого нарушения является проведение хирургической операции на предстательной железе по поводу незлокачественного увеличения предстательной железы. Другими распространенными причинами ретроградной эякуляции являются сахарный диабет, повреждения спинного мозга, прием некоторых лекарственных препаратов и некоторые хирургические вмешательства (включая обширное хирургическое вмешательство на брюшной полости или области малого таза).

Мужчины с ретроградной эякуляцией могут испытывать оргазм. Однако при ретроградной эякуляции уменьшается объем спермы, эякулируемой из полового члена. Иногда сперма совсем не эякулируется. Это нарушение может вызывать бесплодие, но в остальном не является опасным.

Обычно врач выявляет ретроградную эякуляцию, обнаруживая большое количество сперматозоидов в образце мочи, взятом вскоре после оргазма.