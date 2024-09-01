Преждевременная эякуляция — это эякуляция, которая происходит слишком рано, обычно до, во время или вскоре после введения полового члена во влагалище.
Причиной чаще всего является тревожность, другие психологические факторы или повышенная чувствительность кожи полового члена.
Большинству мужчин помогает терапия по модификации поведения, включая методики задержки эякуляции.
(См. также Общие сведения о половой функции и дисфункции у мужчин).
Преждевременная эякуляция часто нарушает отношения между партнерами.
Многие специалисты считают, что преждевременная эякуляция почти всегда обусловлена тревожностью или другими психологическими факторами. Другие специалисты считают, что причиной является излишняя чувствительность кожи полового члена. Если половые контакты у мужчины происходят реже, чем он того желает, то проблема может усугубиться, поскольку чувствительность у мужчины будет повышена. Преждевременная эякуляция редко вызвана заболеванием, однако такие нарушения, как воспаление предстательной железы, чрезмерная активность щитовидной железы или нарушение со стороны нервной системы, могут вызвать преждевременную эякуляцию.
Лечение преждевременной эякуляции
Терапия для изменения поведения
Большинству мужчин с преждевременной эякуляцией помогает справиться терапия по модификации поведения. Врач успокаивает пациента, объясняет причину преждевременной эякуляции и обучает мужчину методикам задержки эякуляции.
Другими методиками задержки эякуляции являются медикаментозное лечение (применение селективного ингибитора обратного захвата серотонина, такого как флуоксетин, пароксетин или сертралин, либо применение трициклического антидепрессанта, такого как кломипрамин). Лечение местными препаратами, снижающими чувствительность, например, нанесение анестетика (крема с лидокаином) на половой член, или применение презерватива также может помочь задержать эякуляцию. Иногда может потребоваться комбинирование лекарственного препарата и терапии по модификации поведения. В тех случаях, когда преждевременная эякуляция вызвана более серьезными психологическими проблемами, может помочь психотерапия.
Обучение задержке эякуляции
Чаще всего для лечения преждевременной эякуляции применяются две методики. Они также помогают справиться с тревогой, которая часто усиливает проблему. Каждая методика предполагает обучение мужчины испытывать возбуждение высокой интенсивности без эякуляции. Обе методики предполагают самостоятельную стимуляцию полового члена (во время мастурбации) или стимуляцию полового члена партнершей вплоть до момента, когда мужчина чувствует, что у него скоро наступит эякуляция. Когда стимуляцию проводит партнерша, вначале она проводится рукой, а затем проводится перед или во время полового акта.
При применении методики «стоп и старт» проводится остановка стимуляции. При применении «методики сдавливания» мужчина или его партнерша на 10–20 секунд сдавливают половой член в том месте, где головка переходит в ствол, предотвращая эякуляцию и снижая силу эрекции. При обеих методиках стимуляция может быть возобновлена спустя 30 секунд. По мере обучения более чем 95% мужчин обучаются задержке эякуляции на 5–10 минут или более.
Если проблемой является задержка эякуляции
Задержка эякуляции (иногда называемая нарушением эякуляции) является еще одним отклонением времени эякуляции. Мужчине с этим нарушением для достижения эякуляции требуется длительная стимуляция. Некоторым мужчинам может потребоваться стимуляция в течение 30 минут или более. Другие могут отказаться от эякуляции из-за усталости, разочарования, раздражения кожи полового члена или боли. Некоторые люди вообще не могут достичь эякуляции. Во многих случаях задержка эякуляции связана с психологическими факторами. Однако этому также могут способствовать такие факторы, как эректильная дисфункция и некоторые лекарственные препараты (например, ингибиторы обратного захвата серотонина).
Лечение обычно включает комбинацию коррекции любой основной эректильной дисфункции и психосексуальной терапии. Могут быть эффективными некоторые лекарственные препараты, используемые для лечения задержки эякуляции (например, каберголин и бупропион).