Преждевременная эякуляция

Чаще всего для лечения преждевременной эякуляции применяются две методики. Они также помогают справиться с тревогой, которая часто усиливает проблему. Каждая методика предполагает обучение мужчины испытывать возбуждение высокой интенсивности без эякуляции. Обе методики предполагают самостоятельную стимуляцию полового члена (во время мастурбации) или стимуляцию полового члена партнершей вплоть до момента, когда мужчина чувствует, что у него скоро наступит эякуляция. Когда стимуляцию проводит партнерша, вначале она проводится рукой, а затем проводится перед или во время полового акта.

При применении методики «стоп и старт» проводится остановка стимуляции. При применении «методики сдавливания» мужчина или его партнерша на 10–20 секунд сдавливают половой член в том месте, где головка переходит в ствол, предотвращая эякуляцию и снижая силу эрекции. При обеих методиках стимуляция может быть возобновлена спустя 30 секунд. По мере обучения более чем 95% мужчин обучаются задержке эякуляции на 5–10 минут или более.