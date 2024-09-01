Общие сведения о половой функции и дисфункции у мужчин

У мужчин половой дисфункцией считаются нарушения способности вступать в половой акт. Сексуальная дисфункция включается в себя различные расстройства, которые влияют на:
половое влечение (либидо);
способность достичь эрекции или поддерживать ее (эректильная дисфункция или импотенция);
способность совершить эякуляцию;
способность достичь эрекции без деформации полового члена;
способность к достижению оргазма.
Половая дисфункция может быть вызвана как физическими, так и психологическими факторами или их комбинацией. Соматическая проблема может приводить к психологическим расстройствам (таким как тревожность, депрессия или стресс), что в свою очередь может усилить соматическое нарушение. Иногда мужчины заставляют себя качественно совершать половой акт или чувствуют такое давление со стороны партнерши; неспособность качественно совершать половой акт вызывает у них психологическое расстройство (страх перед возможной неудачей). Страх перед возможной неудачей может причинять существенное беспокойство, что еще сильнее ухудшает способность мужчины наслаждаться сексуальными отношениями.
Наиболее распространенными разновидностями половой дисфункции у мужчин являются нарушения эякуляции. Эти нарушения включают:
раннюю эякуляцию до или вскоре после проникновения во влагалище (преждевременная эякуляция);
эякуляцию в мочевой пузырь (ретроградная эякуляция);
неспособность к эякуляции (анэякуляция).
Эректильная дисфункция часто встречается у мужчин среднего и пожилого возраста. У некоторых мужчин также наблюдается сниженное половое влечение.
Нормальная половая функция мужчины
Нормальная половая функция мужчины — это сложная система, в которой играют роль как телесный, так и психологический компонент. Нервная, кровеносная и эндокринная (гормональная) системы взаимодействуют с психикой, вызывая сексуальную реакцию. Сексуальная реакция мужчины зависит от высокочувствительного и слаженного взаимодействия указанных систем.
Половое влечение (также называемое либидо) — это желание вступить в половую связь. Оно может быть спровоцировано мыслями, словами, зрительно воспринимаемыми объектами, запахом или прикосновениями. Половое влечение ведет к первой стадии цикла сексуальной реакции — возбуждению.
Затем следует возбуждение, или половое возбуждение. В ходе возбуждения головной мозг посылает нервные сигналы по спинному мозгу в половой член. Артерии, по которым кровь попадает в отвечающие за эрекцию структуры (пещеристые тела и губчатое тело), расширяются (расслабляются, их просвет становится шире). При расширении артерий значительно увеличивается приток крови в указанные структуры, они наполняются кровью и увеличиваются в размерах. Это расширение приводит к сдавливанию вен, по которым кровь выходит из полового члена, в результате чего отток крови из полового члена замедляется. Таким образом, давление крови в половом члене повышается. Повышенное давление крови в половом члене вызывает твердость полового члена и эрекцию. Кроме того, во всем теле усиливается напряжение мышц.
В стадии плато возбуждение и мышечное напряжение усиливаются.
Оргазм представляет собой пик или кульминацию сексуального возбуждения. Во время оргазма мышечное напряжение во всем теле еще более усиливается; мышцы таза сокращаются, после чего происходит эякуляция.
Эякуляция происходит тогда, когда нервы вызывают сокращения мышц в мужских половых органах: семенных пузырьках, предстательной железе, а также в протоках придатков яичка и семявыносящих протоках. Эти сокращения выталкивают сперму в мочеиспускательный канал. Сокращения мышц вокруг мочеиспускательного канала проталкивают сперму, выдавливая ее из полового члена. Шейка мочевого пузыря при этом сокращается, препятствуя попаданию спермы в мочевой пузырь.
Мужские репродуктивные органы
Хотя эякуляция и оргазм часто происходят одновременно, это два отдельных явления. Изредка эякуляция происходит без оргазма. Также оргазм может произойти при отсутствии эякуляции, в особенности в период до полового созревания или как побочный эффект определенных лекарственных препаратов (например, антидепрессантов), или после хирургического вмешательства (например, после удаления толстой кишки или предстательной железы). Оргазм обычно очень приятен.
В стадии разрешения организм возвращается в невозбужденное состояние. После эякуляции или оргазма артерии полового члена сужаются, а гладкая мускулатура пещеристых тел и губчатое тело сокращаются, в результате чего давление крови в половом члене падает, кровь выходит из структур, вызывающих эрекцию, и половой член становится мягким (эрекция прекращается). После оргазма повторное достижение эрекции возможно лишь спустя некоторое время (после рефрактерного периода); у молодых мужчин длительность этого периода обычно составляет около 20 минут, у более взрослых мужчин длительность периода увеличивается. Длительность периода между эрекциями обычно увеличивается по мере старения мужчины.
Сексуальная активность и заболевания сердца
Изнурительность половой активности обычно уступает изнурительности умеренной или тяжелой физической нагрузки, поэтому для мужчин с заболеванием сердца половая активность обычно не опасна. Хотя риск сердечного приступа (инфаркта миокарда) во время половой активности выше, чем во время покоя, но все равно, весьма низок.
Как бы то ни было, живущим половой жизнью мужчинам с нарушениями со стороны сердца и сердечно-сосудистой системы (то есть с такими нарушениями, как стенокардия, повышенное артериальное давление, сердечная недостаточность, нарушения сердечного ритма и нарушения со стороны клапана аорты [аортальный стеноз]) необходимо проконсультироваться со своим врачом. При заболеваниях легкой тяжести, вызывающих не много симптомов, и при нормальном артериальном давлении половая жизнь обычно безопасна. Если тяжесть заболевания средняя или если у мужчины имеются другие нарушения, повышающие риск инфаркта миокарда, может потребоваться обследование для определения безопасности половой жизни. Если заболевание тяжелое или если у мужчины сердце увеличено в размерах и препятствует току крови из левого желудочка (обструктивная кардиомиопатия), половую жизнь следует отложить до тех пор, когда при помощи специальной терапии удастся снизить тяжесть симптомов.
Мужчины должны спрашивать своего врача, как скоро после инфаркта миокарда они могут продолжить половую жизнь. Согласно рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, возобновление половой жизни допустимо уже через 1 неделю после инфаркта миокарда, если легкая и умеренная физическая активность не вызывает боли в груди и одышки.
Применение силденафила, варденафила, аванафила или тадалафила опасно для мужчин, принимающих нитроглицерин, так как при сопутствующем приеме этих препаратов существует риск опасного снижения артериального давления.
Чаще всего для определения безопасности половой жизни проводится мониторинг сердца на предмет нарушения сердечного кровоснабжения в то время, когда мужчина переносит физическую нагрузку на беговой дорожке. Если в ходе физической нагрузки наблюдается достаточное снабжение сердца кровью, инфаркт миокарда во время половой жизни очень маловероятен.