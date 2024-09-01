Общие сведения о половой функции и дисфункции у мужчин

Нормальная половая функция мужчины — это сложная система, в которой играют роль как телесный, так и психологический компонент. Нервная, кровеносная и эндокринная (гормональная) системы взаимодействуют с психикой, вызывая сексуальную реакцию. Сексуальная реакция мужчины зависит от высокочувствительного и слаженного взаимодействия указанных систем.

Половое влечение (также называемое либидо) — это желание вступить в половую связь. Оно может быть спровоцировано мыслями, словами, зрительно воспринимаемыми объектами, запахом или прикосновениями. Половое влечение ведет к первой стадии цикла сексуальной реакции — возбуждению.

Затем следует возбуждение, или половое возбуждение. В ходе возбуждения головной мозг посылает нервные сигналы по спинному мозгу в половой член. Артерии, по которым кровь попадает в отвечающие за эрекцию структуры (пещеристые тела и губчатое тело), расширяются (расслабляются, их просвет становится шире). При расширении артерий значительно увеличивается приток крови в указанные структуры, они наполняются кровью и увеличиваются в размерах. Это расширение приводит к сдавливанию вен, по которым кровь выходит из полового члена, в результате чего отток крови из полового члена замедляется. Таким образом, давление крови в половом члене повышается. Повышенное давление крови в половом члене вызывает твердость полового члена и эрекцию. Кроме того, во всем теле усиливается напряжение мышц.

В стадии плато возбуждение и мышечное напряжение усиливаются.

Оргазм представляет собой пик или кульминацию сексуального возбуждения. Во время оргазма мышечное напряжение во всем теле еще более усиливается; мышцы таза сокращаются, после чего происходит эякуляция.

Эякуляция происходит тогда, когда нервы вызывают сокращения мышц в мужских половых органах: семенных пузырьках, предстательной железе, а также в протоках придатков яичка и семявыносящих протоках. Эти сокращения выталкивают сперму в мочеиспускательный канал. Сокращения мышц вокруг мочеиспускательного канала проталкивают сперму, выдавливая ее из полового члена. Шейка мочевого пузыря при этом сокращается, препятствуя попаданию спермы в мочевой пузырь.

Мужские репродуктивные органы

Хотя эякуляция и оргазм часто происходят одновременно, это два отдельных явления. Изредка эякуляция происходит без оргазма. Также оргазм может произойти при отсутствии эякуляции, в особенности в период до полового созревания или как побочный эффект определенных лекарственных препаратов (например, антидепрессантов), или после хирургического вмешательства (например, после удаления толстой кишки или предстательной железы). Оргазм обычно очень приятен.

В стадии разрешения организм возвращается в невозбужденное состояние. После эякуляции или оргазма артерии полового члена сужаются, а гладкая мускулатура пещеристых тел и губчатое тело сокращаются, в результате чего давление крови в половом члене падает, кровь выходит из структур, вызывающих эрекцию, и половой член становится мягким (эрекция прекращается). После оргазма повторное достижение эрекции возможно лишь спустя некоторое время (после рефрактерного периода); у молодых мужчин длительность этого периода обычно составляет около 20 минут, у более взрослых мужчин длительность периода увеличивается. Длительность периода между эрекциями обычно увеличивается по мере старения мужчины.