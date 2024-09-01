Неспособность совершить эякуляцию (анэякуляция) обычно вызвана неспособностью достигнуть оргазма (аноргазмией). Обычно неспособность совершить эякуляцию наблюдается одновременно с эректильной дисфункцией. (См. также Общие сведения о половой функции и дисфункции у мужчин,Преждевременная эякуляция и Ретроградная эякуляция).

Причиной может быть хирургическое вмешательство на предстательной железе, так как:

во время хирургической операции на органах таза могут быть повреждены нервы между спинным мозгом и половым членом.

Удаление простаты и семенных пузырьков во время операции по поводу рака простаты приводит к неспособности вырабатывать сперму (эти железы участвуют в выработке спермы).

На способность к эякуляции также могут влиять другие расстройства, при которых повреждаются нервы полового члена, а также некоторые психические расстройства и некоторые лекарственные препараты, которые используются для лечения психических расстройств.

Ретроградная эякуляция иногда может приводить к отсутствию видимой спермы.

В зависимости от причины отсутствие эякуляции может сочетаться или не сочетаться с отсутствием оргазма. При постановке диагноза отсутствия эякуляции врач основывается на симптомах у мужчины и, если оргазм возможен, на анализе мочи. Отсутствие спермы в образце мочи, полученном после оргазма, указывает на отсутствие эякуляции, а наличие большого количества спермы указывает на ретроградную эякуляцию.

Лечение отсутствия эякуляции зависит от причины и может включать в себя прекращение приема любых лекарственных препаратов, которые могут вызывать нарушение, а также психотерапию или содействие эякуляции с помощью пероральных лекарственных препаратов, таких как псевдоэфедрин и (или) имипрамин. Если целью терапии является получение спермы для инсеминации, мужчина может воспользоваться вибратором для полового члена, либо его врач может подать электрический сигнал на прямую кишку, чтобы активизировать нервы, ответственные за эякуляцию (электроэякуляционная терапия). Если эякуляция отсутствует из-за удаления простаты и семенных пузырьков, лечение невозможно. У бесплодных пациентов, которые не могут вырабатывать семенную жидкость, сперматозоиды можно непосредственно извлекать из яичек и использовать для вспомогательных репродуктивных технологий, таких как экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) или интроцитоплазматическая инъекция сперматозоида (ИКСИ).