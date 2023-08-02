Эпидидимит — это воспаление придатка яичка (длинного протока, расположенного на яичке, в котором происходит накопление и созревание незрелых сперматозоидов); эпидидимоорхит — это воспаление придатка яичка и самого яичка.

У мужчины может наблюдаться отечность и болезненность или боль.

Эпидидимит и эпидидимоорхит диагностируются по результатам врачебного осмотра, общего анализа мочи и иногда при помощи допплеровской ультрасонографии.

Лечение включает в себя пероральные антибиотики, постельный режим, болеутоляющие препараты, а также наложение охлаждающих пакетов на мошонку.

Причиной эпидидимита и эпидидимоорхита обычно является бактериальная инфекция. Инфекция может развиться после хирургического вмешательства, после введения катетера в мочевой пузырь или в результате распространения инфекции из других отделов мочевыводящих путей. Иногда ее причиной является инфекция, передающаяся половым путем. В редких случаях заболевание вызвано такими инфекционными возбудителями, как вирусы или грибки.

Иногда признаков какой-либо инфекции не наблюдается. Врачи предполагают, что в таких случаях придаток яичка воспаляется вследствие обратного тока мочи в придаток; это может быть вызвано напряжением (например, у мужчин, поднимающих очень тяжелые предметы).

Симптомы эпидидимита и эпидидимоорхита Симптомы эпидидимита и эпидидимоорхита включают в себя: опухание и болезненность пораженной области;

жидкость вокруг яичек (гидроцеле);

повышение температуры (иногда). Боль может стать сильной и постоянной. Если причиной является инфекция, передающаяся половым путем, у пациента могут быть выделения. Изредка образуются абсцессы (скопления гноя), которые на ощупь представляют собой мягкие образования в мошонке.

Диагностика эпидидимита и эпидидимоорхита Обследование врачом;

Общий анализ мочи Эпидидимит и эпидидимоорхит диагностируются на основании данных врачебного осмотра и анализа мочи. Иногда используется допплеровская ультрасонография, для оценки кровотока к яичкам. Если подозреваемой причиной является инфекция, передающаяся половым путем, врач может взять мазок из мочеиспускательного канала для анализа на гонорею и хламидиоз.