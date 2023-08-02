Стриктура уретры

Расширение уретры

Для лечения стриктуры урологи расширяют уретру. Для этого после предварительной анестезии в уретру вводится инструмент, раздвигающий стенки уретры в месте сужения. Иногда урологи рассекают стриктуру (такая процедура называется уретротомией), введя в нее специальный инструмент и используя небольшой скальпель или волоконный лазер для нанесения надрезов.

Иногда после проведения лечения снова образуется рубцовая ткань, что приводит к повторному возникновению стриктуры. В случае повторного возникновения стриктуры может потребоваться удалить рубцовую ткань хирургическим путем и провести хирургическую реконструкцию уретры (уретропластику).