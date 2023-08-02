Стриктура уретры (мочеиспускательного канала) — это нарушение, при котором образовавшаяся рубцовая ткань сужает просвет мочеиспускательного канала.
Возможно следующее происхождение стриктуры уретры:
развивается после инфекции или травмы.
Стриктура уретры чаще всего является последствием ранее перенесенного повреждения. Одной из причин является инфекция (например, инфекция, передающаяся половым путем), однако в настоящее время эта причина считается нераспространенной. Часто причину стриктуры не удается определить.
Симптомы стриктуры уретры
При легком сужении уретры часто наблюдается снижение интенсивности струи мочи или расщепление струи мочи при мочеиспускании. При сильном сужении может наблюдаться полная непроходимость мочеиспускательного канала. Со стороны уретры, обращенной к мочевому пузырю, перед стриктурой возрастает давление мочи, что может приводить к образованию выростов (дивертикулов) от уретры к окружающим тканям. Стриктуры часто приводят к инфекциям мочевыводящих путей, поскольку при них снижается частота мочеиспусканий и из мочевого пузыря выходит не вся моча.
Диагностика стриктуры уретры
Ретроградная уретрография
Цистоскопия
Урологи (врачи, специализирующиеся на диагностике и лечении нарушений мочевыводящих путей и мужской репродуктивной системы) выявляют стриктуры путем проведения рентгенографии после введения в уретру контрастного вещества, меченного радиоактивными изотопами (ретроградная уретрография) или путем осмотра уретры через гибкую трубку (цистоскоп), с предварительным введением пациенту лубриканта, содержащего местный анестетик.
Лечение стриктуры уретры
Расширение уретры
Для лечения стриктуры урологи расширяют уретру. Для этого после предварительной анестезии в уретру вводится инструмент, раздвигающий стенки уретры в месте сужения. Иногда урологи рассекают стриктуру (такая процедура называется уретротомией), введя в нее специальный инструмент и используя небольшой скальпель или волоконный лазер для нанесения надрезов.
Иногда после проведения лечения снова образуется рубцовая ткань, что приводит к повторному возникновению стриктуры. В случае повторного возникновения стриктуры может потребоваться удалить рубцовую ткань хирургическим путем и провести хирургическую реконструкцию уретры (уретропластику).