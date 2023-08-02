Раскручивание семенного канатика, обычно хирургическим путем

Хирургическая операция для предотвращения будущих эпизодов перекрута

Перекручивание яичка является неотложным состоянием: без незамедлительного раскручивания семенного канатика может произойти гибель тканей яичка. Врачи могут попытаться устранить перекрут семенного канатика без хирургического вмешательства, вращая его в мошонке. Иногда эта процедура оказывается эффективной, и хирургическая операция в этом случае проводится позднее. Тем не менее, обычно эта процедура не помогает, и пациент нуждается в незамедлительном хирургическом вмешательстве для устранения перекрута семенного канатика. В ходе операции (вне зависимости от того, проводится она незамедлительно или несколько позднее) урологи обычно хирургически фиксируют оба яичка, чтобы избежать дальнейших эпизодов перекрута.