Перекручивание яичка — это перекручивание яичка в области семенного канатика, при котором блокируется кровоснабжение яичка.
Перекрут яичка приводит к внезапной сильной боли и, позже, к отеку пораженного яичка.
Для диагностики перекрута яичка необходим осмотр врача и, иногда, ультразвуковое исследование.
Лечение предусматривает раскручивание семенного канатика.
Что такое перекрут яичка?
Перекрут яичка обычно наблюдается у мальчиков в возрасте 12–18 лет; иногда оно возникает в младенческом возрасте, а также в любом другом возрасте. Причинами развития перекрута яичка являются аномалии развития семенного канатика или оболочки, покрывающей яичко. При перекруте и оставлении без лечения обычно яичко отмирает в течение 6–12 часов после прекращения кровоснабжения.
Симптомы перекрута яичка
В яичке внезапно возникает резкая боль. Вскоре присоединяется отек. Может казаться, что источник боли расположен в животе; также могут наблюдаться тошнота и рвота. Иногда наблюдается лихорадка. У пациентов может наблюдаться частое мочеиспускание. Иногда боль возникает периодически, проходит сама по себе, но обычно рецидивирует позже.
Диагностика перекрута яичка
Обследование врачом;
Ультразвуковое исследование
Врачи могут выявить это нарушение на основе жалоб и результатов физикального обследования. Кроме того, врачи могут использовать диагностическую визуализацию (обычно ультрасонографию) для определения диагноза.
Лечение перекрута яичка
Раскручивание семенного канатика, обычно хирургическим путем
Хирургическая операция для предотвращения будущих эпизодов перекрута
Перекручивание яичка является неотложным состоянием: без незамедлительного раскручивания семенного канатика может произойти гибель тканей яичка. Врачи могут попытаться устранить перекрут семенного канатика без хирургического вмешательства, вращая его в мошонке. Иногда эта процедура оказывается эффективной, и хирургическая операция в этом случае проводится позднее. Тем не менее, обычно эта процедура не помогает, и пациент нуждается в незамедлительном хирургическом вмешательстве для устранения перекрута семенного канатика. В ходе операции (вне зависимости от того, проводится она незамедлительно или несколько позднее) урологи обычно хирургически фиксируют оба яичка, чтобы избежать дальнейших эпизодов перекрута.