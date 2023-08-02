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Перекручивание яичка

Авторы:Patrick J. Shenot, MD, Thomas Jefferson University Hospital
Проверено/пересмотрено авг. 2023
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Основная информация

Перекручивание яичка — это перекручивание яичка в области семенного канатика, при котором блокируется кровоснабжение яичка.

  • Перекрут яичка приводит к внезапной сильной боли и, позже, к отеку пораженного яичка.

  • Для диагностики перекрута яичка необходим осмотр врача и, иногда, ультразвуковое исследование.

  • Лечение предусматривает раскручивание семенного канатика.

Что такое перекрут яичка?

Перекрут яичка обычно наблюдается у мальчиков в возрасте 12–18 лет; иногда оно возникает в младенческом возрасте, а также в любом другом возрасте. Причинами развития перекрута яичка являются аномалии развития семенного канатика или оболочки, покрывающей яичко. При перекруте и оставлении без лечения обычно яичко отмирает в течение 6–12 часов после прекращения кровоснабжения.

Симптомы перекрута яичка

В яичке внезапно возникает резкая боль. Вскоре присоединяется отек. Может казаться, что источник боли расположен в животе; также могут наблюдаться тошнота и рвота. Иногда наблюдается лихорадка. У пациентов может наблюдаться частое мочеиспускание. Иногда боль возникает периодически, проходит сама по себе, но обычно рецидивирует позже.

Диагностика перекрута яичка

  • Обследование врачом;

  • Ультразвуковое исследование

Врачи могут выявить это нарушение на основе жалоб и результатов физикального обследования. Кроме того, врачи могут использовать диагностическую визуализацию (обычно ультрасонографию) для определения диагноза.

Лечение перекрута яичка

  • Раскручивание семенного канатика, обычно хирургическим путем

  • Хирургическая операция для предотвращения будущих эпизодов перекрута

Перекручивание яичка является неотложным состоянием: без незамедлительного раскручивания семенного канатика может произойти гибель тканей яичка. Врачи могут попытаться устранить перекрут семенного канатика без хирургического вмешательства, вращая его в мошонке. Иногда эта процедура оказывается эффективной, и хирургическая операция в этом случае проводится позднее. Тем не менее, обычно эта процедура не помогает, и пациент нуждается в незамедлительном хирургическом вмешательстве для устранения перекрута семенного канатика. В ходе операции (вне зависимости от того, проводится она незамедлительно или несколько позднее) урологи обычно хирургически фиксируют оба яичка, чтобы избежать дальнейших эпизодов перекрута.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.