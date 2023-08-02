Воспаление полового члена может быть вызвано инфекциями, например грибковой инфекцией, инфекциями, передающимися половым путем (ИППП) и чесоткой​​​​. Когда секрет скапливается под крайней плотью, может наступить ее инфицирование, приводящее к поститу.

Неинфекционные причины включают кожные заболевания, включая аллергические реакции (например, аллергия на латексный презерватив либо на противозачаточные жидкости и гели), красный плоский лишай, псориаз, себорейный дерматит и ксеротический облитерирующий баланит.

Баланопостит часто начинается с баланита. Он развивается чаще в случаях, когда: