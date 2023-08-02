Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Воспаление полового члена

(Баланит; Постит; Баланопостит)

Авторы:Patrick J. Shenot, MD, Thomas Jefferson University Hospital
Проверено/пересмотрено авг. 2023
Просмотреть профессиональную версию

Крайняя плоть полового члена и головка полового члена (конический кончик полового члена) могут воспаляться.

  • Баланит, который представляет собой воспаление головки полового члена, чаще всего возникает при плохой гигиене.

  • Воспаление крайней плоти полового члена называется поститом.

  • Совместное воспаление крайней плоти полового члена и головки полового члена называется баланопоститом.

У мужчин с баланопоститом повышен риск последующего развития фимоза и парафимоза (нарушения со стороны крайней плоти), а также повышен риск рака полового члена.

Причины воспаления полового члена

Воспаление полового члена может быть вызвано инфекциями, например грибковой инфекцией, инфекциями, передающимися половым путем (ИППП) и чесоткой​​​​. Когда секрет скапливается под крайней плотью, может наступить ее инфицирование, приводящее к поститу.

Неинфекционные причины включают кожные заболевания, включая аллергические реакции (например, аллергия на латексный презерватив либо на противозачаточные жидкости и гели), красный плоский лишай, псориаз, себорейный дерматит и ксеротический облитерирующий баланит.

Баланопостит часто начинается с баланита. Он развивается чаще в случаях, когда:

Симптомы воспаления полового члена

Воспаление полового члена вызывает:

  • боль;

  • зуд;

  • покраснение;

  • отек;

  • выделения из-под крайней плоти.

Часто симптомы начинаются в течение 2–3 дней после полового акта. Также на половом члене могут образовываться язвочки; паховые лимфатические узлы могут быть увеличены.

Диагностика воспаления полового члена

  • Обследование врачом;

Врачи обычно диагностируют воспаление полового члена после осмотра полового члена или области половых органов. Врачи могут спрашивать о том, использовал ли мужчина латексные презервативы.

Может быть проведен анализ уровня сахара в крови для выявления диабета, а также анализы на грибковые инфекции и на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП).

Лечение воспаления полового члена

  • Соблюдение правил гигиены

  • Лечение причины воспаления

  • Иногда обрезание

Иногда врачу необходимо очистить пространство под крайней плотью и обучить мужчину правильной гигиене. Назначается лечение причины воспаления. Если крайняя плоть слишком туго охватывает головку полового члена, может быть сделано обрезание.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.