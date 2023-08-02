Крайняя плоть полового члена и головка полового члена (конический кончик полового члена) могут воспаляться.
Баланит, который представляет собой воспаление головки полового члена, чаще всего возникает при плохой гигиене.
Воспаление крайней плоти полового члена называется поститом.
Совместное воспаление крайней плоти полового члена и головки полового члена называется баланопоститом.
У мужчин с баланопоститом повышен риск последующего развития фимоза и парафимоза (нарушения со стороны крайней плоти), а также повышен риск рака полового члена.
Причины воспаления полового члена
Воспаление полового члена может быть вызвано инфекциями, например грибковой инфекцией, инфекциями, передающимися половым путем (ИППП) и чесоткой. Когда секрет скапливается под крайней плотью, может наступить ее инфицирование, приводящее к поститу.
Неинфекционные причины включают кожные заболевания, включая аллергические реакции (например, аллергия на латексный презерватив либо на противозачаточные жидкости и гели), красный плоский лишай, псориаз, себорейный дерматит и ксеротический облитерирующий баланит.
Баланопостит часто начинается с баланита. Он развивается чаще в случаях, когда:
крайняя плоть туго натянута;
мужчина болеет сахарным диабетом.
Симптомы воспаления полового члена
Воспаление полового члена вызывает:
боль;
зуд;
покраснение;
отек;
выделения из-под крайней плоти.
Часто симптомы начинаются в течение 2–3 дней после полового акта. Также на половом члене могут образовываться язвочки; паховые лимфатические узлы могут быть увеличены.
Диагностика воспаления полового члена
Обследование врачом;
Врачи обычно диагностируют воспаление полового члена после осмотра полового члена или области половых органов. Врачи могут спрашивать о том, использовал ли мужчина латексные презервативы.
Может быть проведен анализ уровня сахара в крови для выявления диабета, а также анализы на грибковые инфекции и на инфекции, передающиеся половым путем (ИППП).
Лечение воспаления полового члена
Соблюдение правил гигиены
Лечение причины воспаления
Иногда обрезание
Иногда врачу необходимо очистить пространство под крайней плотью и обучить мужчину правильной гигиене. Назначается лечение причины воспаления. Если крайняя плоть слишком туго охватывает головку полового члена, может быть сделано обрезание.