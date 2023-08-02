Витамин Е и/или парааминобензоат калия

Инъекции для уменьшения количества рубцовой ткани

Лечение с помощью ультразвука

Внешние устройства вытяжения (для выпрямления полового члена)

Минимальное искривление, не влияющее на половую функцию, не требует лечения. Болезнь Пейрони может разрешиться спустя несколько месяцев без какого-либо медицинского вмешательства.

Может применяться перорально витамин E, облегчающий заживление ран и снижающий интенсивность образования рубцовой ткани. Также может назначаться внутрь парааминобензоат калия, который, однако, иногда вызывает боль в желудке или нарушения пищеварения, а курс лечения этим препаратом состоит из большого количества таблеток, принимаемых ежедневно.

В рубцовую ткань могут вводиться кортикостероиды, верапамил или коллагеназа clostridium histolyticum (коллагеназа) для ее разрушения и, таким образом, снижения уровня воспаления и уменьшения рубцевания.

Ультразвуковая терапия может стимулировать кровоток, что предотвращает дальнейший рост рубцовой ткани.

Лучевая терапия может облегчить боль, но часто повышает тяжесть повреждения тканей.

Хирургическое вмешательство не рекомендуется, если только заболевание не прогрессировало до такой степени, при которой искривление полового члена мешает успешному проведению полового акта. В ходе хирургического вмешательства, называемого пликацией полового члена, используются швы под кожей для утягивания или укорочения противоположной стороны полового члена, что приводит к частичному или полному выпрямлению. Хирургическое вмешательство по удалению рубцовой ткани укорачивает половой член и может усугубить заболевание или привести к эректильной дисфункции, но может использоваться, если у пациентов с сильной эрекцией присутствует тяжелое искривление. У пациентов с эректильной дисфункцией на исходном уровне для одновременного лечения эректильной дисфункции и выпрямления полового члена может быть имплантирован протез полового члена.

Иногда врач рекомендует носить устройство, которое растягивает половой член (так называемое внешнее вытяжение), чтобы выпрямить его.