Абсцесс простаты

Абсцессы простаты представляют собой скопление гноя, появляющегося в результате острого бактериального простатита.
Абсцессы простаты вызываются бактериями.
Типичными симптомами являются частое мочеиспускание, боль при мочеиспускании, затруднения при мочеиспускании и задержка мочи.
Мужчинам с симптомами, характерными для возможного абсцесса простаты, с целью подтверждения диагноза проводят ультразвуковое исследование и, возможно, цистоскопию.
Терапией выбора являются антибиотикотерапия и эвакуация гноя из абсцесса.
Предстательная железа у мужчин находится прямо под мочевым пузырем и окружает мочеиспускательный канал. Эта железа, наряду с прилежащими семенными пузырьками, производит значительную часть жидкости, которая образует эякулят человека (семенную жидкость).
Мужские репродуктивные органы
Симптомы абсцесса предстательной железы
К распространенным симптомам относятся:
более частое мочеиспускание;
болезненное или затрудненное мочеиспускание;
трудности при опорожнении мочевого пузыря (задержка мочи);
боль в области между мошонкой и задним проходом.
Другие менее распространенные симптомы включают в себя боль в мошонке из-за эпидидимита (воспаления изогнутого канальца, содержащего и проводящего сперму), кровь в моче и гнойные выделения из уретры. Иногда присутствует лихорадка.
Ректальное обследование, проводимое врачом, может быть болезненным. Простата обычно увеличена.
Диагностика абсцесса предстательной железы
Ультразвуковое исследование простаты
Возможно, цистоскопия
Врачи часто подозревают наличие абсцесса простаты у мужчин со стойкой болью в области между мошонкой и анусом (промежности). Также подозрения могут вызвать стойкие или рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей (ИМП). Мужчины с этими симптомами должны пройти ультразвуковое исследование простаты и, возможно, цистоскопию.
Многие абсцессы выявляются случайным образом во время хирургической операции на простате или при эндоскопическом исследовании мочевыводящих путей (цистоскопии). Хотя у мужчин с абсцессом простаты можно часто обнаружить гной и бактерии в моче, у некоторых мужчин в моче может не быть ни мочи, ни бактерий.
Лечение абсцесса предстательной железы
Антибиотики
Дренаж гноя
Лечение включает в себя антибиотики (например, ципрофлоксацин или триметоприм/сульфаметоксазол) и эвакуацию гноя из абсцесса. Для эвакуации гноя врач может воспользоваться одним из двух методов. Один из методов предусматривает введение инструмента в уретру, прокол абсцесса и эвакуацию его содержимого. Другой метод предусматривает использование полой иглы, вводимой в область между мошонкой и анусом (область промежности) для аспирации (отсасывания) гноя через иглу.