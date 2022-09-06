Абсцесс простаты

К распространенным симптомам относятся:

более частое мочеиспускание;

болезненное или затрудненное мочеиспускание;

трудности при опорожнении мочевого пузыря (задержка мочи);

боль в области между мошонкой и задним проходом.

Другие менее распространенные симптомы включают в себя боль в мошонке из-за эпидидимита (воспаления изогнутого канальца, содержащего и проводящего сперму), кровь в моче и гнойные выделения из уретры. Иногда присутствует лихорадка.

Ректальное обследование, проводимое врачом, может быть болезненным. Простата обычно увеличена.