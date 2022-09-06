Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Абсцесс простаты

Авторы:Gerald L. Andriole, MD, Johns Hopkins Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2022
Просмотреть профессиональную версию

Абсцессы простаты представляют собой скопление гноя, появляющегося в результате острого бактериального простатита.

  • Абсцессы простаты вызываются бактериями.

  • Типичными симптомами являются частое мочеиспускание, боль при мочеиспускании, затруднения при мочеиспускании и задержка мочи.

  • Мужчинам с симптомами, характерными для возможного абсцесса простаты, с целью подтверждения диагноза проводят ультразвуковое исследование и, возможно, цистоскопию.

  • Терапией выбора являются антибиотикотерапия и эвакуация гноя из абсцесса.

Предстательная железа у мужчин находится прямо под мочевым пузырем и окружает мочеиспускательный канал. Эта железа, наряду с прилежащими семенными пузырьками, производит значительную часть жидкости, которая образует эякулят человека (семенную жидкость).

Мужские репродуктивные органы

Симптомы абсцесса предстательной железы

К распространенным симптомам относятся:

  • более частое мочеиспускание;

  • болезненное или затрудненное мочеиспускание;

  • трудности при опорожнении мочевого пузыря (задержка мочи);

  • боль в области между мошонкой и задним проходом.

Другие менее распространенные симптомы включают в себя боль в мошонке из-за эпидидимита (воспаления изогнутого канальца, содержащего и проводящего сперму), кровь в моче и гнойные выделения из уретры. Иногда присутствует лихорадка.

Ректальное обследование, проводимое врачом, может быть болезненным. Простата обычно увеличена.

Диагностика абсцесса предстательной железы

  • Ультразвуковое исследование простаты

  • Возможно, цистоскопия

Врачи часто подозревают наличие абсцесса простаты у мужчин со стойкой болью в области между мошонкой и анусом (промежности). Также подозрения могут вызвать стойкие или рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей (ИМП). Мужчины с этими симптомами должны пройти ультразвуковое исследование простаты и, возможно, цистоскопию.

Многие абсцессы выявляются случайным образом во время хирургической операции на простате или при эндоскопическом исследовании мочевыводящих путей (цистоскопии). Хотя у мужчин с абсцессом простаты можно часто обнаружить гной и бактерии в моче, у некоторых мужчин в моче может не быть ни мочи, ни бактерий.

Лечение абсцесса предстательной железы

  • Антибиотики

  • Дренаж гноя

Лечение включает в себя антибиотики (например, ципрофлоксацин или триметоприм/сульфаметоксазол) и эвакуацию гноя из абсцесса. Для эвакуации гноя врач может воспользоваться одним из двух методов. Один из методов предусматривает введение инструмента в уретру, прокол абсцесса и эвакуацию его содержимого. Другой метод предусматривает использование полой иглы, вводимой в область между мошонкой и анусом (область промежности) для аспирации (отсасывания) гноя через иглу.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.