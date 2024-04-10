Эндометриомы вульвы — это редкие, болезненные, наполненные кровью кисты, которые развиваются, когда ткань из внутреннего слоя матки (эндометриальная ткань) появляется в вульве.

Эндометриомы могут вызывать боль, особенно во время полового акта, а также до и во время менструаций.

Обычно врач устанавливает диагноз эндометриомы во время влагалищного исследования.

Эндометриомы в вульве удаляются хирургическим путем.

По неустановленным причинам участки ткани из внутреннего слоя матки (эндометриальная ткань) иногда появляются вне матки. Это заболевание называется эндометриозом. Эндометриоз редко возникает в вульве, к которой относят половые губы и другие ткани вокруг отверстия влагалища. Он чаще развивается в других местах, например, в яичниках.

Иногда эндометриальная ткань образует кисту (эндометриому).

Эндометриомы часто развиваются в месте предшествующей операции, такой, как эпизиотомия (разрез для расширения отверстия влагалища, который облегчает рождение ребенка) или восстановление разрыва во влагалище или вульве, произошедшего во время родов.

Анатомия наружных женских половых органов

Симптомы эндометриом вульвы Эндометриомы могут быть болезненными, особенно во время полового акта. Эндометриомы отвечают на гормоны так же, как и нормальная эндометриальная ткань. Таким образом, они могут увеличиваться в размере и причинять боль, особенно до и во время менструаций. Эндометриомы болезненны и могут иметь голубоватый цвет. Они могут лопаться, вызывая острую боль.

Диагностика эндометриом вульвы Обследование органов малого таза

Биопсия Врач обычно может увидеть или нащупать эндометриомы, которые вызывают симптомы, при обследовании органов малого таза. Для постановки диагноза биопсия не требуется, но результаты биопсии подтверждают диагноз. Для проведения биопсии берут образец ткани, чтобы исследовать его под микроскопом.