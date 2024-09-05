Физические изменения во время беременности

Во время беременности сердце женщины должно работать в усиленном режиме, так как плод растет и сердце должно качать больше крови в матку. К концу беременности матка получает пятую часть кровоснабжения женщины до беременности.

Во время беременности объем крови, перекачиваемый сердцем (сердечный выброс), увеличивается на 30–50 %. По мере увеличения сердечного выброса частота сердечных сокращений в состоянии покоя возрастает от нормальных показателей для беременности в 70 ударов в минуту до 90 ударов в минуту. Во время физической нагрузки сердечный выброс и частота сердечных сокращений увеличиваются больше у беременных, чем у небеременных женщин. Примерно на 30 неделе беременности сердечный выброс немного уменьшается. Затем во время родов он увеличивается еще на 30 %. После родов сердечный выброс сначала резко уменьшается, а потом этот процесс замедляется. Он возвращается к предгестационному уровню примерно через 6 недель после родов.

Из-за усиленной работы сердца могут появиться шумы в сердце и нарушения сердечного ритма. Такие изменения являются нормальными во время беременности. Иногда беременная женщина может ощущать эти нарушения, и ей следует обсудить это со своим врачом, чтобы узнать, требуется ли обследование для выявления заболеваний сердца. Некоторые нарушения сердечного ритма требуют лечения.

Артериальное давление обычно понижается во втором триместре, но может вернуться к нормальному уровню до беременности в третьем триместре.

Во время беременности объем крови увеличивается почти на 50 %. В крови появляется больше жидкости, чем эритроцитов (которые переносят кислород). Таким образом, даже при большем количестве эритроцитов анализы крови указывают на легкую степень анемии, что является нормальным. По не совсем понятным причинам количество лейкоцитов (которые борются с инфекцией) незначительно повышается во время беременности и значительно повышается во время родов и в первые несколько дней после родов.

Увеличение матки оказывает давление на вены в области малого таза и может замедлять возврат крови из ног и тазовой области к сердцу. В результате этого часто возникает припухлость (отек) стоп и лодыжек. Тем не менее, о сильном отеке стоп или опухании голеней или бедер, кистей или лица следует немедленно сообщить врачу.

Часто на ногах и в области вокруг отверстия влагалища (вульвы) развивается варикозное расширение вен. Это иногда доставляет дискомфорт.

Следующие меры не только облегчают дискомфорт, но также уменьшают отечность ног и повышают вероятность того, что варикозное расширение вен исчезнет после родов:

Ношение эластичных ортопедических чулок

Частый отдых с приподнятыми ногами

Положение лежа на левом боку

Лежание на левом боку снижает давление, которое увеличенная матка оказывает на основную вену, по которой кровь поступает от ног. В результате улучшается кровоток.