Физические изменения во время беременности

Беременность вызывает много изменений в теле женщины. Многие изменения носят временный характер и возвращаются к состоянию, существовавшему до беременности, в течение нескольких дней или недель после родов (например, учащенное сердцебиение при физических нагрузках, что является нормой). Однако у женщин, у которых во время беременности возникают проблемы со здоровьем или осложнения, могут наблюдаться симптомы, которые не являются нормальными изменениями, связанными с беременностью.
Среди симптомов, которые возникают во время беременности и о которых следует немедленно сообщить врачу, выделяют следующие (см. также Симптомы во время беременности):
тошнота и рвота, которые начинаются после первого триместра (или сильная тошнота и рвота даже в первом триместре);
вагинальное кровотечение или кровянистые выделения;
повышение температуры тела, диарея или другие признаки инфекции;
влагалищные выделения с неприятным запахом, зудом, желтого или зеленого цвета или с прожилками крови;
боль при мочеиспускании или потребность в более частом или срочном мочеиспускании;
подтекание жидкости из влагалища (если жидкость не похожа на мочу);
отек стоп или ног (особенно, если одна нога отекает больше, чем другая) либо кистей или лица;
учащенное сердцебиение или боль в груди;
Одышка
Предобморочное состояние
сильные, постоянные или необычные головные боли;
Нарушения зрения
Пониженная выработка мочи
судорожные припадки.
уменьшение количества движений плода.
схватки
Если при предыдущих беременностях схватки были быстрыми, женщины должны уведомить врача сразу же после появления первых признаков схваток.
Общее состояние здоровья
Усталость является нормой, особенно в первые 14 недель и на поздних сроках беременности. Беременным женщинам может потребоваться больше отдыха, чем обычно.
Половые пути
К 12 неделям беременности у женщины может немного выдаваться вперед живот из-за увеличения матки. Матка продолжает увеличиваться на протяжении всей беременности. Увеличивающаяся матка достигает уровня пупка к 20 неделе, а уровня нижнего края ребер — к 36 неделе.
Количество нормальных влагалищных выделений прозрачного или беловатого цвета обычно увеличивается. Если выделения имеют необычный цвет или запах или сопровождаются вагинальным зудом, женщине следует посетить врача. Эти симптомы могут указывать на вагинальную инфекцию. Вагинальный кандидоз (дрожжевая инфекция) часто встречается во время беременности и поддается лечению.
Молочные железы
Молочные железы обычно увеличиваются, поскольку гормоны (главным образом эстроген) готовят молочные железы к выработке молока. Железы, вырабатывающие молоко, постепенно увеличиваются в количестве и становятся способными вырабатывать молоко. Молочные железы могут становиться чувствительными. В этом случае может помочь правильно подобранный бюстгальтер, поддерживающий молочные железы.
В последние недели беременности могут появиться скудные желтоватые или молочные выделения (молозиво). Молозиво также вырабатывается в первые несколько дней после родов, прежде чем появится грудное молоко. Эта жидкость богата минералами и антителами и является первой пищей ребенка на грудном вскармливании. Выделения из сосков с примесью крови не являются нормой, и о них следует сообщить врачу.
Сердце и кровообращение
Во время беременности сердце женщины должно работать в усиленном режиме, так как плод растет и сердце должно качать больше крови в матку. К концу беременности матка получает пятую часть кровоснабжения женщины до беременности.
Во время беременности объем крови, перекачиваемый сердцем (сердечный выброс), увеличивается на 30–50 %. По мере увеличения сердечного выброса частота сердечных сокращений в состоянии покоя возрастает от нормальных показателей для беременности в 70 ударов в минуту до 90 ударов в минуту. Во время физической нагрузки сердечный выброс и частота сердечных сокращений увеличиваются больше у беременных, чем у небеременных женщин. Примерно на 30 неделе беременности сердечный выброс немного уменьшается. Затем во время родов он увеличивается еще на 30 %. После родов сердечный выброс сначала резко уменьшается, а потом этот процесс замедляется. Он возвращается к предгестационному уровню примерно через 6 недель после родов.
Из-за усиленной работы сердца могут появиться шумы в сердце и нарушения сердечного ритма. Такие изменения являются нормальными во время беременности. Иногда беременная женщина может ощущать эти нарушения, и ей следует обсудить это со своим врачом, чтобы узнать, требуется ли обследование для выявления заболеваний сердца. Некоторые нарушения сердечного ритма требуют лечения.
Артериальное давление обычно понижается во втором триместре, но может вернуться к нормальному уровню до беременности в третьем триместре.
Во время беременности объем крови увеличивается почти на 50 %. В крови появляется больше жидкости, чем эритроцитов (которые переносят кислород). Таким образом, даже при большем количестве эритроцитов анализы крови указывают на легкую степень анемии, что является нормальным. По не совсем понятным причинам количество лейкоцитов (которые борются с инфекцией) незначительно повышается во время беременности и значительно повышается во время родов и в первые несколько дней после родов.
Увеличение матки оказывает давление на вены в области малого таза и может замедлять возврат крови из ног и тазовой области к сердцу. В результате этого часто возникает припухлость (отек) стоп и лодыжек. Тем не менее, о сильном отеке стоп или опухании голеней или бедер, кистей или лица следует немедленно сообщить врачу.
Часто на ногах и в области вокруг отверстия влагалища (вульвы) развивается варикозное расширение вен. Это иногда доставляет дискомфорт.
Следующие меры не только облегчают дискомфорт, но также уменьшают отечность ног и повышают вероятность того, что варикозное расширение вен исчезнет после родов:
Ношение эластичных ортопедических чулок
Частый отдых с приподнятыми ногами
Положение лежа на левом боку
Лежание на левом боку снижает давление, которое увеличенная матка оказывает на основную вену, по которой кровь поступает от ног. В результате улучшается кровоток.
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Мочевыводящие пути
Как и сердцу, почкам приходится работать больше во время беременности. Они фильтруют увеличивающийся объем крови. Объем крови, фильтруемый почками, достигает своего максимума на 16–24 неделях и остается максимальным почти до самого рождения ребенка. Затем давление увеличивающейся матки может немного уменьшить кровоснабжение почек.
Активность почек обычно повышается в положении лежа и снижается в положении стоя. Эта разница усиливается во время беременности, что является одной из причин, по которой беременная женщина может просыпаться, чтобы помочиться ночью. В третьем триместре лежание на левом боку снижает давление, которое увеличенная матка оказывает на основную вену, по которой кровь поступает от ног. В результате улучшается кровообращение и повышается активность почек.
Матка давит на мочевой пузырь, уменьшая его размер, поэтому он наполняется мочой быстрее, чем обычно. Это давление также заставляет беременную женщину мочиться чаще и немедленно. Кроме того, она оказывает давление на мочеточники (трубки, по которым моча из почек в мочевой пузырь). Это давление повышает риск почечной инфекции (пиелонефрит), которая может быть опасной для беременной женщины.
Дыхательные пути
Высокий уровень прогестерона, гормона, вырабатываемого непрерывно во время беременности, посылает организму сигнал о необходимости дышать быстрее и глубже. В результате беременная женщина выдыхает больше углекислого газа, чтобы поддерживать его низкий уровень. (Углекислый газ — это продукт жизнедеятельности, выделяемый во время дыхания.) Дыхание женщины также может учащаться, потому что увеличивающаяся матка оказывает давление на диафрагму (под ребрами) и ограничивает расширение легких при вдохе. Объем грудной клетки женщины незначительно увеличивается.
У большинства беременных женщин наблюдается некоторая одышка при физической нагрузке, особенно к концу беременности. У беременных женщин частота дыхания увеличивается по сравнению с небеременными женщинами.
Поскольку перекачивается больше крови, слизистая оболочка дыхательных путей получает больше крови и определенным образом раздувается, сужая дыхательные пути. В результате этого периодически появляется ощущение заложенности носа и евстахиевых труб (соединяющих среднее ухо и спинку носа). Это может немного изменить тон и тембр голоса.
Пищеварительный тракт
Тошнота и рвота, особенно по утрам (утреннее недомогание, ранний токсикоз), часто встречаются в первом триместре и иногда продолжаются во втором и даже третьем триместре. Эти симптомы могут быть вызваны высокими уровнями эстрогена и хорионического гонадотропина человека — двух гормонов, способствующих вынашиванию беременности.
Проявления тошноты и рвоты можно облегчить, изменив рацион и привычки питания, например, следующим образом:
Пить и есть часто, но небольшими порциями
употреблять в пищу легкие продукты (такие как прозрачный суп, рис и пресные крекеры);
пить газированный напиток мелкими глотками;
держать крекеры около кровати и съедать 1-2 штуки до подъема с кровати.
При необходимости назначаются лекарственные препараты для облегчения тошноты. Врачи выбирают лекарственные препараты, которые безопасны на ранних сроках беременности. В первую очередь назначают витамин B6. Если он оказывается неэффективным, также может быть назначен другой лекарственный препарат (доксиламин, метоклопрамид, ондансетрон или прометазин).
Иногда тошнота и рвота столь сильны или устойчивы, что вызывают дегидратацию, потерю массы тела или другие проблемы; это расстройство называется токсикоз беременности. Женщинам с этим расстройством может потребоваться лечение лекарственными препаратами, которые облегчают тошноту, или даже временная госпитализация и внутривенное введение жидкостей.
Иногда у беременных женщин, обычно страдающих от утренней тошноты, наблюдается избыток слюны. Этот не опасный симптом, но он может вызывать дискомфорт.
Часто встречаются изжога и отрыжка, возможно потому, что пища остается в желудке дольше. Пищеварительная система работает медленнее из-за воздействия прогестерона и давления увеличивающейся матки. Кроме того, кольцевидная мышца (сфинктер) в нижней части пищевода склонна к расслаблению, что позволяет содержимому желудка затекать назад в пищевод. Некоторые меры могут облегчить приступы изжоги:
Уменьшить порции принимаемой пищи
Оставаться в вертикальном положении (не наклоняться и не лежать) несколько часов после приема пищи
Избегать употребления кофеина
Принимать антациды (прежде чем принимать какие-либо лекарственные препараты, женщинам необходимо проконсультироваться с врачом)
В ночное время изжогу можно облегчить следующим образом:
Не принимать пищу за несколько часов до сна
Держать голову высоко на кровати или использовать подушки, чтобы приподнять голову и плечи
Во время беременности увеличивающаяся матка давит на прямую кишку и нижнюю часть кишечника, что может вызывать запоры. Запоры во время беременности могут усиливаться из-за высокого уровня прогестерона, который замедляет автоматические волны мышечных сокращений в кишечнике, обычно проталкивающих пищу. Для профилактики запоров рекомендуется диета с высоким содержанием клетчатки, употребление большого количества жидкости и физические нагрузки.
Часто возникает геморрой, который является следствием давления увеличивающейся матки или запоров. Если геморроидальные узлы болят, можно использовать размягчители стула, гамамелис, местные препараты от геморроя (обычно содержащие препараты, сужающие кровеносные сосуды, уменьшающие воспаление и/или уменьшающие боль) или теплые ванночки.
У некоторых беременных женщин может проявиться пика — тяга к странной пище или непищевым продуктам (например, к крахмалу или глине).
Во время беременности чаще встречаются камни в желчном пузыре.
Кожа
Маска беременных (мелазма) — это пятнистый коричневатый пигмент, который может появиться на коже в области лба и щек. Также может потемнеть кожа вокруг сосков (ареолы). По срединной линии живота обычно появляется темная линия (называемая черная линия). Эти изменения вызваны тем, что плацента вырабатывает гормон, стимулирующий меланоциты, клетки, вырабатывающие темный коричневый пигмент кожи (меланин).
Иногда на животе появляются темные, розовые или белые/серебристые растяжки. Возможно, это происходит из-за быстрого роста матки и увеличения уровня гормонов надпочечников.
Маленькие кровеносные сосуды могут образовывать на коже, обычно над талией, красные паукообразные сетки. Такие образования называются паукообразными ангиомами.
Могут проявиться тонкостенные расширенные капилляры, особенно в нижней части ног.
© Springer Science+Business Media
© Springer Science+Business Media
Некоторые кожные заболевания возникают только во время беременности, включая следующие сильно зудящие виды сыпи:
Полиморфный дерматоз беременности возникает в течение последних 2–3 недель беременности, но может появиться в любое время после 24-й недели. Иногда он появляется после родов. Причина неизвестна.
Пемфигоид (герпес беременных) может появиться в любое время после 12-й недели беременности или сразу после родов. Считается, что его причиной являются аномальные антитела, которые атакуют собственные ткани организма — аутоиммунная реакция.
Гормоны
Уровни эстрогена и прогестерона повышаются на ранних сроках беременности, потому что хорионический гонадотропин человека — основной гормон, вырабатываемый плацентой, — стимулирует яичники к постоянной выработке этих гормонов. Через 9–10 недель после наступления беременности плацента уже сама вырабатывает большое количество эстрогена и прогестерона. Эстроген и прогестерон помогают вынашивать беременность.
Беременность влияет на многие гормоны организма, главным образом из-за гормонов, вырабатываемых плацентой. Например, плацента вырабатывает гормон, стимулирующий активность щитовидной железы женщины, и она может вырабатывать большее количество гормонов щитовидной железы. При повышенной активности щитовидной железы, сердце может биться быстрее, и при этом женщина замечает свое сердцебиение (возникает сильное сердцебиение). Однако гипертиреоз (гиперактивность щитовидной железы) во время беременности развивается редко.
Плацента стимулирует надпочечники к большей выработке альдостерона и кортизола (которые помогают регулировать количество жидкости, выводимое почками). В результате удерживается больше жидкости.
Во время беременности изменения гормональных уровней влияют на способность организма в целом регулировать уровень сахара. На более поздних сроках беременности организм не реагирует на инсулин (гормон, который контролирует уровень сахара [глюкозы] в крови) так, как это происходит в норме. Следовательно, уровень глюкозы в крови повышается. Во время беременности организму необходимо вырабатывать больше инсулина. Если женщина уже страдает диабетом, он может усугубиться во время беременности. Сахарный диабет также может появиться во время беременности. Это заболевание называется диабетом беременных .
Суставы и мышцы
Суставы и сухожилия (волокна и хрящи, с помощью которых крепятся кости) в тазу ослабляются и становятся более гибкими. Такое изменение помогает создать пространство для увеличивающейся матки и подготовить организм женщины к родам.
Часто появляется разной степени боль в спине, поскольку позвоночник больше изгибается, чтобы таким образом уравновешивать вес увеличивающейся матки. Поэтому следует избегать поднятия тяжестей, рекомендуется поднимать что-либо, сгибая колени (а не талию) и следить за правильным положением тела. Ношение обуви на плоской подошве с хорошей поддержкой или поддерживающий бандаж может снизить нагрузку на спину.