Тесты на беременность и предполагаемый срок родов

Предполагаемый срок родов (также называемый датой родов) обычно составляет 40 недель с первого дня последней менструации. На самом деле беременность начинается, когда яйцеклетка оплодотворяется спермой (зачатие), но эту дату определить сложнее, чем первый день менструации, поэтому и используется дата менструации, а не фактическая дата зачатия.

Выход яйцеклетки из яичника (называемый овуляцией) обычно происходит примерно через 2 недели после начала последней менструации. Оплодотворение, если оно наступает, обычно происходит вскоре после овуляции. Следовательно, эмбрион приблизительно на 2 недели младше количества недель традиционно вычисленной беременности. Другими словами, женщина на 4-й неделе беременности вынашивает 2-х недельный эмбрион. У женщины с нерегулярными менструальными циклами фактическая разница может составлять больше или меньше 2 недель.

Беременность в среднем длится 266 дней (38 недель) с момента оплодотворения (зачатия) или 280 дней (40 недель) с первого дня последней менструации, при условии, что менструальные циклы у женщины регулярные и составляют 28 дней.

Чтобы определить предполагаемую дату родов, после подтверждения беременности врач спрашивает женщину, когда у нее была последняя менструация. Врач рассчитывает приблизительную дату родов с помощью цифрового калькулятора даты родов или ручного устройства-счетчика даты родов. Другим методом является обратный отсчет 3 календарных месяцев с первого дня последней менструации и добавление 1 года и 7 дней. Например, если первый день последней менструации был 1 января, то отсчет 3 месяцев назад — 1 октября, а добавление 1 года и 7 дней приводит к расчетной дате родов 8 октября в следующем году.

Часто для подтверждения гестационного возраста проводится ультразвуковое исследование. Если гестационный возраст, определяемый ультразвуковым исследованием, особенно на ранних сроках беременности, отличается от предполагаемой даты родов на основании последней менструации, врач может скорректировать предполагаемую дату родов.

Срок беременности (так называемый гестационный возраст) отмечается в неделях, при этом общая продолжительность типичной беременности составляет около 40 недель. В некоторых случаях, когда гестационный возраст должен быть точным, врач отмечает недели и дни (например, 30 недель и 2 дня).

Беременность делят на три триместра, отсчитывая от даты последней менструации:

первый триместр: до 13 недель и 6 дней беременности;

второй триместр: от 14 недель до 27 недель и 6 дней;

третий триместр: с 28 недель до родов.

Роды на 3 недели раньше или на 2 недели позже предполагаемой даты родов считаются нормальными. Роды до 37-й недели беременности считаются преждевременными, при родах после 42-й недели беременность считается переношенной.