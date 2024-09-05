Стадии развития плода

Беременность проходит несколько стадий развития. Оплодотворенная яйцеклетка развивается в бластоцисту, затем в эмбрион, а затем в плод.
Оплодотворение
Во время каждого нормального менструального цикла, 1 яйцеклетка (ооцит) обычно выходит из яичника примерно через 14 дней после последнего менструального цикла. Выход яйцеклетки называется овуляцией. Затем яйцеклетка попадает в воронкообразный конец одной из фаллопиевых труб.
Во время овуляции слизь в шейке (нижней части) матки становится более жидкой и эластичной, позволяя семенной жидкости быстро проникнуть в матку. На протяжении 5 минут семенная жидкость может двигаться из влагалища через шейку матки в матку, а затем в фаллопиеву трубу — обычное место оплодотворения.
Если оплодотворение не произошло, яйцеклетка движется по фаллопиевой трубе к матке и выходит из матки во время следующей менструации.
Если сперматозоид проникает в яйцеклетку, то происходит оплодотворение. Клетки, выстилающие фаллопиеву трубу, покрыты волосовидными образованиями, называемыми ресничками, которые помогают оплодотворенной яйцеклетке (зиготе) продвинуться через трубу в полость матки. Во время передвижения зиготы по фаллопиевой трубе в матку ее клетки продолжают многократно делиться (разделяться на 2 клетки). Зигота попадает в матку в течение 3–5 дней.
В матке клетки продолжают делиться, становясь полым клубком клеток, так называемой бластоцистой. Бластоцисты имплантируются в стенке матки примерно через 6 дней после оплодотворения.
Беременность двойней может возникать двумя разными путями: однояйцевым или двуяйцевым. Однояйцевые близнецы рождаются, когда 1 оплодотворенная яйцеклетка после начала деления разделяется на 2 эмбриона. Поскольку 1 яйцеклетка была оплодотворена 1 сперматозоидом, оба эмбриона содержат одинаковый генетический материал. Если высвобождается и оплодотворяется более 1 яйцеклетки, то в результате рождаются разнояйцевые, а не идентичные близнецы, поскольку генетический материал в каждой яйцеклетке и в каждом сперматозоиде немного отличается.
При тройной беременности могут быть оплодотворены 3 яйцеклетки или, иногда, 2 эмбриона являются идентичными близнецами (в результате разделения 1 оплодотворенной яйцеклетки на 2), а третий эмбрион — неидентичным. При беременности с более чем 3 эмбрионами также могут возникать разные комбинации идентичных и неидентичных эмбрионов.
От яйцеклетки до эмбриона
Раз в месяц яйцеклетка выходит из яичника в фаллопиеву трубу. После полового акта семенная жидкость двигается из влагалища через шейку матки в матку, а затем в фаллопиевы трубы, где один сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку. Двигаясь по фаллопиевой трубе к матке, оплодотворенная яйцеклетка (зигота) продолжает делиться. Сначала зигота становится однородным клубком клеток. Потом она становится полым клубком клеток, так называемой бластоцистой.
Внутри матки бластоциста прикрепляется к стенке матки, где она развивается в эмбрион, присоединенный к плаценте и окруженный оболочками, наполненными жидкостью.
Развитие бластоцисты
Примерно через 6 дней после оплодотворения бластоциста прикрепляется к стенке полости матки, обычно вблизи ее дна. Этот процесс, называемый имплантацией, завершается на 9 или 10 день.
Толщина стенки бластоцисты составляет 1 клетку, кроме одной области, где толщина составляет 3-4 клетки. Внутренние клетки в утолщенной области развиваются в эмбрион, а внешние клетки внедряются в стенку матки и развиваются в плаценту. Плацента вырабатывает несколько гормонов, способствующих вынашиванию беременности. Например, плацента вырабатывает хорионический гонадотропин человека — гормон, который не позволяет яичникам высвобождать яйцеклетки и стимулирует их к постоянной выработке эстрогена и прогестерона. Плацента также поставляет кислород и питательные вещества от матери к плоду и отводит продукты жизнедеятельности от плода к матери.
Некоторые клетки плаценты развиваются во внешний слой оболочек (хорион), окружающих развивающуюся бластоцисту. Другие клетки развиваются во внутренний слой оболочек (амнион), образующих амниотическую оболочку. После образования амниотической оболочки (примерно к 10–12 дню) бластоциста считается эмбрионом. Амниотическая оболочка наполняется прозрачной жидкостью (амниотическая жидкость) и распределяется, чтобы покрыть со всех сторон эмбрион, который в ней плавает.
Развитие эмбриона и плаценты
Следующей стадией в развитии является эмбрион, который развивается внутри амниотической оболочки под слизистой оболочкой матки с одной стороны. На этой стадии формируется большинство внутренних органов и внешних структур организма. Сердце и основные кровеносные сосуды развиваются рано, примерно через 16 дней после оплодотворения. Сердце начинает перекачивать жидкость, а затем кровь через кровеносные сосуды примерно через 5 недель (через 3 недели после оплодотворения). Большинство других органов начинают формироваться примерно на пятой неделе беременности.
Почти все органы полностью формируются примерно к 12-й неделе беременности. Исключениями являются головной и спинной мозг — они продолжают формироваться и развиваться на протяжении всей беременности.
Большинство врожденных дефектов развития (врожденных пороков) возникает в период формирования органов. В этот период эмбрион наиболее уязвим к воздействию лекарственных препаратов, запрещенных наркотиков, вирусных инфекций и радиации. Поэтому беременным женщинам не следует получать живые вирусные вакцины. Беременным женщинам следует принимать только те лекарственные препараты, которые имеют важное значение для их здоровья и являются безопасными при беременности (см. Безопасность лекарственных препаратов во время беременности).
По мере роста плаценты формируются и врастают в стенки матки маленькие пальцеобразные выступы (ворсинки). Эти выступы разветвляются и расходятся в сложном древообразном порядке. Такое расположение значительно увеличивает площадь контакта, доступную для передачи жидкости, кислорода и питательных веществ из кровеносных сосудов матери к плоду, а также для передачи углекислого газа и отходов от эмбриона матери.
Плацента и эмбрион в сроке около 8 недель
На 8-й неделе беременности (через 6 недель после оплодотворения) у эмбриона уже начинается развитие большинства основных систем органов. Также развивается плацента, которая сформировала маленькие пальцеобразные выступы (ворсинки), врастающие в стенки матки.
Ворсинки являются частью кровеносной системы эмбриона. Кровеносные сосуды несут кровь от эмбриона через пуповину и ворсинки плаценты. Затем кровь возвращается к эмбриону. Кровеносные сосуды матери проходят рядом с ворсинками плаценты, и материнская кровь заполняет пространство вокруг ворсинок. Кровеносные сосуды матери и эмбриона разделены тонкой мембраной. Кровь матери и эмбриона не смешиваются.
Жидкость, кислород и питательные вещества проходят через мембрану от матери к эмбриону, а углекислый газ и продукты жизнедеятельности проходят от эмбриона к матери.
Клетки плаценты также развиваются в амниотическую оболочку. Вокруг эмбриона образуются два слоя мембраны: амнион (внутренняя мембрана) и хорион (наружная мембрана). Амнион и хорион создают мешок (амниотическую оболочку) вокруг эмбриона. Мешок заполнен жидкостью (амниотической жидкостью), и эмбрион плавает в жидкости.
Амниотическая жидкость обеспечивает пространство, в котором эмбрион может свободно расти и помогает защитить эмбрион от повреждения. Амниотическая оболочка крепкая и эластичная.
Плацента полностью формируется к 18–20 неделям, но продолжает расти на протяжении всей беременности. На момент родов она весит около 1 фунта.
Развитие плода
В конце десятой недели беременности (через 8 недель после оплодотворения) начинается стадия плода. На этой стадии уже сформированные органы и системы растут и развиваются следующим образом:
К 12-й неделе беременности: плод заполняет всю матку. По мере развития беременности матка увеличивается в размерах одновременно с ростом плода.
Примерно к 14 неделям: с помощью ультразвукового исследования можно определить пол.
Примерно к 16–20 неделям: обычно беременная женщина начинает ощущать движения плода. Женщины, у которых уже были беременности, ощущают движения плода примерно на 2 недели раньше, чем женщины с первой беременностью.
Головной мозг развивается на клеточном уровне на протяжении всей беременности и в первый год после рождения. Легкие продолжают развиваться почти до момента рождения.
Беременность: неделя за неделей
Фазы беременности описываются как триместры:
События
Недели беременности*
Первый триместр
Последний менструальный цикл перед оплодотворением
1
13 недель беременности
Иллюстрация: СЕБАСТИАН КАУЛИЦКИ (SEBASTIAN KAULITZKI)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом
2
Оплодотворенная яйцеклетка (зигота) делится и развивается в полый клубок клеток, называемый бластоцистой.
Бластоциста имплантируется в стенку матки.
3
Наружные клетки бластоцисты развиваются в плаценту и амниотическую оболочку.
Внутренние клетки бластоцисты развиваются в эмбрион.
4
Начинает развиваться нервная трубка — область, которая станет головным и спинным мозгом.
Начинается развитие областей эмбриона, которые станут основными системами органов.
5
Развивается и начинает биться ткань сердечной мышцы (миокард).
Развиваются бугорки, которые становятся руками и ногами.
6
Формируются камеры сердца (предсердия и желудочки).
Через основные кровеносные сосуды начинает течь кровь.
7
Продолжает развиваться головной мозг.
Начинается развитие легких, пищеварительной системы и почек.
Начинается формирование кистей и стоп.
8
Продолжают развиваться основные системы органов.
Развиваются и начинают затвердевать кости.
Формируются локти и пальцы ног.
Формируются волосяные фолликулы.
9
Веки и наружные уши становятся более развитыми.
Начинают развиваться зубы.
Происходит разворот кишечника.
Начинают функционировать почки, и эмбрион начинает мочиться (моча в основном представляет собой амниотическую жидкость).
Пуповина полностью развита, и кровеносные сосуды проходят по ней от эмбриона к ворсинкам плаценты.
В конце 10-й недели начинается стадия плода.
10
Более развиты черты лица.
Все основные системы органов сформировались, но продолжают расти и развиваться.
Печень и селезенка начинают вырабатывать эритроциты и тромбоциты.
Начинается развитие половых органов.
На пальцах рук и ног образуются ногти.
Плод начинает сжимать и разжимать кисти рук, а также открывать и закрывать рот.
С 11 по 13
Второй триместр
Плод начинает двигаться.
Голову и тело начинают покрывать мягкие волосы (лануго).
С 14 по 15
27 недель беременности
Иллюстрация: СЕБАСТИАН КАУЛИЦКИ (SEBASTIAN KAULITZKI)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Плод двигается более энергично, и мать начинает чувствовать движение.
Глаза могут двигаться, но веки остаются закрытыми до 27 недель.
Плод может начать слышать звуки.
С 16 по 18
Кожа плода начинает покрываться белым творожистым веществом (верникс).
Плод может сосать большой палец и глотать.
С 19 по 21
Появляются брови и ресницы.
Кишечник начинает вырабатывать меконий (стул).
Клетки крови начинают вырабатываться костным мозгом.
С 22 по 24
Плод активен и часто меняет свое положение.
Плод накапливает жир.
В легких начинают формироваться воздушные альвеолы.
С 25 по 27
Третий триместр
Веки открываются, плод может моргать.
Легкие могут быть достаточно развиты для дыхания воздухом.
С 28 по 29
40 недель беременности
Иллюстрация: СЕБАСТИАН КАУЛИЦКИ (SEBASTIAN KAULITZKI)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Головной мозг и нервная система полностью развиты.
Основные системы органов созрели, но продолжают расти и развиваться.
Плод начинает тренировать дыхание, вдыхая амниотическую жидкость.
Плод начинает быстрее прибавлять в весе.
Голова плода устанавливается в положение для рождения.
С 30 по 36
Роды и родоразрешение
С 37 по 42
* Недели беременности указываются на основе предполагаемой даты родов, которая обычно оценивается как 40 недель с первого дня последней менструации. На самом деле беременность начинается с оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, которое обычно происходит через 2 недели после последней менструации. Таким образом, развитие начинается на 2-й неделе беременности.