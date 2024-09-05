Стадии развития плода

Во время каждого нормального менструального цикла, 1 яйцеклетка (ооцит) обычно выходит из яичника примерно через 14 дней после последнего менструального цикла. Выход яйцеклетки называется овуляцией. Затем яйцеклетка попадает в воронкообразный конец одной из фаллопиевых труб.

Во время овуляции слизь в шейке (нижней части) матки становится более жидкой и эластичной, позволяя семенной жидкости быстро проникнуть в матку. На протяжении 5 минут семенная жидкость может двигаться из влагалища через шейку матки в матку, а затем в фаллопиеву трубу — обычное место оплодотворения.

Если оплодотворение не произошло, яйцеклетка движется по фаллопиевой трубе к матке и выходит из матки во время следующей менструации.

Если сперматозоид проникает в яйцеклетку, то происходит оплодотворение. Клетки, выстилающие фаллопиеву трубу, покрыты волосовидными образованиями, называемыми ресничками, которые помогают оплодотворенной яйцеклетке (зиготе) продвинуться через трубу в полость матки. Во время передвижения зиготы по фаллопиевой трубе в матку ее клетки продолжают многократно делиться (разделяться на 2 клетки). Зигота попадает в матку в течение 3–5 дней.

В матке клетки продолжают делиться, становясь полым клубком клеток, так называемой бластоцистой. Бластоцисты имплантируются в стенке матки примерно через 6 дней после оплодотворения.

Беременность двойней может возникать двумя разными путями: однояйцевым или двуяйцевым. Однояйцевые близнецы рождаются, когда 1 оплодотворенная яйцеклетка после начала деления разделяется на 2 эмбриона. Поскольку 1 яйцеклетка была оплодотворена 1 сперматозоидом, оба эмбриона содержат одинаковый генетический материал. Если высвобождается и оплодотворяется более 1 яйцеклетки, то в результате рождаются разнояйцевые, а не идентичные близнецы, поскольку генетический материал в каждой яйцеклетке и в каждом сперматозоиде немного отличается.

При тройной беременности могут быть оплодотворены 3 яйцеклетки или, иногда, 2 эмбриона являются идентичными близнецами (в результате разделения 1 оплодотворенной яйцеклетки на 2), а третий эмбрион — неидентичным. При беременности с более чем 3 эмбрионами также могут возникать разные комбинации идентичных и неидентичных эмбрионов.