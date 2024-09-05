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HealthDay
ЗАБОЛЕВАНИЕ

Стадии развития плода

Авторы:Raul Artal-Mittelmark, MD, Saint Louis University School of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Основная информация

Беременность проходит несколько стадий развития. Оплодотворенная яйцеклетка развивается в бластоцисту, затем в эмбрион, а затем в плод.

Оплодотворение

Во время каждого нормального менструального цикла, 1 яйцеклетка (ооцит) обычно выходит из яичника примерно через 14 дней после последнего менструального цикла. Выход яйцеклетки называется овуляцией. Затем яйцеклетка попадает в воронкообразный конец одной из фаллопиевых труб.

Во время овуляции слизь в шейке (нижней части) матки становится более жидкой и эластичной, позволяя семенной жидкости быстро проникнуть в матку. На протяжении 5 минут семенная жидкость может двигаться из влагалища через шейку матки в матку, а затем в фаллопиеву трубу — обычное место оплодотворения.

Если оплодотворение не произошло, яйцеклетка движется по фаллопиевой трубе к матке и выходит из матки во время следующей менструации.

Если сперматозоид проникает в яйцеклетку, то происходит оплодотворение. Клетки, выстилающие фаллопиеву трубу, покрыты волосовидными образованиями, называемыми ресничками, которые помогают оплодотворенной яйцеклетке (зиготе) продвинуться через трубу в полость матки. Во время передвижения зиготы по фаллопиевой трубе в матку ее клетки продолжают многократно делиться (разделяться на 2 клетки). Зигота попадает в матку в течение 3–5 дней.

В матке клетки продолжают делиться, становясь полым клубком клеток, так называемой бластоцистой. Бластоцисты имплантируются в стенке матки примерно через 6 дней после оплодотворения.

Беременность двойней может возникать двумя разными путями: однояйцевым или двуяйцевым. Однояйцевые близнецы рождаются, когда 1 оплодотворенная яйцеклетка после начала деления разделяется на 2 эмбриона. Поскольку 1 яйцеклетка была оплодотворена 1 сперматозоидом, оба эмбриона содержат одинаковый генетический материал. Если высвобождается и оплодотворяется более 1 яйцеклетки, то в результате рождаются разнояйцевые, а не идентичные близнецы, поскольку генетический материал в каждой яйцеклетке и в каждом сперматозоиде немного отличается.

При тройной беременности могут быть оплодотворены 3 яйцеклетки или, иногда, 2 эмбриона являются идентичными близнецами (в результате разделения 1 оплодотворенной яйцеклетки на 2), а третий эмбрион — неидентичным. При беременности с более чем 3 эмбрионами также могут возникать разные комбинации идентичных и неидентичных эмбрионов.

От яйцеклетки до эмбриона

Раз в месяц яйцеклетка выходит из яичника в фаллопиеву трубу. После полового акта семенная жидкость двигается из влагалища через шейку матки в матку, а затем в фаллопиевы трубы, где один сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку. Двигаясь по фаллопиевой трубе к матке, оплодотворенная яйцеклетка (зигота) продолжает делиться. Сначала зигота становится однородным клубком клеток. Потом она становится полым клубком клеток, так называемой бластоцистой.

Внутри матки бластоциста прикрепляется к стенке матки, где она развивается в эмбрион, присоединенный к плаценте и окруженный оболочками, наполненными жидкостью.

Развитие бластоцисты

Примерно через 6 дней после оплодотворения бластоциста прикрепляется к стенке полости матки, обычно вблизи ее дна. Этот процесс, называемый имплантацией, завершается на 9 или 10 день.

Толщина стенки бластоцисты составляет 1 клетку, кроме одной области, где толщина составляет 3-4 клетки. Внутренние клетки в утолщенной области развиваются в эмбрион, а внешние клетки внедряются в стенку матки и развиваются в плаценту. Плацента вырабатывает несколько гормонов, способствующих вынашиванию беременности. Например, плацента вырабатывает хорионический гонадотропин человека — гормон, который не позволяет яичникам высвобождать яйцеклетки и стимулирует их к постоянной выработке эстрогена и прогестерона. Плацента также поставляет кислород и питательные вещества от матери к плоду и отводит продукты жизнедеятельности от плода к матери.

Некоторые клетки плаценты развиваются во внешний слой оболочек (хорион), окружающих развивающуюся бластоцисту. Другие клетки развиваются во внутренний слой оболочек (амнион), образующих амниотическую оболочку. После образования амниотической оболочки (примерно к 10–12 дню) бластоциста считается эмбрионом. Амниотическая оболочка наполняется прозрачной жидкостью (амниотическая жидкость) и распределяется, чтобы покрыть со всех сторон эмбрион, который в ней плавает.

Развитие эмбриона и плаценты

Следующей стадией в развитии является эмбрион, который развивается внутри амниотической оболочки под слизистой оболочкой матки с одной стороны. На этой стадии формируется большинство внутренних органов и внешних структур организма. Сердце и основные кровеносные сосуды развиваются рано, примерно через 16 дней после оплодотворения. Сердце начинает перекачивать жидкость, а затем кровь через кровеносные сосуды примерно через 5 недель (через 3 недели после оплодотворения). Большинство других органов начинают формироваться примерно на пятой неделе беременности.

Почти все органы полностью формируются примерно к 12-й неделе беременности. Исключениями являются головной и спинной мозг — они продолжают формироваться и развиваться на протяжении всей беременности.

Большинство врожденных дефектов развития (врожденных пороков) возникает в период формирования органов. В этот период эмбрион наиболее уязвим к воздействию лекарственных препаратов, запрещенных наркотиков, вирусных инфекций и радиации. Поэтому беременным женщинам не следует получать живые вирусные вакцины. Беременным женщинам следует принимать только те лекарственные препараты, которые имеют важное значение для их здоровья и являются безопасными при беременности (см. Безопасность лекарственных препаратов во время беременности).

По мере роста плаценты формируются и врастают в стенки матки маленькие пальцеобразные выступы (ворсинки). Эти выступы разветвляются и расходятся в сложном древообразном порядке. Такое расположение значительно увеличивает площадь контакта, доступную для передачи жидкости, кислорода и питательных веществ из кровеносных сосудов матери к плоду, а также для передачи углекислого газа и отходов от эмбриона матери.

Плацента и эмбрион в сроке около 8 недель

На 8-й неделе беременности (через 6 недель после оплодотворения) у эмбриона уже начинается развитие большинства основных систем органов. Также развивается плацента, которая сформировала маленькие пальцеобразные выступы (ворсинки), врастающие в стенки матки.

Ворсинки являются частью кровеносной системы эмбриона. Кровеносные сосуды несут кровь от эмбриона через пуповину и ворсинки плаценты. Затем кровь возвращается к эмбриону. Кровеносные сосуды матери проходят рядом с ворсинками плаценты, и материнская кровь заполняет пространство вокруг ворсинок. Кровеносные сосуды матери и эмбриона разделены тонкой мембраной. Кровь матери и эмбриона не смешиваются.

Жидкость, кислород и питательные вещества проходят через мембрану от матери к эмбриону, а углекислый газ и продукты жизнедеятельности проходят от эмбриона к матери.

Клетки плаценты также развиваются в амниотическую оболочку. Вокруг эмбриона образуются два слоя мембраны: амнион (внутренняя мембрана) и хорион (наружная мембрана). Амнион и хорион создают мешок (амниотическую оболочку) вокруг эмбриона. Мешок заполнен жидкостью (амниотической жидкостью), и эмбрион плавает в жидкости.

Амниотическая жидкость обеспечивает пространство, в котором эмбрион может свободно расти и помогает защитить эмбрион от повреждения. Амниотическая оболочка крепкая и эластичная.

Плацента полностью формируется к 18–20 неделям, но продолжает расти на протяжении всей беременности. На момент родов она весит около 1 фунта.

Развитие плода

В конце десятой недели беременности (через 8 недель после оплодотворения) начинается стадия плода. На этой стадии уже сформированные органы и системы растут и развиваются следующим образом:

  • К 12-й неделе беременности: плод заполняет всю матку. По мере развития беременности матка увеличивается в размерах одновременно с ростом плода.

  • Примерно к 14 неделям: с помощью ультразвукового исследования можно определить пол.

  • Примерно к 16–20 неделям: обычно беременная женщина начинает ощущать движения плода. Женщины, у которых уже были беременности, ощущают движения плода примерно на 2 недели раньше, чем женщины с первой беременностью.

Головной мозг развивается на клеточном уровне на протяжении всей беременности и в первый год после рождения. Легкие продолжают развиваться почти до момента рождения.

Таблица

Беременность: неделя за неделей

Фазы беременности описываются как триместры:

  • первый триместр: неделя 0 (первый день последней менструации) до недели 13 плюс 6 дней

  • второй триместр: неделя 14 — неделя 27 плюс 6 дней

  • третий триместр: с недели 28 до родов

События

Недели беременности*

Первый триместр

Последний менструальный цикл перед оплодотворением

1

13 недель беременности

Беременность: неделя за неделей

Иллюстрация: СЕБАСТИАН КАУЛИЦКИ (SEBASTIAN KAULITZKI)/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом

2

Оплодотворенная яйцеклетка (зигота) делится и развивается в полый клубок клеток, называемый бластоцистой.

Бластоциста имплантируется в стенку матки.

3

Наружные клетки бластоцисты развиваются в плаценту и амниотическую оболочку.

Внутренние клетки бластоцисты развиваются в эмбрион.

4

Начинает развиваться нервная трубка — область, которая станет головным и спинным мозгом.

Начинается развитие областей эмбриона, которые станут основными системами органов.

5

Развивается и начинает биться ткань сердечной мышцы (миокард).

Развиваются бугорки, которые становятся руками и ногами.

6

Формируются камеры сердца (предсердия и желудочки).

Через основные кровеносные сосуды начинает течь кровь.

7

Продолжает развиваться головной мозг.

Начинается развитие легких, пищеварительной системы и почек.

Начинается формирование кистей и стоп.

8

Продолжают развиваться основные системы органов.

Развиваются и начинают затвердевать кости.

Формируются локти и пальцы ног.

Формируются волосяные фолликулы.

9

Веки и наружные уши становятся более развитыми.

Начинают развиваться зубы.

Происходит разворот кишечника.

Начинают функционировать почки, и эмбрион начинает мочиться (моча в основном представляет собой амниотическую жидкость).

Пуповина полностью развита, и кровеносные сосуды проходят по ней от эмбриона к ворсинкам плаценты.

В конце 10-й недели начинается стадия плода.

10

Более развиты черты лица.

Все основные системы органов сформировались, но продолжают расти и развиваться.

Печень и селезенка начинают вырабатывать эритроциты и тромбоциты.

Начинается развитие половых органов.

На пальцах рук и ног образуются ногти.

Плод начинает сжимать и разжимать кисти рук, а также открывать и закрывать рот.

С 11 по 13

Второй триместр

Плод начинает двигаться.

Голову и тело начинают покрывать мягкие волосы (лануго).

С 14 по 15

27 недель беременности

Беременность: неделя за неделей

Иллюстрация: СЕБАСТИАН КАУЛИЦКИ (SEBASTIAN KAULITZKI)/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Плод двигается более энергично, и мать начинает чувствовать движение.

Глаза могут двигаться, но веки остаются закрытыми до 27 недель.

Плод может начать слышать звуки.

С 16 по 18

Кожа плода начинает покрываться белым творожистым веществом (верникс).

Плод может сосать большой палец и глотать.

С 19 по 21

Появляются брови и ресницы.

Кишечник начинает вырабатывать меконий (стул).

Клетки крови начинают вырабатываться костным мозгом.

С 22 по 24

Плод активен и часто меняет свое положение.

Плод накапливает жир.

В легких начинают формироваться воздушные альвеолы.

С 25 по 27

Третий триместр

Веки открываются, плод может моргать.

Легкие могут быть достаточно развиты для дыхания воздухом.

С 28 по 29

40 недель беременности

Беременность: неделя за неделей

Иллюстрация: СЕБАСТИАН КАУЛИЦКИ (SEBASTIAN KAULITZKI)/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Головной мозг и нервная система полностью развиты.

Основные системы органов созрели, но продолжают расти и развиваться.

Плод начинает тренировать дыхание, вдыхая амниотическую жидкость.

Плод начинает быстрее прибавлять в весе.

Голова плода устанавливается в положение для рождения.

С 30 по 36

Роды и родоразрешение

С 37 по 42

* Недели беременности указываются на основе предполагаемой даты родов, которая обычно оценивается как 40 недель с первого дня последней менструации. На самом деле беременность начинается с оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, которое обычно происходит через 2 недели после последней менструации. Таким образом, развитие начинается на 2-й неделе беременности.

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Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.