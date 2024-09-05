Поздняя и переношенная беременность

Поздняя беременность определяется как беременность на сроке между 41-й неделей и 41-й неделей и 6 днями. Переношенная беременность — это беременность, которая длится 42 недели или более. При переношенной беременности плацента больше не может поддерживать здоровую среду для плода, поскольку беременность затянулась.

В среднем, беременность длится 280 дней (40 недель) с первого дня последней менструации. В большинстве случаев, когда беременность длится несколько дольше, до 41–42 недель, никаких проблем не возникает. Однако в случае более длительной беременности могут возникнуть проблемы, так как плацента часто больше не может доставлять достаточное количество питательных веществ плоду. Это состояние называется переношенность.

Переношенная беременность повышает риск для беременной женщины и плода следующим образом:

Меконий может иногда вдыхаться до или во время родоразрешения, что вызывает у младенца затруднения дыхания сразу после рождения. Это расстройство называется синдромом аспирации мекония.

У переношенного плода может быть сухая, отслаивающаяся кожа, длинные ногти, много волос на голове, глубокие морщины на ладонях и подошвах, малое содержание жира в организме, а также окрашивание кожи меконием в зеленый или желтый цвет.

Знаете ли Вы, что...

Чтобы диагностировать переношенную беременность, врачи должны точно определить срок родов. Если у женщины регулярные менструальные циклы, врачи могут рассчитать дату родов, основываясь на дате последней менструации. Но наиболее точным способом установления даты при беременности является ультразвуковое исследование, особенно если оно проводится в течение первых 12 недель беременности.

Обычно на 41-й неделе начинают проводить тесты, чтобы оценить движение, частоту сердечных сокращений плода и количество амниотической жидкости (жидкости, окружающей плод), которое резко сокращается при переношенных беременностях. Врачи используют ультразвуковое исследование, а также могут использовать электронный мониторинг сердцебиения плода, чтобы наблюдать за его состоянием.

Если у плода наблюдаются проблемы или чрезмерно уменьшается количество амниотической жидкости, проводится родовозбуждение (индукция родов). Даже при отсутствии очевидных проблем врачи рассматривают вариант индукции родов в срок 41 недели. Как правило, индукция родов проводится после 42 недель.

Иногда требуется кесарево сечение.