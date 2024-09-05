Нарушения свертываемости крови во время беременности

Нарушения свертываемости крови (тромбоэмболические заболевания) — тромбоз глубоких вен (ТГВ) или тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), — являются основной причиной смерти у беременных женщин.

При тромбоэмболических расстройствах в кровеносных сосудах образуются сгустки крови (тромбы). Эмбол — это кровяной сгусток, который движется по кровотоку и блокирует артерию.

Риск развития тромбоэмболического заболевания выше у беременных, чем у небеременных, и продолжает повышаться в течение примерно 6 недель после родов. Кесарево сечение, как и другие хирургические вмешательства, также повышает риск.

Симптомы могут быть аналогичны симптомам у небеременных женщин. Тромбоэмболические заболевания могут возникать без симптомов, с минимальными симптомами или со значительными симптомами.

Сгусток в глубоких венах (тромбоз глубоких вен) вызывает такие симптомы, как отек голени или бедра, боль и болезненность. Обычно симптомы появляются только на одной ноге. Отек стопы и лодыжки часто встречается во время беременности, но если он сопровождается другими симптомами, может присутствовать сгусток крови.

Тромбоз глубоких вен также может развиваться в тазу. Там он протекает бессимптомно. Тромб может перемещаться из глубоких вен ног или таза к легким. Там он может блокировать одну или несколько легочных артерий. Такое блокирование, называемое тромбоэмболией легочной артерии, представляет угрозу для жизни.

Сгустки крови могут образовываться в поверхностных венах ног в виде тромбофлебита, вызывая покраснение или болезненность кожи и слоев ткани под кожей. Эти типы сгустков крови представляют собой меньший риск и не перемещаются в легкие.

Диагностика нарушений свертываемости крови во время беременности Допплеровское ультразвуковое исследование для выявления сгустков крови в венах ног

Компьютерная томография для выявления тромбоэмболии легочной артерии Если во время беременности у женщины наблюдаются симптомы, которые предполагают образование тромба, можно выполнить допплеровское ультразвуковое исследование (для оценки кровотока), чтобы проверить ноги. При подозрении на тромбоэмболию легочной артерии для подтверждения диагноза можно выполнить компьютерную томографию (КТ). КТ выполняется после инъекции в вену рентгеноконтрастного вещества (видимого при рентгенографии). Контраст проходит через кровеносные сосуды и контурирует их. Эта процедура называется КТ-ангиографией. Это относительно безопасная процедура во время беременности. Если диагноз тромбоэмболии легочной артерии все еще неясен, следует провести процедуру под названием ангиография легочной артерии (ангиография кровеносных сосудов легких). Для проведения этой процедуры, врачи делают небольшой разрез, обычно в паху, но иногда - на руке. Затем они вводят тонкую гибкую трубочку (катетер) и проводят ее через кровеносные сосуды в артерию легкого. При установленном катетере рентгеноконтрастное вещество вводят через катетер, чтобы контурировать кровеносные сосуды легких, после чего проводится рентгенография. После рождения ребенка врачи могут использовать КТ с контрастным веществом для того чтобы проверить наличие у женщины сгустков крови в тазу.