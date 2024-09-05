Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Многоплодная беременность

(беременность двойней; беременность тройней; многоплодная беременность)

Авторы:Jessian L. Muñoz, MD, PhD, MPH, Baylor College of Medicine
Проверено/пересмотрено сент. 2024
Просмотреть профессиональную версию

Термин «многоплодная беременность» означает наличие более 1 плода в матке (например, двойни или тройни).

Количество беременностей двойней, тройней и других многоплодных беременностей увеличивается благодаря использованию вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия. Приблизительно в 1 случае на 30 родов рождается более одного плода.

Следующие факторы наиболее вероятно приводят к многоплодной беременности:

  • применение вспомогательных репродуктивных технологий (например, экстракорпорального оплодотворения);

  • многоплодные роды в личном или семейном анамнезе;

  • большое количество предыдущих беременностей;

  • возраст 35 лет и старше;

  • ожирение.

Риски при многоплодных родах

Вынашивание более одного плода увеличивает риск возникновения осложнений беременности.

Вынашивание более чем одного плода приводит к излишнему растяжению матки, а излишнее растяжение матки часто приводит к схваткам до достижения полного срока беременности (преждевременные роды). В результате младенцы обычно рождаются слишком рано и маленькими. Риск мертворождения или смерти увеличивается у недоношенных новорожденных. В некоторых случаях, перерастянутая матка после родов сокращается недостаточно хорошо, что вызывает кровотечение после родов (послеродовое кровотечение).

Так как плод может находиться в разных положениях и предлежаниях, влагалищные роды могут быть осложненными. Кроме того, сокращение матки после рождения первого младенца может оторвать плаценту от еще не рожденного ребенка или детей. В результате этого рождение ребенка или детей после первого может быть более проблематичным.

Многоплодная беременность также увеличивает риск развития осложнений беременности. Они включают:

Диагностика многоплодных родов

  • ультразвуковое исследование.

Если размер матки превышает ожидаемый для данного срока беременности, врачи предполагают наличие в матке более чем одного плода. Для подтверждения количества плодов проводится ультразвуковое исследование.

Тактика ведения многоплодных родов

  • Наблюдение на предмет выявления осложнений;

  • при необходимости — кесарево сечение.

Поскольку с многоплодными родами могут быть связаны проблемы, врачи могут решить заранее, будет ли женщина рожать естественным образом или посредством кесарева сечения.

В случае близнецов, если первый близнец находится в головном предлежании (затылочное предлежание), первый близнец обычно рождается через влагалище. Второй близнец, если он не расположен аномально или находится в дистрессе, обычно может быть рожден через влагалище. Если первый близнец находится в неправильном положении или если второй близнец находится в аномальном положении или в дистрессе, выполняется кесарево сечение.

Для тройни и других многоплодных родов обычно используют кесарево сечение.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.