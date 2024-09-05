Термин «многоплодная беременность» означает наличие более 1 плода в матке (например, двойни или тройни).
Количество беременностей двойней, тройней и других многоплодных беременностей увеличивается благодаря использованию вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия. Приблизительно в 1 случае на 30 родов рождается более одного плода.
Следующие факторы наиболее вероятно приводят к многоплодной беременности:
применение вспомогательных репродуктивных технологий (например, экстракорпорального оплодотворения);
многоплодные роды в личном или семейном анамнезе;
большое количество предыдущих беременностей;
возраст 35 лет и старше;
ожирение.
Риски при многоплодных родах
Вынашивание более одного плода увеличивает риск возникновения осложнений беременности.
Вынашивание более чем одного плода приводит к излишнему растяжению матки, а излишнее растяжение матки часто приводит к схваткам до достижения полного срока беременности (преждевременные роды). В результате младенцы обычно рождаются слишком рано и маленькими. Риск мертворождения или смерти увеличивается у недоношенных новорожденных. В некоторых случаях, перерастянутая матка после родов сокращается недостаточно хорошо, что вызывает кровотечение после родов (послеродовое кровотечение).
Так как плод может находиться в разных положениях и предлежаниях, влагалищные роды могут быть осложненными. Кроме того, сокращение матки после рождения первого младенца может оторвать плаценту от еще не рожденного ребенка или детей. В результате этого рождение ребенка или детей после первого может быть более проблематичным.
Многоплодная беременность также увеличивает риск развития осложнений беременности. Они включают:
гиперемезис беременных (чрезвычайно сильная тошнота и обильная рвота во время беременности);
преэклампсия (повышенное артериальное давление в сочетании с высоким уровнем белка в моче);
преждевременные роды и родоразрешение;
Диагностика многоплодных родов
ультразвуковое исследование.
Если размер матки превышает ожидаемый для данного срока беременности, врачи предполагают наличие в матке более чем одного плода. Для подтверждения количества плодов проводится ультразвуковое исследование.
Тактика ведения многоплодных родов
Наблюдение на предмет выявления осложнений;
при необходимости — кесарево сечение.
Поскольку с многоплодными родами могут быть связаны проблемы, врачи могут решить заранее, будет ли женщина рожать естественным образом или посредством кесарева сечения.
В случае близнецов, если первый близнец находится в головном предлежании (затылочное предлежание), первый близнец обычно рождается через влагалище. Второй близнец, если он не расположен аномально или находится в дистрессе, обычно может быть рожден через влагалище. Если первый близнец находится в неправильном положении или если второй близнец находится в аномальном положении или в дистрессе, выполняется кесарево сечение.
Для тройни и других многоплодных родов обычно используют кесарево сечение.