Вынашивание более одного плода увеличивает риск возникновения осложнений беременности.

Вынашивание более чем одного плода приводит к излишнему растяжению матки, а излишнее растяжение матки часто приводит к схваткам до достижения полного срока беременности (преждевременные роды). В результате младенцы обычно рождаются слишком рано и маленькими. Риск мертворождения или смерти увеличивается у недоношенных новорожденных. В некоторых случаях, перерастянутая матка после родов сокращается недостаточно хорошо, что вызывает кровотечение после родов (послеродовое кровотечение).

Так как плод может находиться в разных положениях и предлежаниях, влагалищные роды могут быть осложненными. Кроме того, сокращение матки после рождения первого младенца может оторвать плаценту от еще не рожденного ребенка или детей. В результате этого рождение ребенка или детей после первого может быть более проблематичным.

Многоплодная беременность также увеличивает риск развития осложнений беременности. Они включают: