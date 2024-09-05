Инфекции мочевыводящих путей во время беременности

Инфекции мочевыводящих путей (ИМТ) во время беременности возникают чаще, вероятно, из-за увеличения матки и гормонов, которые замедляют ток мочи в трубках, соединяющих почки с мочевым пузырем (мочеточники). Когда моча течет медленно, бактерии не могут вымываться из мочевыводящих путей, что повышает риск инфекции.

Инфекции мочевыводящих путей у беременных женщин повышают риск следующих проблем:

развитие тяжелых, даже опасных для жизни инфекций у беременной женщины;

преждевременные роды;

низкая масса тела при рождении.

Инфекция мочевыводящих путей может возникать в мочевом пузыре или почках. Симптомы могут включать в себя боль во время мочеиспускания, более частое мочеиспускание, острую потребность в мочеиспускании, кровь в моче, боль в верхней части спины и/или повышение температуры.

Бактерии могут инфицировать мочу, не вызывая никаких симптомов инфекций мочевыводящих путей, поэтому врачи обычно проверяют мочу на наличие бактерий, даже если у беременной женщины нет симптомов. Если у беременной женщины есть бактерии в моче или инфекция в почках, образец мочи берется на анализ и исследуется ежемесячно.

Инфекция почек (пиелонефрит) у беременных женщин чаще всего протекает в тяжелой форме, при этом бактерии могут распространяться по всему организму и представлять опасность для жизни (сепсис).

Лечение инфекций мочевыводящих путей включает в себя антибиотики. Врачи обычно назначают цефалексин, нитрофурантоин или триметоприм/сульфаметоксазол. Нитрофурантоин и триметоприм/сульфаметоксазол используются только в первом триместре, когда другие альтернативы отсутствуют. Женщинам, у которых было более одной инфекции мочевого пузыря или инфекция почек, следует принимать антибиотики в течение всей беременности, чтобы предупредить инфекции мочевыводящих путей.