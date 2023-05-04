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Фибромы шейки матки

(лейомиомы шейки матки)

Авторы:David G. Mutch, MD, Washington University School of Medicine;
Scott W. Biest, MD, Washington University School of Medicine
Проверено/пересмотрено мая 2023
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Фибромы шейки матки — это доброкачественные (незлокачественные) опухоли гладких мышц шейки матки.

  • Фиброма шейки матки может вызывать кровотечение или выделения из влагалища, мешать мочеиспусканию или вызывать боль во время полового акта.

  • Врач может увидеть или нащупать фибромы при обследовании органов малого таза.

  • Фибромы, которые вызывают симптомы, удаляют хирургическим путем.

Фибромы (также называются лейомиомами или миомами) — это доброкачественные опухоли, которые частично состоят из мышечной ткани. Они очень часто возникают в теле матки, но иногда они развиваются в шейке матки (нижняя часть матки). В таком случае они обычно сопровождаются фибромами в более крупной верхней части матки.

Большие фибромы шейки матки могут частично блокировать мочевыводящие пути или выпадать во влагалище. На выпадающих фибромах иногда развиваются язвы, которые могут инфицироваться и/или кровоточить. Большие фибромы шейки матки могут блокировать отток мочи.

Иногда выпадает педункулярная подслизистая фиброма (фиброма, расположенная под слизистой оболочкой матки и имеющая ножку, которая позволяет ей выпячиваться в полость матки). Это не фиброма шейки матки, но она может быть видимой в отверстии шейки матки или выходить во влагалище. На выпадающих фибромах иногда развиваются язвы, которые могут инфицироваться и/или кровоточить.

Симптомы фибром шейки матки

Большинство фибром шейки матки в конечном итоге вызывает симптомы. Наиболее распространенным симптомом является

  • Влагалищное кровотечение, которое может быть нерегулярным или обильным

Обильное кровотечение может вызывать анемию, усталость и слабость. Может возникать боль при половом акте.

Иногда, если фиброма блокирует мочеиспускание, начало мочеиспускания у женщины может быть затруднено и может заканчиваться тоненькой струйкой; также моча может задерживаться. Это повышает вероятность развития инфекций мочевыводящих путей.

Диагностика фибром шейки матки

  • Обследование органов малого таза

  • В некоторых случаях визуализирующие обследования, например, ультразвуковое исследование или магнитно-резонансная томография (МРТ).

Врач часто обнаруживает фибромы во время медицинского осмотра. Врач может увидеть фиброму шейки матки при обследовании органов малого таза. Или врач может нащупать фиброму, когда проверяет размер и форму матки и шейки матки (введя пальцы одной руки в перчатке во влагалище и положив другую руку на живот).

Если диагноз неоднозначен, врач может ввести ультразвуковой сканер через влагалище в матку, чтобы получить изображение этой области. Эта процедура, называемая трансвагинальным ультразвуковым исследованием, также проводят для выявления дополнительных фибром и препятствия оттоку мочи. Как вариант, можно провести МРТ.

Если у женщины присутствует обильное или частое вагинальное кровотечение, для выявления анемии делают анализы крови.

Всем женщинам с новообразованием шейки матки с целью исключения рака шейки матки выполняют мазок по Папаниколау (Пап-тест) или анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) (так называемый цитологический мазок из шейки матки). Иногда проводится биопсия шейки матки.

Лечение фибром шейки матки.

  • Если фибромы шейки матки вызывают симптомы — хирургическое вмешательство

Если фибромы маленькие и не вызывают никаких симптомов, лечения не требуется.

Если фибромы шейки матки вызывают симптомы, иногда их можно удалить хирургическим путем в рамках процедуры, которая проводится с помощью инструментов, введенных через влагалище. Однако если фиброма шейки матки большая, может понадобиться удаление всей матки (гистерэктомия).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.