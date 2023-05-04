Фибромы шейки матки — это доброкачественные (незлокачественные) опухоли гладких мышц шейки матки.

Фиброма шейки матки может вызывать кровотечение или выделения из влагалища, мешать мочеиспусканию или вызывать боль во время полового акта.

Врач может увидеть или нащупать фибромы при обследовании органов малого таза.

Фибромы, которые вызывают симптомы, удаляют хирургическим путем.

Фибромы (также называются лейомиомами или миомами) — это доброкачественные опухоли, которые частично состоят из мышечной ткани. Они очень часто возникают в теле матки, но иногда они развиваются в шейке матки (нижняя часть матки). В таком случае они обычно сопровождаются фибромами в более крупной верхней части матки.

Большие фибромы шейки матки могут частично блокировать мочевыводящие пути или выпадать во влагалище. На выпадающих фибромах иногда развиваются язвы, которые могут инфицироваться и/или кровоточить. Большие фибромы шейки матки могут блокировать отток мочи.

Иногда выпадает педункулярная подслизистая фиброма (фиброма, расположенная под слизистой оболочкой матки и имеющая ножку, которая позволяет ей выпячиваться в полость матки). Это не фиброма шейки матки, но она может быть видимой в отверстии шейки матки или выходить во влагалище. На выпадающих фибромах иногда развиваются язвы, которые могут инфицироваться и/или кровоточить.

Симптомы фибром шейки матки Большинство фибром шейки матки в конечном итоге вызывает симптомы. Наиболее распространенным симптомом является Влагалищное кровотечение, которое может быть нерегулярным или обильным Обильное кровотечение может вызывать анемию, усталость и слабость. Может возникать боль при половом акте. Иногда, если фиброма блокирует мочеиспускание, начало мочеиспускания у женщины может быть затруднено и может заканчиваться тоненькой струйкой; также моча может задерживаться. Это повышает вероятность развития инфекций мочевыводящих путей.

Диагностика фибром шейки матки Обследование органов малого таза

В некоторых случаях визуализирующие обследования, например, ультразвуковое исследование или магнитно-резонансная томография (МРТ). Врач часто обнаруживает фибромы во время медицинского осмотра. Врач может увидеть фиброму шейки матки при обследовании органов малого таза. Или врач может нащупать фиброму, когда проверяет размер и форму матки и шейки матки (введя пальцы одной руки в перчатке во влагалище и положив другую руку на живот). Если диагноз неоднозначен, врач может ввести ультразвуковой сканер через влагалище в матку, чтобы получить изображение этой области. Эта процедура, называемая трансвагинальным ультразвуковым исследованием, также проводят для выявления дополнительных фибром и препятствия оттоку мочи. Как вариант, можно провести МРТ. Если у женщины присутствует обильное или частое вагинальное кровотечение, для выявления анемии делают анализы крови. Всем женщинам с новообразованием шейки матки с целью исключения рака шейки матки выполняют мазок по Папаниколау (Пап-тест) или анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) (так называемый цитологический мазок из шейки матки). Иногда проводится биопсия шейки матки.