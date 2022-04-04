Половое созревание у девочек

Половое созревание является последовательностью событий, в ходе которых происходят физические изменения, приводящие к появлению взрослых физических характеристик и способности размножаться. Эти физические изменения регулируются изменениями в уровне гормонов, которые вырабатываются гипофизом: лютеинизирующего и фолликулостимулирующего. При рождении уровни этих гормонов высоки, но снижаются в течение нескольких месяцев и остаются на низком уровне до наступления полового созревания.

В начале полового созревания уровни лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов повышаются, стимулируя выработку половых гормонов. Повышенный уровень половых гормонов (в первую очередь эстрогена) приводит к физическим изменениям, в том числе развитию молочных желез, яичников, матки и влагалища. Как правило, эти изменения происходят последовательно во время полового созревания, в результате чего наступает половая зрелость.

Момент наступления полового созревания и скорость происходящих изменений зависит от многих других факторов, среди которых следующие:

Питание и общее состояние здоровья. В наши дни в Соединенных Штатах половое созревание наступает приблизительно на 3 года ранее, чем это было сто лет назад. Причинами, вероятно, является улучшение питания и общего состояния здоровья.

Масса тела: Половое созревание обычно начинается раньше у девушек, которые имеют избыточный вес и обычно начинается позже у девушек, которые имеют крайне недостаточный вес и страдают от недоедания.

Генетика. Половое созревание наступает раньше у девочек, у матерей которых созревание наступило в более раннем возрасте.

Этническая группа. Половое созревание у представительниц негроидной расы и у лиц латиноамериканского происхождения обычно наступает раньше, чем у представительниц монголоидной и европеоидной рас, а также у лиц не латиноамериканского происхождения.

Первым изменением полового созревания обычно является начало развития молочных желез. У девочек, которые живут в Соединенных Штатах, это изменение обычно происходит в возрасте приблизительно от 8 до 13 лет. Вскоре после этого, волосы начинают расти на лобке и в подмышечных впадинах.

Скачок роста, сопровождающий период полового созревания, обычно начинается в тот период, когда начинают расти волосы на лобке и в подмышечных впадинах. Самый значительный скачок роста происходит в начале полового созревания (до начала менструаций) и пик приходится на возраст около 12 лет. Затем рост значительно замедляется, обычно останавливаясь в возрасте от 14 до 16 лет.

Интервал между началом развития молочной железы и первой менструации (менархе), как правило, составляет от 2 до 3 лет. В Соединенных Штатах у девочек в среднем первая менструация начинается в возрасте около 13 лет, но существует широкий диапазон (как правило, от 10 до 16 лет), зависящий от многих факторов. Менструальные циклы обычно вначале нерегулярны, и может пройти около 5 лет, пока они станут регулярными.

Также в период полового созревания происходят изменения формы тела девочки; процентное содержание жировой ткани в теле увеличивается и жир накапливается на внутренней и наружной стороне бедер.