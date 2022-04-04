Менструация — это отслаивание слизистой оболочки матки (эндометрия), сопровождающееся кровотечением. Она происходит с цикличностью приблизительно один раз в месяц на протяжении всего репродуктивного периода жизни женщины, кроме периода беременности. Менструация начинается в период полового созревания (менархе) и полностью прекращается во время менопаузы. (Менопауза определяется как 1 год после последнего менструального цикла).
По определению менструальный цикл начинается с первого дня кровотечения, который считается 1-м днем. Цикл заканчивается перед началом следующей менструации. Продолжительность менструального цикла обычно варьируется от 24 до 38 дней. Только у 10–15 % женщин цикл составляет ровно 28 дней. Кроме того, по крайней мере у 20 % женщин циклы нерегулярны. Это означает, что они длиннее или короче нормы. Обычно циклы наиболее непостоянны, а интервалы между циклами продолжительнее всего в годы непосредственно после начала менструаций (менархе) и перед менопаузой.
Обычно менструальное кровотечение продолжается от 4 до 8 дней. Потеря крови во время цикла обычно составляет от 1/5 до 2 1/2 унций. Гигиеническая прокладка или тампон, в зависимости от типа, может впитать до 30 мл крови. Менструальная кровь в отличие от крови в результате травмы обычно не свертывается, если только кровотечение не становится очень обильным.
Менструальный цикл регулируется гормонами. Лютеинизирующий и фолликулостимулирующий гормоны, вырабатываемые гипофизом, способствуют овуляции и стимулируют яичники к выработке эстрогена и прогестерона. Эстроген и прогестерон стимулируют матку и молочные железы для подготовки к возможному оплодотворению.
Менструальный цикл состоит из трех фаз:
Фолликулярная (до выхода яйцеклетки)
Овуляторная (выход яйцеклетки)
Лютеиновая (после выхода яйцеклетки)
Изменения во время менструального цикла
Менструальный цикл регулируется комплексным взаимодействием гормонов: лютеинизирующим гормоном, фолликулостимулирующим гормоном и женскими половыми гормонами эстрогеном и прогестероном.
Менструальный цикл состоит из трех фаз:
Менструальный цикл начинается с менструального кровотечения (менструации), который определяет первый день фолликулярной фазы.
В начале фолликулярной фазы наблюдаются низкие уровни эстрогена и прогестерона. В результате верхние слои утолщенного внутреннего слоя матки (эндометрия) распадаются и отторгаются, и начинается менструальное кровотечение. Примерно в это же время незначительно увеличивается уровень фолликулостимулирующего гормона, тем самым стимулируя развитие нескольких фолликулов в яичниках. (Фолликулы — это мешочки, заполненные жидкостью). Каждый фолликул содержит одну яйцеклетку. Далее в этой же фазе, по мере уменьшения уровня фолликулостимулирующего гормона, продолжает развиваться обычно только один фолликул. Этот фолликул вырабатывает эстроген. Уровни эстрогена стабильно повышаются.
Овуляторная фаза начинается с выброса лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов. Лютеинизирующий гормон стимулирует выход яйцеклетки (овуляцию), которая обычно происходит через 16–32 часа после начала выброса. На момент выброса уровень эстрогена уменьшается, а уровень прогестерона начинает возрастать.
Во время лютеиновой фазы уровни лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормонов снижаются. Разорванный фолликул закрывается после выхода яйцеклетки и образует желтое тело, которое вырабатывает прогестерон. Во время большей части этой фазы уровень эстрогена остается высоким. Прогестерон и эстроген стимулируют слизистую оболочку матки к утолщению для подготовки к возможному оплодотворению.
Если оплодотворения яйцеклетки не происходит, желтое тело дегенерирует и больше не вырабатывает прогестерон, уровень эстрогена снижается, верхние слои слизистой оболочки отслаиваются и отторгаются и начинается менструальное кровотечение (начало нового менструального цикла).
Если яйцеклетка оплодотворена, желтое тело продолжает функционировать на ранних сроках беременности. Это помогает поддерживать беременность.
Фолликулярная фаза
Фолликулярная фаза начинается в первый день менструального кровотечения (день 1). Но главным событием в этой фазе является развитие фолликулов в яичниках. (Фолликулы — это мешочки, заполненные жидкостью).
В начале фолликулярной фазы слизистая оболочка матки (эндометрий) утолщена и содержит жидкость и питательные вещества, предназначенные для питания эмбриона. Если оплодотворения яйцеклетки не происходит, то уровни эстрогена и прогестерона низкие. В результате верхние слои эндометрия отторгаются и начинается менструальное кровотечение.
Примерно в это же время гипофиз немного увеличивает выработку фолликулостимулирующего гормона. Этот гормон затем стимулирует рост от 3 до 30 фолликулов. Каждый фолликул содержит одну яйцеклетку. Когда позднее в этой фазе уровень этого гормона уменьшается, только один из этих фолликулов (называемый «доминантный фолликул») продолжает расти. Вскоре он начинает вырабатывать эстроген, а остальные стимулированные фолликулы начинают разрушаться. Увеличивающееся количество эстрогена также начинает подготавливать матку и стимулирует выброс лютеинизирующего гормона.
В среднем фолликулярная фаза длится около 13–14 дней. Из трех фаз эта фаза наиболее изменчива по продолжительности. Она обычно становится короче при приближении к менопаузе. Эта фаза заканчивается, когда резко возрастает уровень лютеинизирующего гормона (выброс). Этот выброс приводит к выходу яйцеклетки из яичника (овуляции) и является началом следующей фазы.
Овуляторная фаза
Овуляторная фаза начинается, когда резко возрастает уровень лютеинизирующего гормона. Лютеинизирующий гормон стимулирует доминирующий фолликул, который выступает на поверхности яичника; затем происходит его разрыв и выход яйцеклетки. Уровень фолликулостимулирующего гормона увеличивается в меньшей степени.
Овуляторная фаза обычно длится от 16 до 32 часов. Она заканчивается, когда яйцеклетка выходит, примерно через 10–12 часов после резкого повышения уровня лютеинизирующего гормона. Яйцеклетка может быть оплодотворена только в течение 12 часов после выхода.
Выброс лютеинизирующего гормона может быть определен посредством измерения уровня этого гормона в моче. Этот показатель может использоваться для определения приблизительного времени овуляции. Семенная жидкость живет 3–5 дней, поэтому яйцеклетку можно оплодотворить, даже если сперма попадает в репродуктивный тракт до выхода яйцеклетки. В каждом цикле существует около 6 дней, когда может наступить беременность (так называемое фертильное окно). Фертильное окно обычно начинается за 5 дней до овуляции и заканчивается через 1 день после овуляции. Фактическое количество дней фертильности варьируется от цикла к циклу и от женщины к женщине.
Примерно во время овуляции некоторые женщины чувствуют тупую боль с одной стороны в нижней части живота. Эта боль известна как «овуляторный синдром» (буквально межменструальная боль). Боль может длиться от нескольких минут до нескольких часов, и это нормальное явление. Боль обычно ощущается со стороны яичника, из которого выходит яйцеклетка. Точная причина боли неизвестна, но боль, вероятно, вызвана ростом фолликула или выделением нескольких капель крови при овуляции. Боль может предшествовать разрыву фолликула или появиться после этого, к тому же не в каждом цикле.
Выход яйцеклетки не чередуется ежемесячно между двумя яичниками и, по-видимому, происходит случайным образом. Если один из яичников удален, то оставшийся яичник ежемесячно высвобождает яйцеклетку.
Фаза лютеинизации
Лютеиновая фаза начинается после овуляции. Она длится приблизительно 14 дней (если не происходит оплодотворение) и заканчивается как раз перед началом менструации.
На этом этапе лопнувший фолликул закрывается после выхода яйцеклетки и образует структуру, называемую желтым телом, которая вырабатывает возрастающее количество прогестерона. Прогестерон вырабатывается желтым телом и имеет следующие функции:
Подготавливает матку в случае имплантации эмбриона
Вызывает утолщение оболочки матки и ее наполнение жидкостью и питательными веществами для питания потенциального эмбриона
Вызывает сгущение слизи в шейке матки и, таким образом, семенная жидкость или бактерии с меньшей вероятностью могут попасть в матку.
Вызывает незначительное повышение базальной температуры тела во время лютеиновой фазы и остается повышенным до начала менструации (это повышение температуры можно использовать для оценки того, произошла ли овуляция)
Во время большей части этой фазы лютеинизации уровень эстрогена остается высоким. Эстроген также стимулирует утолщение эндометрия.
Повышение уровней эстрогена и прогестерона вызывает расширение молочных протоков в молочных железах. В результате молочные железы могут набухать и становиться болезненными.
Если яйцеклетка не оплодотворена или если оплодотворенная яйцеклетка не имплантируется, желтое тело дегенерирует через 14 дней, уровни эстрогена и прогестерона снижаются, и начинается новый менструальный цикл.
Если эмбрион имплантирован, то клетки вокруг развивающегося эмбриона начинают вырабатывать гормон под названием «хорионический гонадотропин человека». Этот гормон поддерживает желтое тело, которое продолжает вырабатывать прогестерон до тех пор, пока растущий плод не сможет самостоятельно вырабатывать гормоны. Тесты на беременность основаны на определении повышения уровня хорионического гонадотропина человека.