Менструация — это отслаивание слизистой оболочки матки (эндометрия), сопровождающееся кровотечением. Она происходит с цикличностью приблизительно один раз в месяц на протяжении всего репродуктивного периода жизни женщины, кроме периода беременности. Менструация начинается в период полового созревания (менархе) и полностью прекращается во время менопаузы. (Менопауза определяется как 1 год после последнего менструального цикла).

По определению менструальный цикл начинается с первого дня кровотечения, который считается 1-м днем. Цикл заканчивается перед началом следующей менструации. Продолжительность менструального цикла обычно варьируется от 24 до 38 дней. Только у 10–15 % женщин цикл составляет ровно 28 дней. Кроме того, по крайней мере у 20 % женщин циклы нерегулярны. Это означает, что они длиннее или короче нормы. Обычно циклы наиболее непостоянны, а интервалы между циклами продолжительнее всего в годы непосредственно после начала менструаций (менархе) и перед менопаузой.

Обычно менструальное кровотечение продолжается от 4 до 8 дней. Потеря крови во время цикла обычно составляет от 1/5 до 2 1/2 унций. Гигиеническая прокладка или тампон, в зависимости от типа, может впитать до 30 мл крови. Менструальная кровь в отличие от крови в результате травмы обычно не свертывается, если только кровотечение не становится очень обильным.

Менструальный цикл регулируется гормонами. Лютеинизирующий и фолликулостимулирующий гормоны, вырабатываемые гипофизом, способствуют овуляции и стимулируют яичники к выработке эстрогена и прогестерона. Эстроген и прогестерон стимулируют матку и молочные железы для подготовки к возможному оплодотворению.

Менструальный цикл состоит из трех фаз:

Фолликулярная (до выхода яйцеклетки)

Овуляторная (выход яйцеклетки)

Лютеиновая (после выхода яйцеклетки)

Изменения во время менструального цикла

Фолликулярная фаза Фолликулярная фаза начинается в первый день менструального кровотечения (день 1). Но главным событием в этой фазе является развитие фолликулов в яичниках. (Фолликулы — это мешочки, заполненные жидкостью). В начале фолликулярной фазы слизистая оболочка матки (эндометрий) утолщена и содержит жидкость и питательные вещества, предназначенные для питания эмбриона. Если оплодотворения яйцеклетки не происходит, то уровни эстрогена и прогестерона низкие. В результате верхние слои эндометрия отторгаются и начинается менструальное кровотечение. Примерно в это же время гипофиз немного увеличивает выработку фолликулостимулирующего гормона. Этот гормон затем стимулирует рост от 3 до 30 фолликулов. Каждый фолликул содержит одну яйцеклетку. Когда позднее в этой фазе уровень этого гормона уменьшается, только один из этих фолликулов (называемый «доминантный фолликул») продолжает расти. Вскоре он начинает вырабатывать эстроген, а остальные стимулированные фолликулы начинают разрушаться. Увеличивающееся количество эстрогена также начинает подготавливать матку и стимулирует выброс лютеинизирующего гормона. В среднем фолликулярная фаза длится около 13–14 дней. Из трех фаз эта фаза наиболее изменчива по продолжительности. Она обычно становится короче при приближении к менопаузе. Эта фаза заканчивается, когда резко возрастает уровень лютеинизирующего гормона (выброс). Этот выброс приводит к выходу яйцеклетки из яичника (овуляции) и является началом следующей фазы.

Овуляторная фаза Овуляторная фаза начинается, когда резко возрастает уровень лютеинизирующего гормона. Лютеинизирующий гормон стимулирует доминирующий фолликул, который выступает на поверхности яичника; затем происходит его разрыв и выход яйцеклетки. Уровень фолликулостимулирующего гормона увеличивается в меньшей степени. Овуляторная фаза обычно длится от 16 до 32 часов. Она заканчивается, когда яйцеклетка выходит, примерно через 10–12 часов после резкого повышения уровня лютеинизирующего гормона. Яйцеклетка может быть оплодотворена только в течение 12 часов после выхода. Выброс лютеинизирующего гормона может быть определен посредством измерения уровня этого гормона в моче. Этот показатель может использоваться для определения приблизительного времени овуляции. Семенная жидкость живет 3–5 дней, поэтому яйцеклетку можно оплодотворить, даже если сперма попадает в репродуктивный тракт до выхода яйцеклетки. В каждом цикле существует около 6 дней, когда может наступить беременность (так называемое фертильное окно). Фертильное окно обычно начинается за 5 дней до овуляции и заканчивается через 1 день после овуляции. Фактическое количество дней фертильности варьируется от цикла к циклу и от женщины к женщине. Примерно во время овуляции некоторые женщины чувствуют тупую боль с одной стороны в нижней части живота. Эта боль известна как «овуляторный синдром» (буквально межменструальная боль). Боль может длиться от нескольких минут до нескольких часов, и это нормальное явление. Боль обычно ощущается со стороны яичника, из которого выходит яйцеклетка. Точная причина боли неизвестна, но боль, вероятно, вызвана ростом фолликула или выделением нескольких капель крови при овуляции. Боль может предшествовать разрыву фолликула или появиться после этого, к тому же не в каждом цикле. Выход яйцеклетки не чередуется ежемесячно между двумя яичниками и, по-видимому, происходит случайным образом. Если один из яичников удален, то оставшийся яичник ежемесячно высвобождает яйцеклетку.