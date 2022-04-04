Женские внутренние половые органы

Внутренние половые органы образуют проводящий путь (половые пути). Этот путь состоит из:
Влагалища (часть родового канала), куда попадает сперма и из которого выходит ребенок
Шейки матки (нижняя часть матки), через которую проникает сперма и которая открывается (раскрывается), когда беременная женщина готова к родам
Матки, где эмбрион может развиться в плод
Фаллопиевых труб (маточные трубы), где сперматозоиды могут оплодотворить яйцеклетку после прохождения через шейку матки и матку
яичников, которые вырабатывают и высвобождают яйцеклетки
Семенная жидкость может двигаться вверх по половым путям, а яйцеклетки — вниз.
Анатомия внутренних женских половых органов
Девственная плева представляет собой кольцо ткани, расположенное сразу за входом во влагалище (см. рисунок Наружные женские половые органы). Девственная плева обычно окружает отверстие. В редких случаях она полностью закрывает отверстие (это называется неперфорированной девственной плевой), что делает невозможным отхождение менструальной крови. В таких случаях проводится процедура для открытия девственной плевы. Девственная плева может порваться при первой попытке полового акта, но также она может быть настолько мягкой и податливой, что разрыва не происходит. Девственная плева может также разорваться при физической нагрузке либо при введении тампона или диафрагмы. Разрыв обычно вызывает небольшое кровотечение. После разрыва девственной плевы она может быть незаметной или образовывать небольшие складки ткани вокруг отверстия влагалища.
Влагалище
Влагалище представляет собой мягкую, растяжимую трубку мышечной ткани длиной около 4–5 дюймов у взрослых женщин. Оно соединяет наружные половые органы и матку. Верхняя часть влагалища шире и окружает шейку матки (нижнюю часть матки). Сюда вводят некоторые виды контрацепции (например, диафрагму или вагинальное кольцо) или лекарственные препараты.
Влагалище играет центральную роль в сексуальной активности и репродукции. Она является проходом для:
сперматозоидов, движущихся к яйцеклетке через матку и фаллопиевы трубы.
Менструальной крови или ребенка во время родов.
Поскольку ткань влагалища мягкая, его стенки могут растягиваться для осмотра врачом, полового акта или родов. После наступления менопаузы влагалище становится менее эластичным, поскольку снижается уровень эстрогена. Это изменение может вызывать боль.
Влагалище выстлано слизистой оболочкой, увлажняется жидкостями, выделяющимися клетками на его поверхности и секретом из желез шейки матки. Небольшое количество этих жидкостей может выделяться наружу в виде прозрачных или молочно-белых влагалищных выделений, что является нормой. Во время репродуктивного периода женщины слизистая оболочка влагалища имеет складки и морщины. Перед половым созреванием и после менопаузы слизистая оболочка гладкая.
Матка и шейка матки
Матка — это толстостенный мускулистый грушевидный орган, расположенный в середине полости таза, позади мочевого пузыря и спереди от прямой кишки. Матка закреплена в своем положении несколькими связками. Основная функция матки заключается в поддержании развивающегося плода.
Матка состоит из следующих частей:
шейка матки
тело матки (тело)
Шейка матки — это нижняя часть матки, которая выступает в верхнюю часть влагалища. Во время обследования органов малого таза врачи могут обследовать шейку матки с помощью зеркала (металлического или пластикового инструмента, который раздвигает стенки влагалища). Как и влагалище, шейка матки выстлана слизистой оболочкой.
Через канал шейки матки (цервикальный канал) семенная жидкость проникает в матку, а менструальная кровь выходит из матки. Канал шейки матки обычно узкий, но во время родов он расширяется, чтобы пропустить ребенка.
Шейка матки обычно является хорошим барьером против бактерий. Бактерии, которые вызывают инфекции, передающиеся половым путем, могут проникать в матку через шейку матки во время полового акта.
Канал шейки матки выстлан клетками и железами, которые выделяют слизь. Эта слизь густая и непроницаема для семенной жидкости; она становится проницаемой только непосредственно перед овуляцией. При овуляции слизь становится прозрачной и эластичной (это происходит потому, что повышается уровень гормона эстрогена). В результате сперма может проникать через слизь в полость матки и в фаллопиевы трубы, где может произойти оплодотворение.
Почти все случаи беременности наступают в результате полового акта, который происходит в течение 3 дней до овуляции. Однако иногда беременность может наступить в результате полового акта, который происходит в период от 6 дней до овуляции или в течение 3 дней после овуляции. У некоторых женщин время между менструацией и овуляцией колеблется от месяца к месяцу. Поэтому беременность может наступить в разное время в течение менструального цикла.
Тело матки, состоящее из мышечной ткани, может растягиваться, чтобы растущий плод мог в нем поместиться. Ее мышечные стенки сокращаются во время родов, выталкивая ребенка через шейку матки и влагалище. В репродуктивный период тело матки в два раза длиннее шейки матки. После наступления менопаузы матка и шейка матки имеют примерно одинаковую длину.
В течение репродуктивного цикла женщины (который обычно длится около месяца) слизистая оболочка тела матки (эндометрий) уплотняется. Если женщина не забеременеет во время этого цикла, большая часть эндометрия отторгается и начинается кровотечение, что приводит к началу менструации.
Знаете ли Вы, что...
фаллопиевы трубы;
Две фаллопиевы трубы длиной примерно 10–13 сантиметров тянутся от верхнего края матки к яичникам. Трубы не связаны с яичниками напрямую. Вместо этого конец каждой трубы расширяется в форме воронки с пальцевидными выростами (фимбриями). Когда яйцеклетка выходит из яичника, фимбрии направляют яйцеклетку в отверстие фаллопиевой трубы.
Фаллопиевы трубы выстланы крошечными выростами (ресничками), похожими на волоски. Реснички и мышцы в стенке трубы продвигают яйцеклетку вниз по трубе в матку. Оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом обычно происходит в фаллопиевых трубах. После оплодотворения яйцеклетка попадает в матку и там имплантируется.
Яичники
Яичники обычно жемчужного цвета, продолговатые и размером с грецкий орех. Они прикреплены к матке связками. Помимо женских половых гормонов (эстрогена и прогестерона) и некоторых мужских половых гормонов, яичники вырабатывают и высвобождают яйцеклетки. Развивающиеся яйцеклетки (ооциты) содержатся в заполненных жидкостью полостях (фолликулах) в стенке яичников. Каждый фолликул содержит один ооцит.