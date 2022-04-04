Женские внутренние половые органы

Матка — это толстостенный мускулистый грушевидный орган, расположенный в середине полости таза, позади мочевого пузыря и спереди от прямой кишки. Матка закреплена в своем положении несколькими связками. Основная функция матки заключается в поддержании развивающегося плода.

Матка состоит из следующих частей:

шейка матки

тело матки (тело)

Шейка матки — это нижняя часть матки, которая выступает в верхнюю часть влагалища. Во время обследования органов малого таза врачи могут обследовать шейку матки с помощью зеркала (металлического или пластикового инструмента, который раздвигает стенки влагалища). Как и влагалище, шейка матки выстлана слизистой оболочкой.

Через канал шейки матки (цервикальный канал) семенная жидкость проникает в матку, а менструальная кровь выходит из матки. Канал шейки матки обычно узкий, но во время родов он расширяется, чтобы пропустить ребенка.

Шейка матки обычно является хорошим барьером против бактерий. Бактерии, которые вызывают инфекции, передающиеся половым путем, могут проникать в матку через шейку матки во время полового акта.

Канал шейки матки выстлан клетками и железами, которые выделяют слизь. Эта слизь густая и непроницаема для семенной жидкости; она становится проницаемой только непосредственно перед овуляцией. При овуляции слизь становится прозрачной и эластичной (это происходит потому, что повышается уровень гормона эстрогена). В результате сперма может проникать через слизь в полость матки и в фаллопиевы трубы, где может произойти оплодотворение.

Почти все случаи беременности наступают в результате полового акта, который происходит в течение 3 дней до овуляции. Однако иногда беременность может наступить в результате полового акта, который происходит в период от 6 дней до овуляции или в течение 3 дней после овуляции. У некоторых женщин время между менструацией и овуляцией колеблется от месяца к месяцу. Поэтому беременность может наступить в разное время в течение менструального цикла.

Тело матки, состоящее из мышечной ткани, может растягиваться, чтобы растущий плод мог в нем поместиться. Ее мышечные стенки сокращаются во время родов, выталкивая ребенка через шейку матки и влагалище. В репродуктивный период тело матки в два раза длиннее шейки матки. После наступления менопаузы матка и шейка матки имеют примерно одинаковую длину.

В течение репродуктивного цикла женщины (который обычно длится около месяца) слизистая оболочка тела матки (эндометрий) уплотняется. Если женщина не забеременеет во время этого цикла, большая часть эндометрия отторгается и начинается кровотечение, что приводит к началу менструации.

Знаете ли Вы, что...