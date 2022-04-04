Влияние старения на женскую репродуктивную систему

В период менопаузы изменения в женских репродуктивных органах происходят быстро. (Менопауза определяется как 1 полный год после последней менструации). Менструальные циклы прекращаются, и яичники прекращают вырабатывать эстрогены.

После наступления менопаузы ткани малых половых губ (которые окружают выход из влагалища и уретры), клитора, влагалища и уретры становятся тонкими (атрофия). Это истончение может привести к хроническому раздражению и сухости влагалища. Это повышает вероятность появления влагалищных выделений и инфекций мочевыводящих путей. Также после наступления менопаузы матка, фаллопиевы трубы и яичники уменьшаются.

С возрастом происходит снижение массы мышц и соединительной ткани, в том числе мышц, связок и других тканей, которые поддерживают мочевой пузырь, матку, влагалище и прямую кишку. В результате этого пораженные органы могут утрачивать поддержку и выпадать (пролапс), что иногда вызывает чувство давления или переполнения в малом тазу. Они могут выпячиваться через вход во влагалище и вызывать затруднения при мочеиспускании или потерю контроля над мочеиспусканием или дефекацией (недержание). Вероятность возникновения такой проблемы более высока у рожавших женщин, однако с ней может столкнуться любая женщина.

Знаете ли Вы, что...

Поскольку вырабатывается меньше эстрогена, который стимулирует молочные протоки, молочные железы уменьшаются в размере. Соединительная ткань, поддерживающая молочные железы, также уменьшается. Потеря поддержки способствует изменению формы молочной железы. Фиброзная ткань в молочных железах заменяется жиром, делая ее менее упругой.

Возрастные изменения репродуктивных органов не влияют на получение сексуального удовольствия. Тем не менее, сухость влагалища после наступления менопаузы может вызывать боль во время половой активности, а некоторые женщины чувствуют снижение полового влечения.