Новообразования органов малого таза у женщин

У женщин часто встречаются новообразования в области малого таза (новообразования органов малого таза).

Область малого таза — это нижняя часть брюшной полости. В области малого таза находится кишечник, нижние отделы мочеточников, мочевой пузырь и, в редких случаях, тазовая почка при дистопии (почка занимает неправильное положение во время развития плода). В область малого таза женщин также входят яичники, фаллопиевы трубы, матка и шейка матки. Новообразование может сформироваться в любом из этих органов.

Возможные типы новообразований органов области малого таза зависят от возраста и репродуктивной фазы женщины. Новообразования в репродуктивном возрасте (между первой менструацией и менопаузой) у небеременных женщин и у женщин в постменопаузе рассматриваются здесь. У детей могут развиваться новообразования в области малого таза, которые рассматриваются отдельно (см. Новообразования органов малого таза у девочек).

Новообразование органов малого таза может проявляться симптомами или протекать бессимптомно. Возможны следующие симптомы:

тупая или острая боль в области малого таза, которая появляется и проходит (перемежающаяся) или присутствует все время (постоянная);

внезапная сильная боль в животе, если новообразование разрывается или вызывает перекручивание яичника или фаллопиевой трубы (нарушение, называемое перекрутом придатков матки);

аномалии менструального цикла;

боль в нижней части живота во время полового акта.

Новообразования органов малого таза могут быть обнаружены во время обследования органов малого таза или с помощью методов визуализации, например, ультразвукового исследования или компьютерной томографии (КТ).

Новообразования органов малого таза обычно нераковые (доброкачественное), но могут быть и раковыми (злокачественное).

Анатомия внутренних женских половых органов

Обследование по поводу новообразований органов малого таза у женщин Врачи расспрашивают пациентку о симптомах, медицинском анамнезе и лекарственных препаратах. Важно собрать семейный анамнез рака, особенно рака яичников, матки, молочной железы или рака ободочной и прямой кишки. Врачи также расспрашивают о наличии в анамнезе кист яичников, фибром матки, а также о наличии в анамнезе инфекций, передающихся половым путем, или факторов риска заражения такими инфекциями. Затем врачи проводят физикальное обследование, включая обследование органов брюшной полости и органов малого таза. Обследование органов малого таза включает оценку внешних (вульвы) и внутренних (влагалища, шейки матки, матки, фаллопиевых труб, яичников) анатомических структур. Может быть проведено комбинированное обследование прямой кишки и влагалища. Во время этого обследования врач вводит указательный палец во влагалище, а средний палец — в прямую кишку. Иногда новообразования или аномалии в задней части малого таза (участок возле позвоночника) или в ткани между влагалищем и прямой кишкой (промежность) могут быть обнаружены только с помощью этого обследования. Анатомия наружных женских половых органов Информация, полученная при сборе анамнеза и в ходе физикального обследования, часто позволяет предположить причину и необходимость в дополнительных исследованиях. У женщин детородного возраста с новообразованием органов малого таза проводится анализ мочи или крови на беременность. Анализ на беременность проводится даже в случаях, если на основании данных менструального или полового анамнеза беременность маловероятна. Недиагностированная беременность повышает риск осложнений для женщины или плода. Если тест на беременность положительный, наиболее вероятной причиной новообразования является увеличенная беременная матка. При подозрении на новообразование органов малого таза часто проводятся визуализирующие исследования, например, ультразвуковое исследование органов малого таза. (См. также Гинекологические визуализирующие исследования). Если во время обследования органов малого таза обнаруживается новообразование шейки матки, то могут проводиться дополнительные исследования, в том числе мазок по Папаниколау (Пап-тест) и биопсия. Женщинам в постменопаузе может потребоваться дополнительное обследование, поскольку риск злокачественного новообразования органов малого таза увеличивается с возрастом.

Лечение новообразований органов малого таза у женщин После обнаружения новообразования органов малого таза врачи определяют, требуется ли женщине срочное лечение (например, при внематочной беременности, перекруте яичников или разрыве кисты яичников с массивным кровотечением). Врачи также определяют, может ли новообразование быть злокачественным. При сильной боли нередко требуется немедленное лечение. За некоторыми новообразованиями наблюдают, при этом они могут не требовать лечения или исчезнуть без лечения. При некоторых доброкачественных новообразованиях симптомы можно купировать с помощью лекарственных препаратов или минимально инвазивных процедур (таких как эмболизация фибромы матки). Однако в некоторых случаях новообразования органов малого таза требуют хирургического лечения или удаления.