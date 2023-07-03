Общие сведения о симптомах во время беременности

Беременность вызывает много изменений в теле женщины. Большинство из них исчезают после родов. Эти изменения вызывают некоторые симптомы (новые или другие ощущения в организме), большинство из которых являются нормальными. Однако во время беременности могут развиваться определенные заболевания, такие как повышенное артериальное давление, и некоторые симптомы могут указывать на это заболевание.

Если при предыдущих беременностях схватки были быстрыми, женщины должны уведомить врача сразу же после появления первых признаков схваток.

Распространенные симптомы беременности Во время беременности распространены многие симптомы. Они часто легкие и обычно вызваны нормальными изменениями, связанными с беременностью. Однако если симптом новый, тяжелый или постоянный, женщина должна обратиться к врачу. Симптомы, обычно обусловленные нормальными изменениями, связанными с беременностью, если они проявляются в легкой степени, могут быть следующими: тошнота и рвота, особенно на ранних сроках беременности;

тяга к еде или отвращение к еде (некоторые продукты имеют ужасный вкус);

усиленное обоняние;

увеличение молочных желез;

Утомляемость

Боль в пояснице

отек стоп и лодыжек.

Симптомы, которые могут вызывать беспокойство в отношении беременности Некоторые симптомы являются частью нормального процесса родов и родоразрешения, когда они происходят во время доношенной беременности. Тем не менее, если эти симптомы появляются на ранних сроках беременности, женщинам следует обратиться к врачу. Эти симптомы могут быть вызваны проблемой с беременностью, например, возможным выкидышем или преждевременными родами. Симптомы нормальных родов или возможной проблемы с беременностью могут быть следующими: Вагинальное кровотечение

боль или спазмы в животе (боль в области малого таза);

схватки

истечение амниотической жидкости (другими словами «отход вод»);

снижение подвижности плода (после 24 недель беременности).