Общие сведения о симптомах во время беременности

Беременность вызывает много изменений в теле женщины. Большинство из них исчезают после родов. Эти изменения вызывают некоторые симптомы (новые или другие ощущения в организме), большинство из которых являются нормальными. Однако во время беременности могут развиваться определенные заболевания, такие как повышенное артериальное давление, и некоторые симптомы могут указывать на это заболевание.
Если при предыдущих беременностях схватки были быстрыми, женщины должны уведомить врача сразу же после появления первых признаков схваток.
Распространенные симптомы беременности
Во время беременности распространены многие симптомы. Они часто легкие и обычно вызваны нормальными изменениями, связанными с беременностью. Однако если симптом новый, тяжелый или постоянный, женщина должна обратиться к врачу.
Симптомы, обычно обусловленные нормальными изменениями, связанными с беременностью, если они проявляются в легкой степени, могут быть следующими:
тошнота и рвота, особенно на ранних сроках беременности;
тяга к еде или отвращение к еде (некоторые продукты имеют ужасный вкус);
усиленное обоняние;
увеличение молочных желез;
Утомляемость
Боль в пояснице
отек стоп и лодыжек.
Симптомы, которые могут вызывать беспокойство в отношении беременности
Некоторые симптомы являются частью нормального процесса родов и родоразрешения, когда они происходят во время доношенной беременности. Тем не менее, если эти симптомы появляются на ранних сроках беременности, женщинам следует обратиться к врачу. Эти симптомы могут быть вызваны проблемой с беременностью, например, возможным выкидышем или преждевременными родами.
Симптомы нормальных родов или возможной проблемы с беременностью могут быть следующими:
боль или спазмы в животе (боль в области малого таза);
схватки
истечение амниотической жидкости (другими словами «отход вод»);
снижение подвижности плода (после 24 недель беременности).
Симптомы, которые могут вызывать беспокойство в отношении наличия других заболеваний
У беременных женщин могут развиться осложнения, возникающие только во время беременности. У них также могут развиться другие заболевания, не связанные с беременностью. Они могут вызывать необычные, тяжелые или стойкие симптомы.
Беременным женщинам следует обратиться к врачу, если у них есть симптомы, не связанные с нормальными изменениями во время беременности, в том числе:
лихорадка
боль во время мочеиспускания или необходимость в частом или срочном мочеиспускании;
острая или сильная боль в спине или в боку;
Изжога
стойкая тошнота и рвота, особенно если организм не удерживает жидкость;
головокружение или предобморочное состояние;
учащенное или сильное сердцебиение;
постоянные или непривычные головные боли;
нарушения зрения;
уменьшение количества мочеиспусканий;
сильная или постоянная боль в верхней правой части или в центре брюшной полости;
любые симптомы инфекции или другого заболевания (например, сыпь, плохое самочувствие).