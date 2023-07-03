Вагинальное кровотечение на позднем сроке беременности

Наиболее распространенной причиной кровотечения на поздних сроках беременности является

Начало родовой деятельности

На поздних сроках беременности у некоторых женщин через влагалище выходит слизистая пробка (скопление слизи в шейке матки). Слизистая пробка обычно представляет собой липкий маленький шарик и часто на ней присутствуют прожилки крови. Слизистая пробка не является признаком начала родов, но часто это сигнал о том, что роды начнутся в течение следующей недели. Как правило, роды начинаются с небольшого выделения крови, смешанной со слизью из влагалища. Эти выделения, называемые кровянистыми выделениями, появляются из-за разрывов мелких вен во время раскрытия шейки матки для прохождения плода через влагалище. Количество крови в этих выделениях незначительное.

Более серьезные, но менее распространенные причины (см. таблицу Некоторые причины и признаки вагинального кровотечения на поздних сроках беременности), включают следующее:

При предлежании плаценты плацента прикрепляется не к верхней, а к нижней части матки. Если плацента находится в нижней части матки, она может частично или полностью перекрыть шейку матки (нижнюю часть матки), через которую должен проходить плод. Кровотечение может возникнуть внезапно или когда врач осматривает шейку матки, чтобы определить, раскрывается ли она и начались ли роды. Предлежание плаценты является причиной примерно 20 % кровотечений на поздних сроках беременности и наиболее часто происходит в 3-м триместре. На ранних сроках беременности плацента может располагаться низко, но обычно она самостоятельно перемещается до наступления 3-го триместра.

Предлежание сосудов — это редкое состояние, при котором кровеносные сосуды, обеспечивающие плод кровью (через пуповину), прорастают через шейку матки, перекрывая проход для плода. Когда начинаются роды, эти маленькие кровеносные сосуды могут разорваться, лишая плод поступления крови. Поскольку плод имеет относительно небольшое количество крови, потеря даже малого количества может оказаться серьезной и даже смертельной для плода.

При отслоении плаценты она отделяется от матки до родов. Точная причина такого отслоения неизвестна, но оно может случиться из-за нарушения притока крови к плаценте. Иногда отслоение плаценты происходит после травмы, полученной в автокатастрофе. Кровотечение может быть более серьезным, чем кажется, поскольку какая-то или большая часть крови может оказаться за плацентой и находиться, таким образом, вне зоны видимости. Отслоение плаценты является наиболее распространенной причиной кровотечения на поздних сроках беременности, которая несет в себе угрозу жизни и на которую приходится примерно 30 % случаев. Отслоение плаценты может произойти в любое время, но чаще всего это бывает в течение 3-го триместра.

Разрыв матки может произойти в процессе родов. Это практически всегда случается в тех случаях, когда матка женщины была повреждена и имеет рубцовую ткань. Такое повреждение может произойти во время кесарева сечения или другого хирургического вмешательства на матке (например, миомэктомия или удаление фибром матки).

Кровотечение также может быть результатом заболевания, не связанного с беременностью.