Сексуальная дисфункция во время беременности и послеродового периода

Некоторые факторы (физические и эмоциональные), связанные с беременностью и рождением ребенка, могут привести к более вероятному появлению сексуальной дисфункции.

Факторы риска послеродовой и связанной с беременностью сексуальной дисфункции включают следующее:

Травма при родах: Роды с выполнением кесарева сечения или роды с помощью щипцов или вакуумного экстрактора, эпизиотомия, или разрывы в области между отверстием влагалища и анальным отверстием (промежность) могут привести к тому, что область вблизи влагалища становится болезненной, а также снижается сексуальный интерес и способность к возбуждению.

Грудное вскармливание: Во время кормления грудью влагалище может стать сухим из-за низкого уровня эстрогена , что делает половой акт некомфортным. Может развиваться генитально-тазовая боль/расстройство проникновения.

Психологические и социальные стрессы: Изменения в семейных ролях и взаимоотношениях, нарушение сна, проблемы со здоровьем новорожденного и/или набор массы тела могут усиливать стресс.

Послеродовая депрессия: Депрессия может способствовать развитию сексуальной дисфункции.

Насилие над половым партнером: Беременность повышает риск насилия над половым партнером (физического, психологического и сексуального). Такое насилие в отношениях может подорвать уверенность женщины в себе, снизить ее самооценку и вызвать депрессию, посттравматическое стрессовое расстройство, другие психологические расстройства и сексуальную дисфункцию.

Если сексуальная дисфункция, независимо от типа, имеется до наступления беременности, то более вероятна и сексуальная дисфункция после беременности.

Врачи распознают послеродовую и связанную с беременностью сексуальную дисфункцию, когда женщина сообщает о проблемах, связанных с половым актом во время или вскоре после беременности.

Лечение послеродовой и связанной с беременностью сексуальной дисфункции аналогично лечению других форм сексуальной дисфункции у женщин. Например, могут помочь психологические виды терапии и изучение того, как организм женщины изменяется во время беременности и после нее, в том числе насколько безопасен половой акт во время беременности, и какие позы могут быть более удобными (например, рядом друг с другом на боку). Врачи могут подсказать другие виды сексуальной активности, помимо вагинального полового акта, например, использование мастурбации, массажа, орального секса, прелюдии, взаимных ласк, поцелуев, фантазий, использования секс-игрушек и объятий.