Расстройство постоянного генитального возбуждения представляет собой чрезмерное нежелательное физическое (половое) возбуждение с повышенным притоком крови к половым органам и, у женщин, усиленной влагалищной секрецией без какого-либо желания сексуальной активности.

Причины постоянного генитального возбуждения неизвестны. Оно может возникать у мужчин или женщин, и может провоцироваться сексуальной или несексуальной активностью или может не иметь явного стимула. Тревога и беспокойство о том, когда повторится это расстройство, могут усугубить проблему. Напряженные мышцы таза могут способствовать симптомам: это постоянное неприятное покалывание или пульсирующие ощущения в половых органах и вокруг них.

При расстройстве постоянного генитального возбуждения у женщин физические изменения, которые обычно вызваны сексуальной стимуляцией, имеют место несмотря на то, что женщина не желает участвовать в сексуальной активности и психически или эмоционально (субъективно) не возбуждена. Увеличивается приток крови к области клитора, в результате чего клитор (соответствующий пенису у мужчин) и стенки влагалища набухают (этот процесс называется гиперемия). Увеличенный кровоток приводит к увеличению влагалищного секрета (который обеспечивает смазку). Область половых органов может покалывать или пульсировать. Ощущения сохраняются в течение нескольких часов или дней. Большинство женщин считают эти изменения неприятными и беспокоятся, а также смущаются из-за них.

Врачи ставят диагноз расстройства постоянного генитального возбуждения на основании характерных симптомов, но только в том случае, если симптомы вызывают выраженный дистресс.