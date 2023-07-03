Расстройство постоянного генитального возбуждения представляет собой чрезмерное нежелательное физическое (половое) возбуждение с повышенным притоком крови к половым органам и, у женщин, усиленной влагалищной секрецией без какого-либо желания сексуальной активности.
Причины постоянного генитального возбуждения неизвестны. Оно может возникать у мужчин или женщин, и может провоцироваться сексуальной или несексуальной активностью или может не иметь явного стимула. Тревога и беспокойство о том, когда повторится это расстройство, могут усугубить проблему. Напряженные мышцы таза могут способствовать симптомам: это постоянное неприятное покалывание или пульсирующие ощущения в половых органах и вокруг них.
При расстройстве постоянного генитального возбуждения у женщин физические изменения, которые обычно вызваны сексуальной стимуляцией, имеют место несмотря на то, что женщина не желает участвовать в сексуальной активности и психически или эмоционально (субъективно) не возбуждена. Увеличивается приток крови к области клитора, в результате чего клитор (соответствующий пенису у мужчин) и стенки влагалища набухают (этот процесс называется гиперемия). Увеличенный кровоток приводит к увеличению влагалищного секрета (который обеспечивает смазку). Область половых органов может покалывать или пульсировать. Ощущения сохраняются в течение нескольких часов или дней. Большинство женщин считают эти изменения неприятными и беспокоятся, а также смущаются из-за них.
Врачи ставят диагноз расстройства постоянного генитального возбуждения на основании характерных симптомов, но только в том случае, если симптомы вызывают выраженный дистресс.
Лечение расстройства постоянного генитального возбуждения
Физиотерапия на область тазового дна
Психологические методы лечения
Как лечить расстройство постоянного генитального возбуждения неясно.
Сначала оргазмы (в том числе вызванные самостимуляцией) могут принести временное облегчение, но они часто становятся менее эффективными, а также представляют собой неудовлетворительное и непрактичное решение.
Могут помочь упражнения на расслабление мышц малого таза с биологической обратной связью, особенно в сочетании с когнитивной терапией, основанной на сосредоточении.
Селективный ингибитор обратного захвата серотонина (СИОЗС), антидепрессант, может быть эффективным, но есть мало доказательств его пользы.
Некоторым женщинам может помочь простое признание существования этого расстройства с заверением, что оно может спонтанно разрешиться. Информация о расстройстве и поддержка так же полезны, как и специфическое лечение тревожного расстройства, в том числе психологические виды терапии и/или лекарственные препараты.