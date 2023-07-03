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Расстройство постоянного генитального возбуждения

Авторы:Allison Conn, MD, Baylor College of Medicine, Texas Children's Pavilion for Women;
Kelly R. Hodges, MD, Baylor College of Medicine, Texas Children's Pavilion for Women
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Расстройство постоянного генитального возбуждения представляет собой чрезмерное нежелательное физическое (половое) возбуждение с повышенным притоком крови к половым органам и, у женщин, усиленной влагалищной секрецией без какого-либо желания сексуальной активности.

Причины постоянного генитального возбуждения неизвестны. Оно может возникать у мужчин или женщин, и может провоцироваться сексуальной или несексуальной активностью или может не иметь явного стимула. Тревога и беспокойство о том, когда повторится это расстройство, могут усугубить проблему. Напряженные мышцы таза могут способствовать симптомам: это постоянное неприятное покалывание или пульсирующие ощущения в половых органах и вокруг них.

При расстройстве постоянного генитального возбуждения у женщин физические изменения, которые обычно вызваны сексуальной стимуляцией, имеют место несмотря на то, что женщина не желает участвовать в сексуальной активности и психически или эмоционально (субъективно) не возбуждена. Увеличивается приток крови к области клитора, в результате чего клитор (соответствующий пенису у мужчин) и стенки влагалища набухают (этот процесс называется гиперемия). Увеличенный кровоток приводит к увеличению влагалищного секрета (который обеспечивает смазку). Область половых органов может покалывать или пульсировать. Ощущения сохраняются в течение нескольких часов или дней. Большинство женщин считают эти изменения неприятными и беспокоятся, а также смущаются из-за них.

Врачи ставят диагноз расстройства постоянного генитального возбуждения на основании характерных симптомов, но только в том случае, если симптомы вызывают выраженный дистресс.

Лечение расстройства постоянного генитального возбуждения

  • Физиотерапия на область тазового дна

  • Психологические методы лечения

Как лечить расстройство постоянного генитального возбуждения неясно.

Сначала оргазмы (в том числе вызванные самостимуляцией) могут принести временное облегчение, но они часто становятся менее эффективными, а также представляют собой неудовлетворительное и непрактичное решение.

Могут помочь упражнения на расслабление мышц малого таза с биологической обратной связью, особенно в сочетании с когнитивной терапией, основанной на сосредоточении.

Селективный ингибитор обратного захвата серотонина (СИОЗС), антидепрессант, может быть эффективным, но есть мало доказательств его пользы.

Некоторым женщинам может помочь простое признание существования этого расстройства с заверением, что оно может спонтанно разрешиться. Информация о расстройстве и поддержка так же полезны, как и специфическое лечение тревожного расстройства, в том числе психологические виды терапии и/или лекарственные препараты.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.