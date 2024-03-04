Роды — это ряд ритмичных усиливающихся сокращений матки, в результате которых плод постепенно продвигается через нижнюю часть матки (шейку матки) и родовой канал (влагалище).
(См. также Общие сведения о родах и родоразрешении).
Роды проходят в три основных периода:
Первый период: этот период (который состоит из двух фаз: латентной и активной) обычно является самым длинным. Роды официально начинаются при сильных и регулярных сокращениях матки, которые заставляют шейку матки постепенно открываться (расширяться), а также истончаться и оттягиваться до тех пор, пока она не будет полностью расширена, и ребенок не сможет пройти во влагалище.
Второй период: потуги матери и рождениее ребенка.
Третий период: рождение плаценты (органа, который развивается внутри матки для обеспечения ребенка кислородом и питательными веществами). Этот период также называется «послеродовым».
Роды обычно начинаются в пределах 2 недель (до или после) от предполагаемой даты родоразрешения. Достоверно неизвестно, что вызывает начало родов. Ближе к концу беременности (после 37 недель) врач обследует шейку матки, чтобы попытаться определить, когда начнутся роды.
В среднем при первой беременности женщины роды продолжаются 12–18 часов, а при последующих беременностях их длительность обычно сокращается до 6–8 часов. Стояние и ходьба во время первого периода родов могут помочь облегчить боль и потенциально способны сократить роды более чем на 1 час.
Периоды родов
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД
От начала родовой деятельности до полного раскрытия (расширения) шейки матки — приблизительно до 10 сантиметров.
Начальная (скрытая) фаза
Активная фаза
ВТОРОЙ ПЕРИОД
От полного раскрытия шейки матки до рождения ребенка: Эта фаза продолжается обычно около 2 часов при первой беременности и около 1 часа при последующих беременностях. Ее длительность может увеличиться на час или более, если женщине делали эпидуральную анестезию для облегчения боли. На этом этапе женщина тужится.
ТРЕТИЙ ПЕРИОД
С момента рождения ребенка до рождения плаценты: Этот этап обычно длится всего несколько минут, но может продолжаться и до 30 минут.
Начало родов
О начале родов говорят:
Схватки в нижней части живота через регулярные промежутки времени
Иногда боль в спине
Женщина, у которой были стремительные роды в предыдущих беременностях, должна предупредить об этом врача, как только она почувствует, что у нее начинаются роды. Когда схватки в нижней части живота только начинаются, они могут быть слабыми, нерегулярными, с большими интервалами. Они могут ощущаться как менструальные спазмы. С течением времени сокращения матки становятся более длительными, сильными и с меньшим интервалом. Следующие предвестники родов могут предшествовать схваткам и болям в спине или сопровождать их:
Кровянистые выделения: незначительное выделение крови, смешанной со слизью из влагалища (отхождение «слизистой пробки»), обычно указывает на скорое начало родов. Тем не менее, кровянистые выделения также могут возникать в результате полового акта. Кровянистые выделения могут появиться еще за 72 часа до начала схваток. При возникновении вагинального кровотечения беременным женщинам следует обратиться к врачу, поскольку может потребоваться обследование в кабинете врача или в больнице.
Разрыв околоплодных оболочек: обычно заполненные жидкостью оболочки, которые содержат плод (амниотическая оболочка), разрываются в начале родов, и амниотическая жидкость изливается наружу через влагалище. В таком случае обычно говорят, что «отходят воды». Иногда разрыв оболочек происходит до начала родов. Разрыв оболочек до начала родов называется дородовым разрывом плодных оболочек. Некоторые женщины ощущает его как внезапный поток жидкости из влагалища, с последующим медленным подтеканием вод. Иногда трудно определить, является ли отходящая жидкость амниотической жидкостью, мочой или влагалищными выделениями.
При разрыве плодных оболочек женщина должна немедленно обратиться к врачу или акушерке. Приблизительно у 80–90 % женщин, у которых произошел разрыв оболочек незадолго до предполагаемой даты родов или в соответствии с этой датой, роды начинаются спонтанно в течение 24 часов. Если роды не начались спустя несколько часов, но женщину необходимо родоразрешить, ее обычно госпитализируют и роды вызывают искусственно (индуцируют), чтобы уменьшить опасность инфицирования. После разрыва оболочек бактерии из матки могут легко попасть во влагалище и стать причиной инфекционного воспаления как у матери, так и у плода, или у обоих.
После того, как женщина с дородовым разрывом плодных оболочек поступает в родильный дом, для индукции родов используется окситоцин (который приводит к сокращению матки) или аналогичный лекарственный препарат, такой как простагландин. Если околоплодные оболочки разрываются более чем за 6 недель до предполагаемой даты родов (преждевременно или до 34-й недели), врачи обычно не вызывают роды до тех пор, пока плод не станет более зрелым.
Госпитализация в больницу или родильный дом
Женщина должна позвонить своему медицинскому работнику для определения того, следует ли ей ехать в больницу или в роддом при появлении одного из следующих симптомов:
разрыв плодных оболочек («отхождение вод»);
в течение 1 часа схватки длятся не менее 30 секунд и происходят регулярно с интервалами около 6 минут или меньше.
В учреждении медицинский работник проведет обследование матери и плода. Если у беременной женщины активные роды или разрыв плодных оболочек, женщину госпитализируют в родильное отделение. Если врач или акушерка не уверены в том, что роды начались, женщину обычно обследуют, а за плодом наблюдают приблизительно в течение часа или около того. Если роды не подтверждаются, женщину могут отправить домой.
Когда женщину госпитализируют в родильное отделение, ей измеряют основные показатели жизнедеятельности и берут кровь для анализа.
Регистрируют наличие и частоту сердечных шумов у плода и проводят физикальное обследование. Врач обследует живот женщины, чтобы определить, насколько велик плод, как он расположен в матке — лицом назад или вперед (вид предлежания), а также какая часть тела находится у шейки матки — голова, лицо, ягодицы или плечо (предлежание). Иногда проводят ультразвуковое исследование.
Положение и предлежание плода влияет на то, как он будет проходить через влагалище. Самая распространенная и безопасная комбинация заключается в следующем:
Первой показывается голова
Лицом назад (лицом вниз, когда женщина лежит на спине)
Шея наклонена вперед
Подбородок спрятан
Головой вниз — это затылочное или головное предлежание. На протяжении одной или двух последних недель перед рождением плод обычно поворачивается так, что затылочная часть его головки направлена к родовым путям. При аномалиях положения или предлежания плода, например, при ягодичном предлежании (первыми выходят ягодицы) или плечевом предлежании, или если плод обращен лицом вперед, родоразрешение значительно осложняется как для женщины и плода, так и для врача. В таких случаях рекомендуется кесарево сечение.
Для определения возможного разрыва оболочек может быть выполнено влагалищное исследование с использованием медицинского зеркала. (Медицинское зеркало — металлический или пластмассовый инструмент, который разводит стенки влагалища). Отмечается цвет амниотической жидкости. Жидкость должна быть прозрачной и не иметь существенного запаха. Если оболочки разрываются, а амниотическая жидкость имеет зеленоватый цвет, это означает, что в жидкость попал первый кал плода (меконий).
Затем врач или акушерка исследует шейку матки пальцами, чтобы определить, насколько раскрыта шейка (отмечается в сантиметрах) и как она сокращается (сглаживается) (отмечается в процентах или сантиметрах). Это обследование может быть пропущено, если у женщины кровотечение, или если оболочки разрываются спонтанно.
Если после первоначального обследования, мониторинга плода и лабораторных исследований возникают опасения по поводу осложнений, проводятся дополнительные исследования и мониторинг.
В больнице во время родов в руку женщине обычно устанавливают внутривенный катетер. Через этот катетер женщине вводят жидкость для предотвращения обезвоживания, а при необходимости и лекарственные препараты.
Введение жидкостей внутривенно позволяет женщине не есть и не пить во время родов, хотя она все-таки может попить или съесть какую-нибудь легкую пищу в самом начале родов. Пустой желудок во время родоразрешения уменьшит вероятность рвоты. Очень редко, обычно после общей анестезии, происходит аспирация рвотных масс, способная вызвать тяжелую пневмонию.
Правильное положение и предлежание плода
К концу беременности плод занимает положение для рождения. Обычно плод расположен лицом назад (к спине женщины), при этом лицо и тело согнуты в одну сторону и шея согнута, головка направлена к родовым путям.