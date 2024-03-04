О начале родов говорят:

Схватки в нижней части живота через регулярные промежутки времени

Иногда боль в спине

Женщина, у которой были стремительные роды в предыдущих беременностях, должна предупредить об этом врача, как только она почувствует, что у нее начинаются роды. Когда схватки в нижней части живота только начинаются, они могут быть слабыми, нерегулярными, с большими интервалами. Они могут ощущаться как менструальные спазмы. С течением времени сокращения матки становятся более длительными, сильными и с меньшим интервалом. Следующие предвестники родов могут предшествовать схваткам и болям в спине или сопровождать их:

Кровянистые выделения: незначительное выделение крови, смешанной со слизью из влагалища (отхождение «слизистой пробки»), обычно указывает на скорое начало родов. Тем не менее, кровянистые выделения также могут возникать в результате полового акта. Кровянистые выделения могут появиться еще за 72 часа до начала схваток. При возникновении вагинального кровотечения беременным женщинам следует обратиться к врачу, поскольку может потребоваться обследование в кабинете врача или в больнице.

Разрыв околоплодных оболочек: обычно заполненные жидкостью оболочки, которые содержат плод (амниотическая оболочка), разрываются в начале родов, и амниотическая жидкость изливается наружу через влагалище. В таком случае обычно говорят, что «отходят воды». Иногда разрыв оболочек происходит до начала родов. Разрыв оболочек до начала родов называется дородовым разрывом плодных оболочек. Некоторые женщины ощущает его как внезапный поток жидкости из влагалища, с последующим медленным подтеканием вод. Иногда трудно определить, является ли отходящая жидкость амниотической жидкостью, мочой или влагалищными выделениями.

При разрыве плодных оболочек женщина должна немедленно обратиться к врачу или акушерке. Приблизительно у 80–90 % женщин, у которых произошел разрыв оболочек незадолго до предполагаемой даты родов или в соответствии с этой датой, роды начинаются спонтанно в течение 24 часов. Если роды не начались спустя несколько часов, но женщину необходимо родоразрешить, ее обычно госпитализируют и роды вызывают искусственно (индуцируют), чтобы уменьшить опасность инфицирования. После разрыва оболочек бактерии из матки могут легко попасть во влагалище и стать причиной инфекционного воспаления как у матери, так и у плода, или у обоих.

После того, как женщина с дородовым разрывом плодных оболочек поступает в родильный дом, для индукции родов используется окситоцин (который приводит к сокращению матки) или аналогичный лекарственный препарат, такой как простагландин. Если околоплодные оболочки разрываются более чем за 6 недель до предполагаемой даты родов (преждевременно или до 34-й недели), врачи обычно не вызывают роды до тех пор, пока плод не станет более зрелым.