Общие сведения о родах и родоразрешении

Хотя каждые роды и родоразрешение протекают по-разному, последовательность событий в большинстве случаев одинакова. Будущие матери могут получить общее представление о том, какие изменения, обеспечивающие рождение ребенка, произойдут в их организме и какие процедуры будут проводиться, чтобы помочь им. Им также придется принять несколько решений относительно того, будет ли кто-то поддерживать их во время родов (например, другой родитель ребенка) и где рожать.

Условия родов могут быть разными. У женщин могут быть варианты родов в больнице, роддоме или дома.

Если во время родов и родоразрешения или после родов возникают неожиданные осложнения, роды в больнице имеют преимущество в виде наличия медицинского персонала и оборудования в немедленной готовности. Это могут быть такие осложнения, как массивное маточное кровотечение при родоразрешении, отслоение плаценты, дистресс-синдром плода, дистоцию плеча (плечо плода упирается в лобковую кость женщины, и ребенок застревает в родовом канале), потребность в экстренном кесаревом сечении, аномалии или признаки дистресс-синдрома у новорожденного.

Родильные центры, как правило, находятся в больнице или рядом с ней, поэтому при необходимости может быть оказана неотложная помощь.

Некоторые женщины предпочитают рожать дома, и этот вариант является популярным во многих странах. Если беременная женщина планирует родоразрешение дома, она должна убедиться в том, что медицинским работником ей будет оказан пренатальный уход того же уровня, что и тем женщинам, которые решают родить в больнице или роддоме. Когда подойдет время начала родов, она также должна убедиться, что у нее нет никаких осложнений или повышенного риска осложнений. Роды на дому должны проводиться обученным и лицензированным медицинским работником, имеющим договоренность с больницей и план, позволяющий при наличии осложнений попасть в больницу в течение 30 или менее минут. В некоторых странах лицензированные медицинские работники (например, сертифицированные акушерки) зачастую отсутствуют, и роды проводят необученные акушерки или традиционные помощники при родах.

Многим женщинам во время родов помогает присутствие партнера или другого лица, оказывающего поддержку, например, доулы или специалиста по перинатальной поддержке. Моральная поддержка и подбадривание могут уменьшить тревожность.

Независимо от выбора, который сделает женщина в отношении того, где рожать и какой вид обезболивания использовать, она будет лучше подготовлена к родам и родоразрешению, если будет знать, чего ожидать, — в этом ей поможет ознакомление со специальной литературой, общение с другими женщинами, а также посещение курсов дородовой подготовки. Образовательные курсы по вопросам родов могут подготовить родителей к родам и родоразрешению, включая предоставление информации о нормальных родах, оборудовании для мониторинга и возможных осложнениях.

(См. также Осложнения родов и родоразрешения).