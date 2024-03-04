Облегчение боли при родах и родоразрешении

Пользуясь рекомендациями лечащего врача или акушерки, женщина обычно задолго до начала родов планирует, какой способ облегчения боли ей использовать. Она может выбрать один из следующих вариантов:

естественные роды, при которых для уменьшения боли полагаются на методы релаксации и дыхания;

обезболивающие препараты, вводимые во влагалище или рядом с ним;

внутривенное введение обезболивающих препаратов;

введение обезболивающих препаратов с помощью инъекции рядом со спинным мозгом называется регионарной анестезией (спинальной или эпидуральной).

В процессе родов планы по облегчению боли могут изменяться, в зависимости от того, как проходят роды, как чувствует себя женщина, что она предпочитает, а также что рекомендует врач или акушерка.

Потребность женщины в облегчении боли во время родов значительно зависит от многих факторов. Посещение занятий дородовой подготовки помогает женщине подготовиться к родам и родоразрешению. Подготовка и эмоциональная поддержка со стороны медицинских работников и избранных людей, оказывающих поддержку во время родов, могут помочь женщинам узнать, чего ожидать, и принять решение о том, как справляться с болью во время родов и родоразрешения.

Регионарная анестезия обычно вызывает онемение большой области от живота до ног и стоп. Она используется у женщин, которые хотят более существенного облегчения боли. Могут применяться следующие процедуры:

Эпидуральная анестезия — это распространенный тип обезболивания, используемый во время родов. Анестетик вводится в нижнюю часть спины — в пространство между позвоночником и внешним слоем ткани, покрывающей спинной мозг (эпидуральное пространство). Обычно в эпидуральное пространство устанавливают катетер, через который непрерывно медленно подается местный анестетик (например, бупивакаин). Также часто вводят опиоид (например, фентанил или суфентанил). Эпидуральная инъекция при родах и родоразрешении не мешает женщине тужиться и не увеличивает риск родоразрешения путем кесарева сечения. Эпидуральная инъекция может также применяться при кесаревом сечении.

Спинальная анестезия предполагают введение анестетика в пространство между средним и внутренним слоями ткани, покрывающими спинной мозг (субарахноидальное пространство). Спинальная инъекция обычно используется при необходимости быстрого купирования боли но этот эффект длится только от 1 до 2 часов. Спинальная анестезия часто используется при кесаревом сечении, когда у женщины еще нет эпидурального катетера.

Иногда использование либо эпидуральной, либо спинальной инъекции вызывает снижение артериального давления у женщины. Следовательно, при использовании одной из этих процедур женщине постоянно измеряют артериальное давление.

Эпидуральная анестезия Видео

Местная анестезия вызывает онемение влагалища и тканей вокруг входа во влагалище. Онемение в этой области можно вызвать инъекцией местного анестетика через стенку влагалища в область около нерва, который отвечает за чувствительность в нижней части половых органов (половой нерв). Эта процедура, которая называется пудендальной блокадой, применяется только в конце второго этапа родов, когда голова ребенка уже готова показаться из влагалища. Менее эффективной процедурой, является инъекция местного анестетика в область вокруг входа во влагалище. Эта процедура используется в ограниченных случаях, например, когда женщина испытывает боль даже при наличии пудендальной блокады. Обе процедуры позволяют женщине оставаться в сознании и тужиться, не имея при этом никакого воздействия на функции плода. Эти процедуры оказывают помощь при родах, которые проходят без осложнений.

Анальгетики — это обезболивающие средства, в том числе опиоиды (например, фентанил или морфин), которые могут вводиться внутривенно или в виде инъекций. Как правило, они назначаются только в том случае, если регионарная анестезия недоступна. Однако некоторые врачи предлагают эти анальгетики в качестве возможного варианта в первом периоде родов. В связи с тем, что некоторые из этих лекарственных препаратов могут замедлять (угнетать) дыхательную и другие функции новорожденного, женщине дают минимально возможное их количество. Если же эти препараты вводят незадолго до родоразрешения, новорожденный может находиться под чрезмерной седацией, что затруднит его способность адаптации к жизни. Если необходимо противодействовать седативному эффекту этих лекарственных препаратов на новорожденного, врач может ввести новорожденному сразу же после родоразрешения антидот опиоидов налоксон.

Общая анестезия временно лишает женщину сознания. Она редко необходима и редко используется, поскольку может привести к замедлению функций сердца, легких и мозга у плода. Хотя этот эффект обычно носит временный характер, тем не менее, он может помешать адаптации новорожденного к жизни. Общая анестезия обычно используется только для экстренного кесарева сечения у женщин, у которых нет эпидурального катетера, поскольку общая анестезия является самым быстрым методом для проведения анестезии, необходимой для хирургического вмешательства.