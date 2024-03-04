Мониторинг частоты сердечных сокращений плода во время родов и родоразрешения

Частота сердечных сокращений плода может контролироваться следующими способами:

Извне: Фетоскоп (тип стетоскопа) или портативный ультразвуковой прибор (который передает и получает звуковые волны) могут быть помещены на живот женщины для контроля частоты сердечных сокращений плода через регулярные интервалы времени. Другой тип ультразвукового устройства может быть установлен на животе женщины для непрерывного мониторинга частоты сердечных сокращений. Устройства, осуществляющие непрерывный мониторинг (электронный мониторинг плода), как правило, также оснащены датчиком, который может обнаруживать и отслеживать сокращения.

Изнутри: Через влагалище матери вводят электрод (небольшой круглый датчик с присоединенным проводом), который прикрепляется к коже головы плода. Внутренний подход обычно используется в случаях, когда существует риск возникновения проблем во время родов или если сигналы внешнего устройства не могут быть записаны. Этот метод используется только после разрыва оболочек, окружающих плод (именуемого «излитием вод»).

Если постоянный электронный мониторинг плода начинается во время родов, часто проводится нестрессовый тест. Нестрессовый тест оценивает частоту сердечных сокращений плода в течение 20–40 минут, чтобы выявить определенные закономерности. Результаты считаются реактивными (обнадеживающими) или нереактивными (необнадеживающими). Если результат необнадеживающий, проводится дальнейшая оценка состояния плода, например, определяют биофизический профиль.

Для создания биофизического профиля проводится ультразвуковое исследование, которое дает возможность наблюдать за плодом в режиме реального времени, при этом за плодом наблюдают в течение 30 минут. Врачи оценивают частоту сердечных сокращений, количество амниотической жидкости, дыхание и движение плода и оценивают их по 10-балльной шкале.

На основании результатов этих исследований врачи принимают решение о продолжении родов или о необходимости проведения кесарева сечения.