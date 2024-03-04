Медленно протекающие роды

Под слишком медленно прогрессирующими родами может пониматься медленное расширения шейки матки или продвижение плода через родовой канал (затянувшиеся роды), а также полная остановка в процессе родов (прекратившиеся роды).

Причины слишком медленного продвижения родов включают:

слишком большой размер плода для продвижения по родовому каналу (тазу и влагалищу);

неправильное положение плода;

слишком узкий родовой канал;

сокращения матки слишком слабые или недостаточно частые для поддержания движения плода;

иногда схватки слишком сильные или слишком частые.

Врачи оценивают размер плода и родового канала и проверяют положение плода. Они также проверяют силу и частоту сокращений. Эти факторы определяют лечение.

Если родовой канал достаточно широкий для плода, но роды протекают медленно, женщине внутривенно вводят окситоцин, чтобы стимулировать более сильные сокращения матки. Если окситоцин не дает должного эффекта, может потребоваться кесарево сечение. Если ребенок уже находится в положении, готовом для рождения, вместо этого можно использовать вакуумный экстрактор или щипцы.

Если плод слишком большой или родовой канал слишком узок, чтобы плод мог пройти через родовой канал, делают кесарево сечение.