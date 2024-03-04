Кесарево сечение — это хирургическое родоразрешение через разрез в брюшной полости и матке женщины.

В США более 30 % родов проводятся путем операции кесарева сечения.

Врачи прибегают к кесареву сечению, если они считают, что оно является более безопасным, чем вагинальное родоразрешение, для женщины, ребенка или обоих, как в следующих ситуациях:

медленно протекающие роды;

плод находится в аномальном положении, таком, как тазовое предлежание (первыми идут ягодицы);

при отклонениях в частоте сердечных сокращений плода, что свидетельствует о дистрессе плода;

при обильном вагинальном кровотечении, свидетельствующем о том, что, возможно, плацента слишком быстро отделяется от матки (отслойка плаценты);

если плацента перекрывает шейку матки (предлежание плаценты);

если женщине выполняли одно или несколько кесаревых сечений (обычно).

В прошлом, после того, как одни роды у женщины проходили при помощи кесарева сечения, врачи рекомендовали кесарево сечение для всех последующих родов. Врачи были обеспокоены тем, что рубец на матке может открыться (разорваться) во время родов (разрыв матки). Однако сейчас врачи понимают, что риск разрыва после кесарева сечения низкий, если разрез был сделан горизонтально и в нижней части матки. Таким образом, если у женщины ранее были всего лишь одни роды с кесаревым сечением, и разрез был сделан горизонтально в нижней части матки, она может выбрать влагалищные роды — это называется попыткой родить после кесарева сечения (TOLAC). Однако если у женщины было более одного кесарева сечения, большинство врачей рекомендуют использовать кесарево сечение для всех последующих беременностей. Прежде чем принять решение о попытке TOLAC, женщины должны обсудить риски со своим врачом. Многие центры используют особые протоколы, чтобы определить, является ли женщина и ее плод хорошими кандидатами для безопасного и успешного TOLAC.

Если женщина выбирает влагалищные роды после одних предыдущих родов с кесаревым сечением, она должна запланировать рождение ребенка в больнице, оснащенной всем необходимым для быстрого выполнения кесарева сечения, ввиду следующих факторов:

Влагалищные роды проходят успешно всего лишь у 60–80 % женщин, которым ранее делали кесарево сечение с нижним горизонтальным разрезом.

Существует незначительный риск разрыва матки.

Кесарево сечение Видео

Знаете ли Вы, что...

В выполнении кесарева сечения принимают участие акушер, анестезиолог, медсестры и иногда педиатр. Использование анестезирующих препаратов, внутривенных лекарственных препаратов, антибиотиков и переливания крови помогают выполнить кесарево сечение безопасно.

Для кесарева сечения разрез делают в верхней или нижней части матки.

Нижний разрез: Этот тип разреза используется чаще. Нижняя часть матки тоньше, и в ней находится меньше кровеносных сосудов, что приводит к меньшей кровопотере. Также заживший рубец является более крепким, и при последующих родах вероятность его разрыва значительно ниже. Низкий разрез обычно делают горизонтально. Вертикальный разрез делается только при наличии определенных рисков, в том числе аномалий плаценты, а также размеров или положения плода.

Верхний (классический) разрез: Обычно этот разрез используется, когда плацента перекрывает шейку матки (осложнение, называемое предлежанием плаценты), когда плод лежит горизонтально поперек родового канала, когда плод недоношенный или у него имеется врожденный порок развития.

Кесарево сечение Изображение

Женщине рекомендуют начинать ходить вскоре после кесарева сечения, так как это снижает риск образования тромбов в ногах и в тазу, их перемещения к легким или блокирования артерий в них (тромбоэмболия легочной артерии).

После кесарева сечения у женщины возникает больше общих болей, ей понадобится более длительное пребывание в больнице и более длительное время для восстановления, чем после влагалищных родов.