Индукция родов — это использование лекарственных препаратов для начала родов.

Обычно когда роды нуждаются в стимуляции, женщине вводят окситоцин — лекарственный препарат, который заставляет матку сокращаться чаще и сильнее. Вводимый окситоцин является идентичным естественному окситоцину, вырабатываемому гипофизом. Его вводят внутривенно, используя инфузионный насос, который позволяет точно контролировать количество вводимого лекарственного препарата.

Прежде чем можно начинать стимулировать сокращения матки, шейка матки должна сгладиться и быть готовой к раскрытию, чтобы мог родиться ребенок. Для содействия сглаживанию и раскрытия шейки матки используют разные подходы:

Возможно вагинальное введение простагландина (гормоноподобное соединение, такое как мизопростол).

В шейку может быть введена тонкая гибкая трубочка (катетер) с присоединенным к ней баллоном. Баллон раздувается и оказывает мягкое давление, на шейку, расширяя ее.

В шейку могут быть введены высушенные водоросли (ламинария). Ламинария абсорбирует жидкости и расширяется, тем самым расширяя шейку матки.

Причины стимуляции родов включают:

повышенное артериальное давление в сочетании с высоким уровнем белка в моче (преэклампсия);

признаки плохого состояния плода (дистресс плода).

Иногда роды индуцируют по причинам, не связанным с проблемами в состоянии здоровья. Например, роды могут индуцировать, если ранее у женщины были быстрые роды. В таких случаях индукция родов означает, что женщина может прибыть в больницу или родильный дом вовремя, чтобы родить ребенка.

Родовая деятельность не индуцируется при следующих обстоятельствах:

Во время индуцирования и родов за частотой сердечных сокращений плода ведется электронное наблюдение.

Если индуцирование не приводит к успеху, ребенок рождается при помощи кесарева сечения.