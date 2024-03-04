Влагалищные роды — это прохождение плода и плаценты (после родов) из матки через родовой канал и отверстие влагалища.
(См. также Общие сведения о родах и родоразрешении).
При родоразрешении в больнице женщина может родить в той же комнате, где она ожидала родов, или может быть перемещена из предродовой палаты в родильную. Обычно партнеру женщины или другому лицу, оказывающему женщине поддержку при родах, предлагают ее сопровождать.
Когда женщина уже собирается рожать, она занимает положение полусидя — промежуточное между положением лежа и сидя. Спиной она может опираться на подушки или спинку кровати. Положение полусидя позволяет использовать силу тяжести: Нисходящее давление, которое оказывает плод, помогает постепенному растяжению влагалища и промежности, уменьшая опасность разрывов. Такое положение также позволяет женщине меньше напрягать спину и таз. Некоторые женщины предпочитают рожать лежа. Однако родоразрешение при этом положении может быть более длительным.
Рождение ребенка
В процессе родоразрешения врач или акушерка обследуют влагалище, чтобы определить положение головки плода. Когда шейка матки полностью раскрыта, истончена и сглажена, женщину просят наклоняться вперед и тужиться при каждой схватке, чтобы облегчить продвижение головки плода вниз через таз и расширить отверстие влагалища так, чтобы головка все больше выходила наружу. Акушерка может массировать область вокруг отверстия влагалища (называется промежностью) и прикладывать теплые компрессы. Эти методы могут помочь тканям вокруг влагалища растягиваться медленно и помогают предотвратить разрывы, но они могут увеличить риск инфекции.
Когда головка плода выдвигается наружу на 3–4 сантиметра, врач или акушерка кладет на нее руку во время схваток, чтобы контролировать продвижение плода. После появления макушки (когда через отверстие влагалища проходит самая широкая часть головы) головку и подбородок плода высвобождают из влагалища для предотвращения разрывов тканей у матери.
Вакуумная экстракция может применяться, чтобы содействовать выходу головки, если плод находится в угрожающем состоянии или женщине трудно тужиться.
Акушерские щипцы могут иногда использоваться по той же причине, но вакуумная экстракция проводится чаще.
Эпизиотомия — это разрез, который увеличивает отверстие влагалища и облегчает родоразрешение. Эпизиотомию применяют только тогда, когда ткани вокруг входа во влагалище не растягиваются в достаточной степени и препятствуют появлению ребенка. При проведении этой процедуры врач вводит местный анестетик, чтобы обезболить область разреза, и делает разрез промежности (область между входом во влагалище и анусом).
После того, как появилась головка плода, врач или акушерка поддерживают туловище ребенка и помогают ему поворачиваться в разные стороны, что облегчает прохождение плечиков одного за другим. После появления первого плечика остальная часть тела ребенка обычно выходит быстро.
Из носа, полости рта и горла новорожденного отсасывают слизь и жидкость. Пуповину пережимают и перерезают. Эта процедура безболезненна. (Один зажим оставляют на культе пуповины около пупка ребенка до тех пор, пока пуповина не засохнет, обычно в течение 24 часов.) Затем новорожденного обтирают, заворачивают в легкое одеяло и кладут на живот матери или в нагретую кроватку.
Отхождение плаценты
После рождения ребенка врач или акушерка осторожно кладут руку на живот матери, чтобы удостовериться, что матка уменьшается в размерах (возвращаясь к исходному размеру). После родоразрешения плацента обычно отделяется от стенки матки в течение 3–10 минут, и вскоре изливается кровь. Обычно плацента отходит сама в результате потуг женщины. Однако в большинстве роддомов, как только ребенок родился, женщине вводится окситоцин (внутривенно или внутримышечно), а ее живот периодически массируют, чтобы стимулировать сокращения матки и рождение плаценты.
Если женщина не может родить плаценту и особенно если появляется обильное кровотечение, врач или акушерка интенсивно надавливает женщине на живот, что вызывает отделение плаценты от матки и ее выход. Если плацента не выходит в течение 45–60 минут после родоразрешения, врач или акушерка может ввести руку в полость матки, отделить плаценту от стенок матки и удалить ее. Для проведения этой процедуры необходимы обезболивающие средства или анестезия.
После удаления плаценты ее проверяют на целостность. Любые фрагменты, оставшиеся в матке, могут вызвать инфекцию матки или препятствовать ее сокращению. Сокращения необходимы для предотвращения дальнейшего кровотечения после родоразрешения. Таким образом, если плацента не целостная, то врач или акушерка может удалить оставшиеся фрагменты рукой. Иногда фрагменты должны удаляться хирургическим путем.
После рождения
Окситоцин обычно назначают женщине после рождения ребенка. Этот лекарственный препарат приводит к сокращению матки и сводит к минимуму кровопотерю. Врач также массирует матку, чтобы убедиться, что она плотная и хорошо сократилась. Как правило, грудное вскармливание новорожденного также приводит к сокращению матки.
Врач ушивает все возможные разрывы влагалища или окружающих тканей, а также разрез, если проводилась эпизиотомия.
Как правило, новорожденный, который не нуждается в медицинской помощи, остается с матерью. Обычно мать, ребенок и партнер остаются вместе в отдельном помещении на один час и более, что способствует их сближению. Многие матери начинают кормление грудью вскоре после родов.
Потом ребенка могут забрать в отделение новорожденных. Во многих роддомах мать может попросить оставить ребенка с ней — эта практика называется совместным размещением матери и ребенка. При совместном размещении мать кормит ребенка, когда тот выражает желание, она также учится уходу за ребенком, пока находится в больнице. Если женщина нуждается в отдыхе, она может оставить ребенка в отделении для новорожденных.
Поскольку большинство осложнений, в частности, кровотечения, возникают в течение 24 часов после родов, медсестры и врачи внимательно наблюдают за женщиной и ребенком в этот период.