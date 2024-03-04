Влагалищные роды

В процессе родоразрешения врач или акушерка обследуют влагалище, чтобы определить положение головки плода. Когда шейка матки полностью раскрыта, истончена и сглажена, женщину просят наклоняться вперед и тужиться при каждой схватке, чтобы облегчить продвижение головки плода вниз через таз и расширить отверстие влагалища так, чтобы головка все больше выходила наружу. Акушерка может массировать область вокруг отверстия влагалища (называется промежностью) и прикладывать теплые компрессы. Эти методы могут помочь тканям вокруг влагалища растягиваться медленно и помогают предотвратить разрывы, но они могут увеличить риск инфекции.

Когда головка плода выдвигается наружу на 3–4 сантиметра, врач или акушерка кладет на нее руку во время схваток, чтобы контролировать продвижение плода. После появления макушки (когда через отверстие влагалища проходит самая широкая часть головы) головку и подбородок плода высвобождают из влагалища для предотвращения разрывов тканей у матери.

Прорезывание головки плода во время рождения Изображение

роды. Видео

Вакуумная экстракция может применяться, чтобы содействовать выходу головки, если плод находится в угрожающем состоянии или женщине трудно тужиться.

Пособие при родах Видео

Акушерские щипцы могут иногда использоваться по той же причине, но вакуумная экстракция проводится чаще.

Эпизиотомия Изображение

Эпизиотомия — это разрез, который увеличивает отверстие влагалища и облегчает родоразрешение. Эпизиотомию применяют только тогда, когда ткани вокруг входа во влагалище не растягиваются в достаточной степени и препятствуют появлению ребенка. При проведении этой процедуры врач вводит местный анестетик, чтобы обезболить область разреза, и делает разрез промежности (область между входом во влагалище и анусом).

Эпизиотомия Скрыть подробности Во время беременности матка служит вместилищем для развивающегося плода и его защиты. Приблизительно через 40 недель плод достигает полной зрелости и готов к рождению. Во время родов входное отверстие матки, называемое шейкой матки, расширяется, чтобы ребенок мог попасть из матки во влагалище. Влагалище представляет собой мышечную трубку, которая расширяется до такой степени, чтобы вместить головку и плечики ребенка во время продолжающихся маточных сокращений, которые выталкивают ребенка наружу. Иногда отверстие влагалища оказывается слишком узким, и роды невозможны без разрыва влагалища. При наличии такого риска может быть выполнена процедура, называемая эпизиотомией. В ходе эпизиотомии врач делает разрез в нижней части влагалища. Это увеличивает входное отверстие влагалища и предотвращает разрыв его стенок во время рождения головки ребенка. После родов разрез зашивают для лучшего заживления. Однако эта процедура увеличивает время восстановления матери. Существует несколько возможных осложнений, связанных с этой процедурой, которые следует обсудить с врачом до начала процедуры.

После того, как появилась головка плода, врач или акушерка поддерживают туловище ребенка и помогают ему поворачиваться в разные стороны, что облегчает прохождение плечиков одного за другим. После появления первого плечика остальная часть тела ребенка обычно выходит быстро.

Из носа, полости рта и горла новорожденного отсасывают слизь и жидкость. Пуповину пережимают и перерезают. Эта процедура безболезненна. (Один зажим оставляют на культе пуповины около пупка ребенка до тех пор, пока пуповина не засохнет, обычно в течение 24 часов.) Затем новорожденного обтирают, заворачивают в легкое одеяло и кладут на живот матери или в нагретую кроватку.