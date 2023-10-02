Скрининг и профилактика рака молочной железы

Скрининг очень важен, поскольку рак молочной железы редко вызывает симптомы на ранних стадиях, и поскольку лечение на ранних стадиях, скорее всего, будет успешным. Скрининг — это выявление заболевания до появления каких-либо симптомов. Скрининг на рак молочной железы рекомендуется всем женщинам в Соединенных Штатах Америки, но основные медицинские рекомендации в отношении возраста начала скрининга и частоты его проведения отличаются.
Скрининг на рак молочной железы
Скрининг на рак молочной железы может включать:
Ежегодное обследование молочной железы медицинским работником
Маммография
Если у женщины повышенный риск рака молочной железы, магнитно-резонансная томография (МРТ)
Обеспокоенность по поводу скрининга на рак молочной железы
Поспевать за новейшими рекомендациями по скринингу рака молочной железы, такими как сроки начала маммографии, может быть сложной задачей. Кроме того, медицинские организации могут изменять свои рекомендации с течением времени, или у разных организаций могут быть разные рекомендации.
Некоторые люди считают, что больше анализов лучше, но анализы также могут иметь свои недостатки. Например, скрининговые тесты на рак молочной железы иногда указывают на наличие рака, хотя на самом деле рака нет (называется ложноположительным результатом). При положительных результатах скрининга на рак молочной железы обычно выполняется биопсия молочной железы. Получение ложноположительного результата приводит к выполнению ненужной биопсии, а также к ненужной тревоге, боли и затратам. Из-за этих потенциальных проблем организации рекомендуют некоторым людям не проходить скрининговые тесты. К таким людям относятся люди моложе или старше определенного возраста (см. боковую панель Рак молочной железы: когда начинать скрининговую маммографию?). Женщины должны обсудить текущие рекомендации, а также собственный риск и приоритеты со своим медицинским работником и решить, какой тип скрининга им подходит, если таковой имеется.
Маммография
Маммография — один из наиболее эффективных способов ранней диагностики рака молочной железы. Маммография — достаточно чувствительная процедура, способная обнаружить вероятность развития рака на ранней стадии, иногда за годы до того, как его можно будет почувствовать. Поскольку маммография очень чувствительна, она может указать на рак, даже если его нет (ложноположительный результат). Приблизительно 85–90 % аномалий, диагностированных во время скрининга (то есть у женщин без симптомов или уплотнений), не являются раком. Как правило, когда результат положительный, для подтверждения диагноза планируется выполнение более специфических диагностических процедур, обычно биопсии молочной железы. Маммография может пропустить до 15 % случаев рака молочной железы. Она менее точна у женщин с плотной тканью молочной железы. Поэтому таким женщинам могут потребоваться дополнительные обследования, такие как ультразвуковое исследование молочной железы, трехмерная маммография (томосинтез) или магнитно-резонансная томография (МРТ).
При проведении маммографии для проверки наличия аномальных участков в молочной железе используются рентгеновские лучи. Техник помещает молочную железу женщины на поверхности рентгеновской пластины. Регулируемая пластмассовая крышка опускается на поверхность молочной железы, крепко сжимая молочную железу. Таким образом, грудь становится плоской, что позволяет получить изображение и исследовать максимальное количество тканей. Рентгеновские лучи направлены вниз через молочную железу, создавая изображение на рентгеновской пластине. Для каждой молочной железы в этом положении делается два рентгеновских снимка. Затем пластины могут быть помещены вертикально по обе стороны молочной железы, и рентгеновские лучи направлены сбоку. Это положение создает вид молочной железы сбоку.
Томосинтез молочной железы (3-мерная маммография) может использоваться вместе с маммографией для получения четкого, высокосфокусированного 3-мерного изображения молочной железы. Эта методика несколько облегчает обнаружение рака, особенно у женщин с плотной тканью молочной железы. Однако этот тип маммографии подвергает женщин большей дозе облучения, чем традиционная маммография.
Рекомендации по плановому маммографическому скринингу могут быть разными. Мнения экспертов расходятся по следующим предметам:
когда следует начинать скрининг;
как часто он должен проводиться;
когда его следует прекращать (и следует ли).
Рекомендации экспертов о том, когда начинать плановую маммографию, отличаются. Большинство медицинских организаций рекомендуют проводить скрининговую маммографию некоторым женщинам, начиная с возраста от 40 до 49 лет, и всем женщинам в возрасте от 50 лет.
Рекомендации начинать с возраста 50 лет связаны с тем, что скрининговая маммография у женщин в возрасте 50 лет и старше более точна. Причина заключается в том, что по мере старения женщины жировая ткань в молочной железе замещает фиброгландулярную ткань. Аномалии рядом с жировой тканью с помощью маммографии обнаруживаются легче.
Польза от скрининга для женщин в возрасте от 40 до 49 лет не столь ясна. Эксперты обеспокоены тревогой, ложноположительными результатами, а также слишком ранним или слишком частым началом скрининга, поскольку это приведет к увеличению дозы облучения.
Женщины с факторами риска рака молочной железы с большей вероятностью получат пользу от начала маммографического скрининга в возрасте моложе 50 лет. Они должны обсудить риски и пользу маммографического скрининга со своим врачом.
Независимо от возраста начала маммографического скрининга, маммографии повторяются каждые 1 или 2 года.
Выполнение плановых маммографий можно прекращать в возрасте 75 лет, в зависимости от ожидаемой продолжительности жизни женщины и ее желания продолжать скрининг.
Доза радиации, используемой при маммографии, очень низкая и считается безопасной.
Маммография может вызвать некоторый дискомфорт, но дискомфорт длится только несколько секунд. Маммографию следует проходить в тот период менструального цикла, когда молочная железа менее болезненная.
В день прохождения процедуры нельзя пользоваться дезодорантами и пудрой, поскольку они могут помешать получению изображения. Вся процедура занимает примерно 15 минут.
Маммография: Скрининг на рак молочной железы
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Самообследование молочных желез
Женщины должны знать, как в норме выглядят их молочные железы и какие они на ощупь. Поскольку рак молочной железы также поражает мужчин, мужчины должны обращать внимание на изменения сосков и тканей вокруг них. Если женщина замечает изменение, она может захотеть провести самообследование молочных желез. Женщины должны немедленно сообщать о любых изменениях медицинскому работнику. В прошлом большинство врачей рекомендовали женщинам ежемесячно обследовать молочные железы на наличие уплотнений. Большинство медицинских организаций больше не рекомендуют людям ежемесячные или еженедельные самообследования молочных желез в качестве обычного метода проверки на рак. Проведение этих обследований при отсутствии уплотнения или других изменений не помогает обнаружить рак молочной железы на ранних стадиях у женщин, которые проходят скрининговую маммографию.
Гвен Шокей (Gwen Shockey)/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Обследование молочной железы медицинским работником
Обследование молочной железы может являться стандартной частью медицинского осмотра. Однако, как и при самообследовании молочной железы, при обследовании врачом можно пропустить рак. Если женщине нужен скрининг, или она хочет его пройти, следует выполнить более чувствительный тест, такой как маммография, даже если при обследовании врачом не было выявлено каких-либо отклонений. Многие врачи и медицинские учреждения более не требуют ежегодного обследования молочной железы врачом.
Во время обследования врач обследует молочные железы на наличие неровностей, ряби, стянутости кожи, уплотнений и выделений. Врач ощупывает (пальпирует) каждую молочную железу плоской ладонью и проверяет на наличие увеличенных лимфатических узлов в подмышечной впадине — области, куда рак молочной железы прорастает в первую очередь — и над ключицей. Здоровые лимфатические узлы не прощупываются через кожу, так что те, которые можно почувствовать, считаются увеличенными. Тем не менее, доброкачественные состояния также могут вызвать увеличение лимфатических узлов. Лимфатические узлы, которые можно прощупать, подвергаются биопсии, чтобы определить, являются ли они аномальными.
магнитно-резонансная томография.
МРТ обычно используется для проведения скрининга женщин с высоким риском развития рака молочной железы, например, женщин с мутацией гена BRCA. У таких женщин скрининг также должен включать маммографию и обследование молочных желез медицинским работником. МРТ может быть рекомендована женщинам с плотной тканью молочной железы в рамках общего обследования, которое включает оценку риска.
Профилактика рака молочной железы
Прием лекарственных препаратов, которые снижают риск развития рака молочной железы (химиопрофилактика), можно рекомендовать следующим категориям женщин:
Женщины старше 35 лет, у которых ранее был выявлен дольковый рак in situ, протоковая карцинома in situ или патологическая структура ткани (атипическая гиперплазия) в протоках молочных желез или в дольках, вырабатывающих молоко
Женщины с мутациями гена BRCA1 или BRCA2
Женщины в возрасте от 35 до 59 лет с высоким риском развития рака молочной железы на основании их текущего возраста, возраста появления менструаций (менархе), возраста на момент рождения первого ребенка, количества родственниц первой степени родства с раком молочной железы и результатов предыдущих биопсий молочной железы
Для профилактики рака молочной железы могут использоваться лекарственные препараты, блокирующие эстрогеновые рецепторы в ткани молочной железы. Они включают:
Тамоксифен
Ралоксифен
Прежде чем принимать эти лекарственные препараты, женщина должна спросить врача о возможных побочных эффектах.
Риски тамоксифена включают:
рак матки (рак эндометрия);
возможно, инсульт.
Эти риски выше у пожилых женщин.
Ралоксифен, вероятно, приблизительно так же эффективен, как и тамоксифен, в период постменопаузы, и имеет более низкий риск рака тела матки, образования тромбов и развития катаракты.
Оба лекарственных препарата также могут увеличивать плотность костной ткани и, таким образом, помогать женщинам с остеопорозом.