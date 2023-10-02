Скрининг и профилактика рака молочной железы

Маммография — один из наиболее эффективных способов ранней диагностики рака молочной железы. Маммография — достаточно чувствительная процедура, способная обнаружить вероятность развития рака на ранней стадии, иногда за годы до того, как его можно будет почувствовать. Поскольку маммография очень чувствительна, она может указать на рак, даже если его нет (ложноположительный результат). Приблизительно 85–90 % аномалий, диагностированных во время скрининга (то есть у женщин без симптомов или уплотнений), не являются раком. Как правило, когда результат положительный, для подтверждения диагноза планируется выполнение более специфических диагностических процедур, обычно биопсии молочной железы. Маммография может пропустить до 15 % случаев рака молочной железы. Она менее точна у женщин с плотной тканью молочной железы. Поэтому таким женщинам могут потребоваться дополнительные обследования, такие как ультразвуковое исследование молочной железы, трехмерная маммография (томосинтез) или магнитно-резонансная томография (МРТ).

При проведении маммографии для проверки наличия аномальных участков в молочной железе используются рентгеновские лучи. Техник помещает молочную железу женщины на поверхности рентгеновской пластины. Регулируемая пластмассовая крышка опускается на поверхность молочной железы, крепко сжимая молочную железу. Таким образом, грудь становится плоской, что позволяет получить изображение и исследовать максимальное количество тканей. Рентгеновские лучи направлены вниз через молочную железу, создавая изображение на рентгеновской пластине. Для каждой молочной железы в этом положении делается два рентгеновских снимка. Затем пластины могут быть помещены вертикально по обе стороны молочной железы, и рентгеновские лучи направлены сбоку. Это положение создает вид молочной железы сбоку.

Томосинтез молочной железы (3-мерная маммография) может использоваться вместе с маммографией для получения четкого, высокосфокусированного 3-мерного изображения молочной железы. Эта методика несколько облегчает обнаружение рака, особенно у женщин с плотной тканью молочной железы. Однако этот тип маммографии подвергает женщин большей дозе облучения, чем традиционная маммография.

Рекомендации по плановому маммографическому скринингу могут быть разными. Мнения экспертов расходятся по следующим предметам:

когда следует начинать скрининг;

как часто он должен проводиться;

когда его следует прекращать (и следует ли).

Рекомендации экспертов о том, когда начинать плановую маммографию, отличаются. Большинство медицинских организаций рекомендуют проводить скрининговую маммографию некоторым женщинам, начиная с возраста от 40 до 49 лет, и всем женщинам в возрасте от 50 лет.

Рекомендации начинать с возраста 50 лет связаны с тем, что скрининговая маммография у женщин в возрасте 50 лет и старше более точна. Причина заключается в том, что по мере старения женщины жировая ткань в молочной железе замещает фиброгландулярную ткань. Аномалии рядом с жировой тканью с помощью маммографии обнаруживаются легче.

Польза от скрининга для женщин в возрасте от 40 до 49 лет не столь ясна. Эксперты обеспокоены тревогой, ложноположительными результатами, а также слишком ранним или слишком частым началом скрининга, поскольку это приведет к увеличению дозы облучения.

Женщины с факторами риска рака молочной железы с большей вероятностью получат пользу от начала маммографического скрининга в возрасте моложе 50 лет. Они должны обсудить риски и пользу маммографического скрининга со своим врачом.

Независимо от возраста начала маммографического скрининга, маммографии повторяются каждые 1 или 2 года.

Выполнение плановых маммографий можно прекращать в возрасте 75 лет, в зависимости от ожидаемой продолжительности жизни женщины и ее желания продолжать скрининг.

Доза радиации, используемой при маммографии, очень низкая и считается безопасной.

Маммография может вызвать некоторый дискомфорт, но дискомфорт длится только несколько секунд. Маммографию следует проходить в тот период менструального цикла, когда молочная железа менее болезненная.

В день прохождения процедуры нельзя пользоваться дезодорантами и пудрой, поскольку они могут помешать получению изображения. Вся процедура занимает примерно 15 минут.

Маммография: Скрининг на рак молочной железы

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