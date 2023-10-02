Скрининг и профилактика рака шейки матки

Скрининг на рак шейки матки эффективно предотвращает развитие рака шейки матки и смерть от заболевания.

Скрининг на рак шейки матки рекомендуется всем женщинам с шейкой матки, начиная с возраста 21–25 лет. Скрининговые тесты обычно проводятся каждые 3–5 лет, в зависимости от возраста пациентки и типа теста.

Для скрининга на рак шейки матки используются два типа тестов:

ВПЧ-тест: образец из шейки матки исследуется на предмет наличия штаммов ВПЧ, вызывающих большинство случаев рака шейки матки.

Пап-тест: клетки шейки матки исследуются под микроскопом, чтобы определить, являются ли они раковыми или аномальными. Без лечения, аномальные клетки могут прогрессировать в рак (предраковые клетки)

Скрининг может быть прекращен после 65 лет, но только в том случае, если в течение предшествующих 10 лет результаты анализов были в пределах нормы.

Если женщина перенесла тотальную гистерэктомию (хирургическое удаление матки, включая шейку матки) и у нее не было рака или предрака шейки матки, ей не требуется проходить анализы на ВПЧ или Пап-тесты.

После введения Пап-тестов в странах, где Пап-тесты доступны, количество смертей от рака шейки матки было снижено более чем на 50 %.

Если бы все женщины следовали рекомендациям и проходили обследование для выявления рака шейки матки, смертность из-за этого вида рака, возможно, была бы практически устранена. Однако в Соединенных Штатах Америки многие женщины не проходят регулярное тестирование, а в странах со средним и низким уровнем жизни скрининг на рак шейки матки часто недоступен.