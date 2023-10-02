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Скрининг и профилактика рака шейки матки

Авторы:Pedro T. Ramirez, MD, Houston Methodist Hospital;
Gloria Salvo, MD, MD Anderson Cancer Center
Проверено/пересмотрено окт. 2023
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    Рак шейки матки развивается в шейке матки (нижняя часть матки). Большинство случаев рака шейки матки вызваны вирусом папилломы человека (ВПЧ). Регулярное прохождение скрининговых тестов на рак шейки и вакцинация против ВПЧ помогают предотвратить развитие рака шейки матки.

    Скрининговые тесты

    Скрининг на рак шейки матки эффективно предотвращает развитие рака шейки матки и смерть от заболевания.

    Скрининг на рак шейки матки рекомендуется всем женщинам с шейкой матки, начиная с возраста 21–25 лет. Скрининговые тесты обычно проводятся каждые 3–5 лет, в зависимости от возраста пациентки и типа теста.

    Для скрининга на рак шейки матки используются два типа тестов:

    • ВПЧ-тест: образец из шейки матки исследуется на предмет наличия штаммов ВПЧ, вызывающих большинство случаев рака шейки матки.

    • Пап-тест: клетки шейки матки исследуются под микроскопом, чтобы определить, являются ли они раковыми или аномальными. Без лечения, аномальные клетки могут прогрессировать в рак (предраковые клетки)

    Скрининг может быть прекращен после 65 лет, но только в том случае, если в течение предшествующих 10 лет результаты анализов были в пределах нормы.

    Если женщина перенесла тотальную гистерэктомию (хирургическое удаление матки, включая шейку матки) и у нее не было рака или предрака шейки матки, ей не требуется проходить анализы на ВПЧ или Пап-тесты.

    После введения Пап-тестов в странах, где Пап-тесты доступны, количество смертей от рака шейки матки было снижено более чем на 50 %.

    Если бы все женщины следовали рекомендациям и проходили обследование для выявления рака шейки матки, смертность из-за этого вида рака, возможно, была бы практически устранена. Однако в Соединенных Штатах Америки многие женщины не проходят регулярное тестирование, а в странах со средним и низким уровнем жизни скрининг на рак шейки матки часто недоступен.

    Знаете ли Вы, что...

    • После введения Пап-тестов в странах, где эти тесты доступны, количество смертей от рака шейки матки снизилось более чем на 50 %.

    • Если бы все женщины регулярно сдавали анализ на ВПЧ и/или делали Пап-тест, смертность из-за этого вида рака, возможно, была бы практически устранена.

    • Предотвратить рак шейки матки помогает вакцинация против ВПЧ.

    Вакцина против ВПЧ

    Вакцина против ВПЧ обеспечивает иммунитет против тех типов ВПЧ, которые вызывают большинство случаев рака шейки матки (генитальных кондилом и других видов рака, в том числе рака ануса, влагалища, пениса, горла и пищевода). Вакцина может помочь предотвратить развитие рака шейки матки и других видов рака.

    Лучше всего вакцинироваться до начала половой жизни, но даже если девушки или женщины уже ведут активную половую жизнь, они также должны вакцинироваться.

    Врачи рекомендуют вакцинировать детей в возрасте 11 или 12 лет, но дети могут быть вакцинированы начиная с возраста 9 лет.

    Лицам в возрасте младше 15 лет вводятся две вакцины с интервалом 6–12 месяцев.

    Лицам в возрасте 15–26 лет вводятся три дозы вакцины. Первая доза, затем через 2 месяца следующая доза. Последняя доза вводится через 6 месяцев после первой.

    Презервативы

    Правильное использование презервативов во время полового акта может помочь предотвратить распространение ВПЧ. Однако поскольку презервативы покрывают не все участки, которые могут быть инфицированы, и так как ВПЧ может передаваться через внешний оральный, генитальный или анальный половой акт, презервативы не в полной мере защищают от передачи ВПЧ.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.