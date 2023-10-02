Скрининг и профилактика рака шейки матки

Рак шейки матки развивается в шейке матки (нижняя часть матки). Большинство случаев рака шейки матки вызваны вирусом папилломы человека (ВПЧ). Регулярное прохождение скрининговых тестов на рак шейки и вакцинация против ВПЧ помогают предотвратить развитие рака шейки матки.
Скрининговые тесты
Скрининг на рак шейки матки эффективно предотвращает развитие рака шейки матки и смерть от заболевания.
Скрининг на рак шейки матки рекомендуется всем женщинам с шейкой матки, начиная с возраста 21–25 лет. Скрининговые тесты обычно проводятся каждые 3–5 лет, в зависимости от возраста пациентки и типа теста.
Для скрининга на рак шейки матки используются два типа тестов:
ВПЧ-тест: образец из шейки матки исследуется на предмет наличия штаммов ВПЧ, вызывающих большинство случаев рака шейки матки.
Пап-тест: клетки шейки матки исследуются под микроскопом, чтобы определить, являются ли они раковыми или аномальными. Без лечения, аномальные клетки могут прогрессировать в рак (предраковые клетки)
Скрининг может быть прекращен после 65 лет, но только в том случае, если в течение предшествующих 10 лет результаты анализов были в пределах нормы.
Если женщина перенесла тотальную гистерэктомию (хирургическое удаление матки, включая шейку матки) и у нее не было рака или предрака шейки матки, ей не требуется проходить анализы на ВПЧ или Пап-тесты.
После введения Пап-тестов в странах, где Пап-тесты доступны, количество смертей от рака шейки матки было снижено более чем на 50 %.
Если бы все женщины следовали рекомендациям и проходили обследование для выявления рака шейки матки, смертность из-за этого вида рака, возможно, была бы практически устранена. Однако в Соединенных Штатах Америки многие женщины не проходят регулярное тестирование, а в странах со средним и низким уровнем жизни скрининг на рак шейки матки часто недоступен.
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Вакцина против ВПЧ
Вакцина против ВПЧ обеспечивает иммунитет против тех типов ВПЧ, которые вызывают большинство случаев рака шейки матки (генитальных кондилом и других видов рака, в том числе рака ануса, влагалища, пениса, горла и пищевода). Вакцина может помочь предотвратить развитие рака шейки матки и других видов рака.
Лучше всего вакцинироваться до начала половой жизни, но даже если девушки или женщины уже ведут активную половую жизнь, они также должны вакцинироваться.
Врачи рекомендуют вакцинировать детей в возрасте 11 или 12 лет, но дети могут быть вакцинированы начиная с возраста 9 лет.
Лицам в возрасте младше 15 лет вводятся две вакцины с интервалом 6–12 месяцев.
Лицам в возрасте 15–26 лет вводятся три дозы вакцины. Первая доза, затем через 2 месяца следующая доза. Последняя доза вводится через 6 месяцев после первой.
Презервативы
Правильное использование презервативов во время полового акта может помочь предотвратить распространение ВПЧ. Однако поскольку презервативы покрывают не все участки, которые могут быть инфицированы, и так как ВПЧ может передаваться через внешний оральный, генитальный или анальный половой акт, презервативы не в полной мере защищают от передачи ВПЧ.