Рак яичников, фаллопиевых труб и брюшины

Рак яичников — это рак яичников. Он связан с раком фаллопиевых труб, который развивается в трубах, идущих от яичников к матке, и раком брюшины, который представляет собой рак тканей, выстилающих брюшную полость. Эти виды рака обычно диагностируются на поздних стадиях.

Рак яичников может не вызывать никаких симптомов, пока опухоль не распространится в другие части тела.

Если врачи подозревают рак яичников, они выполняют анализы крови, ультразвуковое исследование, магнитно-резонансную томографию или компьютерную томографию.

Как правило, удаляют оба яичника, обе фаллопиевы трубы и матку.

Также после хирургического вмешательства часто необходима химиотерапия.

(См. также Общие сведения о раковых опухолях органов женской репродуктивной системы).

Рак яичников (карцинома яичника) развивается чаще у женщин в возрасте от 50 до 70 лет. В Соединенных Штатах Америки рак яичников является вторым по распространенности раком женских половых органов, развивающимся примерно у 1 из 70 женщин. Это пятая по распространенности причина смертности от рака у женщин, при этом, согласно оценками, в Соединенных Штатах Америки в 2023 г. будет зарегистрировано около 19 710 новых случаев заболевания и 13 270 смертельных исходов.

Поскольку рак яичников и фаллопиевых труб имеет много общих черт (симптомы, диагностика и лечение), они обычно рассматриваются вместе. Рак, который начинается в фаллопиевых трубах, является редкой формой рака.

Расположение внутренних органов женской репродуктивной системы

Существует много типов рака яичников. Они развиваются из различных типов клеток яичника. Виды рака, которые начинаются на поверхности яичников (эпителиальные карциномы), составляют не менее 90 %. Большинство других видов рака яичника берут начало из клеток, которые производят яйцеклетки (они называются эмбрионально-клеточными опухолями), или в соединительной ткани (так называемые опухоли стромальных клеток). Герминогенные опухоли обычно возникают у женщин моложе 30 лет.

Иногда рак других частей тела распространяется на яичники.

Рак яичников может распространяться следующим образом:

Непосредственно в близлежащие области

Путем слущивания раковых клеток в брюшную полость

Через лимфатическую систему в другие части таза и брюшной полости

Менее часто, он может распространяться через кровоток и в конце концов развиться в отдаленных частях тела, в основном в печени и легких

Факторы риска развития рака яичников Факторы, повышающие риск развития рака яичников, включают следующее: Пожилой возраст (самый важный фактор)

Наличие родственника первой степени (мать, сестра или дочь), у которых был рак яичника.

Отсутствие детей

Позднее рождение первого ребенка

Начало менструации в раннем возрасте

Поздняя менопауза

Предшествующий рак матки, молочной железы или толстой кишки либо наличие члена семьи, у которого был один из этих видов рака Использование оральных контрацептивов значительно снижает риск. Примерно 15 % случаев рака яичников связаны с мутациями генов BRCA1 и BRCA2, которые также играют роль в развитии некоторых видов рака молочной железы. При наличии мутаций в этих генах или других редких мутаций, рак яичников и молочной железы может иметь семейный характер. Такие виды рака иногда называют наследственными синдромами рака молочной железы и яичников. У женщин с мутацией BRCA1 риск развития рака яичников в течение всей жизни составляет от 20 до 40 %. Риск менее высок у женщин с мутацией BRCA2. Гены BRCA1 и BRCA2 являются наиболее распространенными среди ашкеназских еврейских женщин.

Симптомы рака яичников Рак яичников вызывает увеличение пораженного яичника. У молодых женщин увеличение размера яичника, вероятнее, будет вызвано незлокачественным мешочком, наполненным жидкостью (киста яичника). Однако увеличение размера яичника после наступления менопаузы может быть признаком рака яичника. Многие женщины не имеют никаких симптомов, пока рак не перейдет в позднюю стадию. Симптомы, если они вообще проявляются, не являются специфическими. К ним относятся дискомфорт в животе, вздутие живота, потеря аппетита, ощущение раннего переполнения желудка, изменение характера дефекации и частое мочеиспускание. Со временем из-за увеличения яичника или скопления жидкости в брюшной полости может увеличиться размер живота (называется асцитом). На данной стадии характерны такие общие симптомы, как боли в области малого таза, анемия и снижение веса. В редких случаях эмбрионально-клеточные опухоли или опухоли стромальных клеток выделяют эстрогены, которые могут вызвать быстрый рост тканей слизистой оболочки матки и увеличение молочных желез. Также эти опухоли способны вырабатывать мужские половые гормоны (андрогены), которые могут вызвать чрезмерный рост волос на теле, или гормоны, которые напоминают по составу гормоны щитовидной железы, что может привести к гипертиреозу.

Диагностика рака яичников Ультразвуковое исследование

Иногда компьютерная или магнитно-резонансная томография

Анализы крови Диагностика рака яичников на ранних стадиях затруднена, так как симптомы обычно не появляются до тех пор, пока раковая опухоль не станет довольно большой или не распространился за пределы яичников, а также потому, что многие менее серьезные расстройства здоровья могут вызывать сходные симптомы. Если врачи во время медицинского осмотра обнаруживают увеличенный яичник или подозревают наличие рака яичника ранней стадии на основании симптомов, то в первую очередь выполняется ультразвуковое исследование. Иногда, чтобы отличить кисту яичника от солидной раковой опухоли, используется компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ). При подозрении на последнюю стадию рака для определения распространенности рака обычно до хирургического вмешательства выполняется КТ или позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Если рак является маловероятным, женщина периодически проходит повторное врачебное обследование. Если врач подозревает рак или результаты обследований неоднозначны, обычно выполняются анализы крови, чтобы измерить уровни веществ, которые могут указывать на наличие рака (онкомаркеры), такие, как раковый антиген 125 (СА-125). Высокие уровни опухолевых маркеров не подтверждают диагноз рака, но в сочетании с другой информацией они могут подтвердить диагноз. Биопсия проводится для подтверждения диагноза рака яичников и, если диагноз подтвержден, для определения типа рака. Врачи обследуют яичники и другие органы брюшной полости и таза (для оценки распространения). Эта процедура выполняется одним из двух способов: Лапароскопия: врач обычно использует для осмотра тонкий гибкий зонд с камерой (лапароскопом), который вводится через небольшой разрез чуть ниже пупка, особенно если врач считает, что рак не прогрессировал. Чтобы взять образцы из различных других тканей и обследовать яичники и другие органы, используются инструменты, вводимые через лапароскоп, иногда с роботизированной помощью. Полученная таким образом информация может помочь врачу определить, имеется ли у пациентки рак и как далеко рак распространился (стадия). Для лечения рака яичников яичники также могут быть удалены с помощью лапароскопии.

Открытое хирургическое вмешательство: Если врач считает, что рак мог распространиться, он делает надрез в брюшной полости и напрямую осматривает матку и ткани вокруг нее. Определяется стадия рака и удаляется как можно больше пораженной раком ткани. Врачи рассматривают вариант рекомендации генетического анализа для любой женщины, у которой диагностирован рак яичников (или фаллопиевых труб). Врачи также расспрашивают о наличии любых раковых опухолей у членов семьи. Эта информация может помочь врачам выявить женщин с более высокой вероятностью развития наследственной формы рака, например, вызванной мутациями в генах BRCA. Стадирование рака яичников, фаллопиевых труб и брюшины Хирургическое вмешательство для определения стадии рака яичников и фаллопиевых труб включает удаление матки, яичников и фаллопиевых труб. Стадирование основано на том, как далеко распространился рак: Стадии делятся от I (самая ранняя) до IV (поздняя): I стадия: рак развивается только в одном или в обоих яичниках или фаллопиевых трубах.

II стадия: рак распространился на матку или близлежащие ткани в пределах малого таза (в котором находятся внутренние половые органы, мочевой пузырь и прямая кишка), или поражает только брюшину.

III стадия: рак распространился за пределы малого таза в лимфоузлы и/или в другие части брюшной полости (например, на поверхность печени или селезенки).

IV стадия: рак распространился на отдаленные участки (например, в легкие).

Лечение рака яичников Обычно удаление яичников, фаллопиевых труб и матки

Удаление всей ткани, которая выглядит пораженной (циторедуктивное хирургическое вмешательство)

Обычно химиотерапия Объем хирургического вмешательства зависит от типа рака яичников и фаллопиевых труб и его стадии. На момент постановки первоначального диагноза рака яичников и фаллопиевых труб он обычно уже распространяется по всей брюшной полости, поэтому лечение обычно включает одно из следующего: хирургическое вмешательство по удалению как можно большей части опухоли с последующей химиотерапией;

химиотерапия с последующим хирургическим вмешательством и дополнительной химиотерапией. В большинстве случаев рака яичников и фаллопиевых труб лечение включает в себя удаление яичников, фаллопиевых труб (сальпингооофорэктомию) и матки (гистерэктомию). Сначала могут быть проведены лапароскопическое или роботизированное лапароскопическое хирургическое вмешательство, чтобы определить, является ли более обширное хирургическое вмешательство эффективным вариантом лечения. Если нет, начинается химиотерапия. Если рак распространился за пределы яичника, то близлежащие лимфатические узлы и окружающие структуры, в которые обычно распространяется рак, также удаляются. Такой подход призван удалить все видимые участки опухоли. Если у женщины рак I стадии, который поразил только один яичник, и она хочет забеременеть, врачи могут удалить только пораженный яичник и фаллопиеву трубу. При более поздних стадиях рака, который распространился в другие части тела, врачи обычно удаляют как можно большую часть раковой опухоли, чтобы продлить жизнь. Этот тип хирургического вмешательства называется циторедукционной операцией. Однако в зависимости от того, куда распространился рак, женщины могут получить химиотерапию вместо хирургического вмешательства, до или после операции. После хирургического вмешательства большинству женщин с менее агрессивной I стадией эпителиальных карцином дополнительного лечения не требуется. Для других химиотерапия может быть использована для уничтожения небольших участков опухоли, которые могут остаться при I стадии рака или при более поздних стадиях рака. Большинство женщин с эмбрионально-клеточными опухолями могут быть вылечены при помощи удаления одного пораженного яичника и фаллопиевой трубы с добавлением комбинированной химиотерапии, состоящей их двух или более химиотерапевтических препаратов. Лучевая терапия применяется в редких случаях. Рак яичников поздней стадии обычно рецидивирует. Таким образом, после химиотерапии врачи обычно измеряют уровни маркеров рака (например, CA125). Если уровни маркеров рака остаются высокими, это обычно указывает на то, что часть опухоли осталась. Если рак рецидивирует после того, как химиотерапия продемонстрировала эффективность, химиотерапия повторяется. Могут использоваться многие различные химиотерапевтические препараты или комбинации препаратов.

Прогноз при раке яичников У женщин с раком яичников прогноз зависит от стадии болезни. Прогноз хуже, если рак более агрессивен или если во время хирургического вмешательства нет возможности удалить все явно пораженные ткани. У женщин, у которых был рак III или IV стадии, рак рецидивирует примерно в 70 % случаев.

Профилактика рака яичников Скринингового теста на рак яичников или фаллопиевых труб не существует. Однако некоторые эксперты считают, что рак яичников или молочной железы имеет наследственную природу, поэтому женщины должны обследоваться на генетические аномалии. Если родственники первой или второй степени родства больны такими видами рака, особенно среди ашкеназских еврейских семей, женщина должна обсудить с врачом генетическое тестирование на аномалии BRCA. Женщинам с некоторыми мутациями гена BRCA, даже в случае, когда рака нет, может быть предложена возможность удаления обоих яичников и фаллопиевых труб. Такой подход исключает риск развития рака яичников и снижает риск развития рака молочной железы. Знаете ли Вы, что...