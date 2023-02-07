Стеноз или сужение цервикального канала — это сужение прохода через шейку матки (нижняя часть матки).

Стеноз цервикального канала часто не вызывает симптомов.

Стеноз цервикального канала может вызывать нарушения менструального цикла или, в редких случаях, у женщин в пременопаузе, бесплодие.

Обычно врачи диагностируют стеноз цервикального канала во время обследования органов малого таза.

Для облегчения симптомов шейку матки можно расширить.

При стенозе цервикального канала проход через шейку матки (из влагалища в тело матки) сужен или полностью закрыт.

Обычно стеноз является следствием заболевания или другого состояния, такого как:

Менопауза, поскольку ткани в шейке матки истончились (атрофия)

Рак шейки матки или слизистой оболочки матки (рак тела матки)

Хирургическое вмешательство на шейке матки, например, с целью лечения предраковых изменений шейки матки (дисплазии)

Процедуры, которые разрушают или удаляют внутренний слой матки (абляция эндометрия) у женщин с постоянным вагинальным кровотечением

Лучевая терапия для лечения рака шейки матки или рака тела матки

У женщин, у которых еще есть менструации, менструальная кровь вместе с клетками из матки может забрасываться в обратном направлении через фаллопиевы трубы в полость малого таза, что может вызывать эндометриоз.

Иногда стеноз цервикального канала приводит к накоплению крови в матке (гематометра).

Также в редких случаях гной накапливается в матке, особенно если причиной стеноза является рак шейки матки или рак тела матки. Скопление гноя в матке называется «пиометра».

Симптомы стеноза цервикального канала Стеноз цервикального канала часто не вызывает симптомов. До наступления менопаузы стеноз цервикального канала может провоцировать такие нарушения менструального цикла, как отсутствие менструаций (аменорея), болезненные менструации (дисменорея) и патологические кровотечения. Изредка стеноз цервикального канала также может привести к бесплодию, поскольку сперматозоиды не могут пройти через шейку матки для оплодотворения яйцеклетки. Гематометра или пиометра может вызывать боль или набухание матки. Иногда женщина может нащупать уплотнение в области таза.

Диагностика стеноза цервикального канала Обследование органов малого таза

В некоторых случаях анализы для исключения рака Врач может заподозрить диагноз на основании следующих симптомов и обстоятельств: Если менструации прекращаются или становятся болезненными после хирургического вмешательства на шейке матки

Если врач не может ввести инструмент в шейку матки для выполнения другого анализа, например, для взятия образца ткани из шейки матки для мазка по Папаниколау (Пап-теста) или анализа на вирус папилломы человека (ВПЧ) (так называемый цитологический мазок из шейки матки) или образца из внутреннего слоя матки для проведения биопсии эндометрия Врач подтверждает диагноз, безуспешно пытаясь ввести зонд через шейку матки в матку. Если женщина страдает стенозом цервикального канала и аномальным вагинальным или маточным кровотечением, ей нужно провести исследования для исключения рака. Например, может быть выполнен цитологический анализ шейки матки (такой как Пап-тест или анализ на ВПЧ) или биопсия эндометрия. Выполнение дальнейших анализов не требуется при выполнении всех из следующих условий: Женщина находится в периоде постменопаузы (менструации прекратились).

У женщины нет симптомов и нет гематометры и пиометры.

Результаты цитологического мазка из шейки матки в норме.