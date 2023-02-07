Полипы шейки матки — это распространенные пальцеобразные новообразования ткани, выступающие в канал шейки матки. Практически всегда полипы являются доброкачественными.
Образование полипов шейки матки может быть связано с хроническим воспалением или инфекцией.
Обычно полипы шейки матки не вызывают никаких симптомов, но некоторые из них могут вызывать кровотечения или гноевидные выделения из влагалища.
Обычно врачи диагностируют полипы шейки матки с помощью обследования органов малого таза.
Полипы, которые вызывают кровотечение или выделения, удаляют во время обследования органов малого таза.
Приблизительно у 2–5 % женщин есть полипы шейки матки. Их образование может быть связано с хроническим воспалением или инфекцией.
Симптомы полипов шейки матки
Большинство полипов шейки матки не вызывают симптомов. Некоторые полипы вызывают кровотечение между менструальными периодами или после полового акта. Иногда полипы инфицируются, вызывая гноевидные выделения из влагалища.
Полипы обычно красновато-розового цвета и менее 1 сантиметра в диаметре.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Диагностика полипов шейки матки
Обследование органов малого таза
Врач может обнаружить полипы при обследования органов малого таза.
Лечение полипов шейки матки
Удаление полипов
Полипы, которые вызывают кровотечение или выделения, удаляют во время обследования органов малого таза в кабинете врача. Как правило, процедура не вызывает боли и анестезирующее средство не требуется. Кровотечение после удаления полипов возникает редко. В этом случае для остановки кровотечения на пораженную область тампоном накладывают прижигающее вещество, например, нитрат серебра.
Полипы исследуются для подтверждения того, что они не злокачественные.
Если симптомы (кровотечение и выделения) сохраняются после удаления полипов, из слизистой оболочки матки (эндометрия) может быть взят и изучен под микроскопом образец ткани (биопсия эндометрия), чтобы исключить рак тела матки.