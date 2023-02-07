Полипы шейки матки

Удаление полипов

Полипы, которые вызывают кровотечение или выделения, удаляют во время обследования органов малого таза в кабинете врача. Как правило, процедура не вызывает боли и анестезирующее средство не требуется. Кровотечение после удаления полипов возникает редко. В этом случае для остановки кровотечения на пораженную область тампоном накладывают прижигающее вещество, например, нитрат серебра.

Полипы исследуются для подтверждения того, что они не злокачественные.

Если симптомы (кровотечение и выделения) сохраняются после удаления полипов, из слизистой оболочки матки (эндометрия) может быть взят и изучен под микроскопом образец ткани (биопсия эндометрия), чтобы исключить рак тела матки.