Перекрут придатков матки — это перекручивание яичника, а иногда и фаллопиевой трубы, нарушающее или перекрывающее кровоснабжение этих органов.

Перекручивание вызывает резкую, острую боль и часто тошноту с рвотой.

Чтобы помочь в постановке этого диагноза, врач вводит ультразвуковой сканер во влагалище (трансвагинальное ультразвуковое исследование).

Немедленно проводится хирургическое лапароскопическое вмешательство для устранения перекрута яичника или его удаления.

Яичник, а иногда и фаллопиева труба перекручивается на поддерживающих их связочных тканях. Перекручивание яичника (перекрут придатков матки) является одним из наиболее распространенных неотложных медицинских состояний у женщин. Он чаще встречается у женщин репродуктивного возраста. Обычно оно возникает при проблемах с яичником.

Следующие обстоятельства повышают вероятность перекрута придатков:

беременность при наличии большой кисты желтого тела;

использование гормонов для стимулирования овуляции (при бесплодии);

увеличение яичника, обычно вызванное доброкачественными опухолями или кистами.

предшествующий эпизод перекрута придатков матки.

Доброкачественные опухоли вызывают перекручивание чаще, чем злокачественные.

Очень редко перекручивается нормальный яичник. Этот вид перекрута чаще происходит у детей и подростков.

Перекрут придатков матки обычно происходит только с одной стороны. Обычно он затрагивает только яичник, но иногда перекручивается и фаллопиева труба. Если кровоснабжение яичников и/или фаллопиевых труб прекращается слишком надолго, ткани в этих органах могут погибнуть. Тогда яичники могут быть не в состоянии нормально функционировать, или же могут быть повреждены фаллопиевы трубы.

Симптомы перекрута придатков матки При перекруте яичника у женщины возникает внезапная, острая боль в области таза. Эта боль обычно сопровождается тошнотой и рвотой. До появления внезапных болей женщина может испытывать преходящие спастические боли в течение нескольких дней или даже недель. Эта боль может возникать из-за многократного перекручивания и раскручивания яичника. Может появиться болезненность живота. Боль может ощущаться только с одной стороны или распространяться по всей области малого таза. У некоторых женщин наблюдается высокая температура или учащенное сердцебиение.

Диагностика перекрута придатков матки Симптомы

Обследование органов малого таза

Ультразвуковое исследование

диагностическое хирургическое вмешательство. Врачи обычно подозревают перекрут придатков, опираясь на симптомы и результаты обследования органов малого таза и ультразвукового исследования. Ультразвуковое исследование выполняется путем введения ультразвукового датчика во влагалище (трансвагинальное ультразвуковое исследование). Если яичник перекручен, эта процедура может показать увеличение яичника или образования в яичнике, что подтверждает диагноз перекрута придатков. Цветная допплерография, как правило, позволяет определить, прекращен ли приток крови к яичнику. Хирургическое вмешательство для визуализации яичников является единственным способом подтверждения диагноза.