Перекрут придатков матки — это перекручивание яичника, а иногда и фаллопиевой трубы, нарушающее или перекрывающее кровоснабжение этих органов.
Перекручивание вызывает резкую, острую боль и часто тошноту с рвотой.
Чтобы помочь в постановке этого диагноза, врач вводит ультразвуковой сканер во влагалище (трансвагинальное ультразвуковое исследование).
Немедленно проводится хирургическое лапароскопическое вмешательство для устранения перекрута яичника или его удаления.
Яичник, а иногда и фаллопиева труба перекручивается на поддерживающих их связочных тканях. Перекручивание яичника (перекрут придатков матки) является одним из наиболее распространенных неотложных медицинских состояний у женщин. Он чаще встречается у женщин репродуктивного возраста. Обычно оно возникает при проблемах с яичником.
Следующие обстоятельства повышают вероятность перекрута придатков:
беременность при наличии большой кисты желтого тела;
использование гормонов для стимулирования овуляции (при бесплодии);
увеличение яичника, обычно вызванное доброкачественными опухолями или кистами.
предшествующий эпизод перекрута придатков матки.
Доброкачественные опухоли вызывают перекручивание чаще, чем злокачественные.
Очень редко перекручивается нормальный яичник. Этот вид перекрута чаще происходит у детей и подростков.
Перекрут придатков матки обычно происходит только с одной стороны. Обычно он затрагивает только яичник, но иногда перекручивается и фаллопиева труба. Если кровоснабжение яичников и/или фаллопиевых труб прекращается слишком надолго, ткани в этих органах могут погибнуть. Тогда яичники могут быть не в состоянии нормально функционировать, или же могут быть повреждены фаллопиевы трубы.
Симптомы перекрута придатков матки
При перекруте яичника у женщины возникает внезапная, острая боль в области таза. Эта боль обычно сопровождается тошнотой и рвотой. До появления внезапных болей женщина может испытывать преходящие спастические боли в течение нескольких дней или даже недель. Эта боль может возникать из-за многократного перекручивания и раскручивания яичника. Может появиться болезненность живота.
Боль может ощущаться только с одной стороны или распространяться по всей области малого таза.
У некоторых женщин наблюдается высокая температура или учащенное сердцебиение.
Диагностика перекрута придатков матки
Симптомы
Обследование органов малого таза
Ультразвуковое исследование
диагностическое хирургическое вмешательство.
Врачи обычно подозревают перекрут придатков, опираясь на симптомы и результаты обследования органов малого таза и ультразвукового исследования.
Ультразвуковое исследование выполняется путем введения ультразвукового датчика во влагалище (трансвагинальное ультразвуковое исследование). Если яичник перекручен, эта процедура может показать увеличение яичника или образования в яичнике, что подтверждает диагноз перекрута придатков. Цветная допплерография, как правило, позволяет определить, прекращен ли приток крови к яичнику.
Хирургическое вмешательство для визуализации яичников является единственным способом подтверждения диагноза.
Лечение перекрута придатков матки
Хирургическое вмешательство для устранения перекрута яичника
При подозрении на перекрут придатков следует немедленно провести хирургическое вмешательство для выявления перекрута яичника, чтобы таким образом подтвердить диагноз, и, если он перекручен, раскрутить его.
Чтобы попытаться устранить перекрут и тем самым спасти яичник, используется одна из следующих процедур:
Лапароскопия: Врач может сделать один или несколько маленьких разрезов в животе. Затем через один разрез он вводит зонд с камерой (лапароскоп) для осмотра. Используя инструменты, введенные через другие разрезы, врач пытается устранить перекрут яичника и фаллопиевой трубы, если она также перекручена. Лапароскопия выполняется в больнице обычно под общим наркозом, при этом женщине не нужно оставаться в больнице на ночь.
Лапаротомия: В редких случаях, если опухолевидное образование в яичниках большого размера, врачам необходимо сделать более крупный разрез в брюшной полости. Лапароскоп не используется, так как врач может непосредственно осмотреть пораженные органы. Лапаротомия требует длительного наблюдения после операции или пребывания в больнице в течение ночи и может вызывать более сильную боль после процедуры, чем лапароскопия.
При наличии кисты яичника и возможности спасти яичник кисту удаляют (эта процедура называется цистэктомией).
В случае прекращения кровоснабжения и гибели ткани необходимо удалить фаллопиевы трубы и яичники (сальпинго-оофорэктомия).
Если обнаружена опухоль яичника, удаляют весь яичник (овариэктомия).