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Общие сведения о различных гинекологических нарушениях

Авторы:Charles Kilpatrick, MD, MEd, Baylor College of Medicine
Проверено/пересмотрено февр. 2023 | Изменено июл. 2023
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    К незлокачественным (доброкачественным) гинекологическим новообразованиям относятся кисты, полипы и фибромы (лейомиомы). Доброкачественные новообразования могут развиваться на вульве или во влагалище, матке или яичниках. К вульве относят половые губы и другие ткани вокруг отверстия влагалища.

    Анатомия наружных женских половых органов

    Анатомия внутренних женских половых органов

    Кисты представляют собой закрытые мешочки, отделенные от окружающих тканей. Они часто содержат жидкость, кровь или иногда твердый материал. К кистам, которые часто появляются на женских репродуктивных органах, относятся:

    Иногда кисты или опухоли в яичнике могут провоцировать перекручивание яичника – так называемый перекрут придатков матки.

    Очень редко некоторые новообразования становятся злокачественными.

    К другим видам гинекологической патологии относятся

    • Аденомиоз: Ткань из желез слизистой оболочки матки разрастается внутри стенки матки

    • Стеноз цервикального канала: Это сужение канала, ведущего из нижней части матки (шейки матки) в большую верхнюю часть (тело матки)

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.