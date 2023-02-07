Общие сведения о различных гинекологических нарушениях

К незлокачественным (доброкачественным) гинекологическим новообразованиям относятся кисты, полипы и фибромы (лейомиомы). Доброкачественные новообразования могут развиваться на вульве или во влагалище, матке или яичниках. К вульве относят половые губы и другие ткани вокруг отверстия влагалища.

Анатомия наружных женских половых органов

Анатомия внутренних женских половых органов

Кисты представляют собой закрытые мешочки, отделенные от окружающих тканей. Они часто содержат жидкость, кровь или иногда твердый материал. К кистам, которые часто появляются на женских репродуктивных органах, относятся:

Иногда кисты или опухоли в яичнике могут провоцировать перекручивание яичника – так называемый перекрут придатков матки.

Очень редко некоторые новообразования становятся злокачественными.

К другим видам гинекологической патологии относятся