Кисты яичников и другие доброкачественные новообразования яичников

Функциональные кисты образуются из наполненных жидкостью полостей (фолликулов) в яичниках. Каждый фолликул содержит яйцеклетку. Обычно во время каждого менструального цикла один фолликул высвобождает одну яйцеклетку и после этого исчезает. Однако если яйцеклетка не высвобождается, фолликул может продолжать увеличиваться в размерах, образуя более крупную кисту.

Примерно у трети женщин в пременопаузе развивается киста. Функциональные кисты редко развиваются после менопаузы.

Существует два типа функциональных кист:

Фолликулярные кисты: Эти кисты образуются, когда в фолликуле созревает яйцеклетка.

Кисты желтого тела: Эти кисты развиваются из структуры, которая образуется после разрыва фолликула и выхода яйцеклетки. Эта структура называется желтым телом. Кисты желтого тела могут кровоточить, из-за чего может произойти набухание и разрыв яичника. При разрыве кисты жидкость вытекает в брюшную полость и может вызвать острую боль.

Большинство функциональных кист имеют размер менее 1,5 сантиметра в диаметре. Некоторые из них достигают 5 сантиметров или более.

Функциональные кисты обычно исчезают сами через несколько дней или недель.