Кисты яичников и другие доброкачественные новообразования яичников

К доброкачественным новообразованиям яичника относятся кисты (преимущественно функциональные кисты) и новообразования, включая доброкачественные опухоли.
Большинство доброкачественных кист и опухолей не вызывает симптомов, но некоторые из них могут вызывать боль или давление в области малого таза.
Врач может обнаружить новообразования при обследовании органов малого таза, а затем использовать ультразвуковое исследование, чтобы подтвердить диагноз.
Некоторые кисты исчезают сами по себе.
Кисты и опухоли можно удалять через один или несколько небольших разрезов или один большой разрез в животе, а иногда пораженный яичник приходится также удалять.
VERONIKA ZAKHAROVA/SCIENCE PHOTO LIBRARY
Кисты яичника представляют собой заполненные жидкостью мешочки, образующиеся внутри яичника или на его поверхности. Такие кисты являются довольно распространенным явлением. Большинство из них доброкачественные и рассасываются сами по себе. Рак яичников чаще встречается у женщин после 50 лет.
Функциональные кисты яичников
Функциональные кисты образуются из наполненных жидкостью полостей (фолликулов) в яичниках. Каждый фолликул содержит яйцеклетку. Обычно во время каждого менструального цикла один фолликул высвобождает одну яйцеклетку и после этого исчезает. Однако если яйцеклетка не высвобождается, фолликул может продолжать увеличиваться в размерах, образуя более крупную кисту.
Примерно у трети женщин в пременопаузе развивается киста. Функциональные кисты редко развиваются после менопаузы.
Существует два типа функциональных кист:
Фолликулярные кисты: Эти кисты образуются, когда в фолликуле созревает яйцеклетка.
Кисты желтого тела: Эти кисты развиваются из структуры, которая образуется после разрыва фолликула и выхода яйцеклетки. Эта структура называется желтым телом. Кисты желтого тела могут кровоточить, из-за чего может произойти набухание и разрыв яичника. При разрыве кисты жидкость вытекает в брюшную полость и может вызвать острую боль.
Большинство функциональных кист имеют размер менее 1,5 сантиметра в диаметре. Некоторые из них достигают 5 сантиметров или более.
Функциональные кисты обычно исчезают сами через несколько дней или недель.
Доброкачественные опухоли яичников
Доброкачественные опухоли яичников обычно растут медленно и редко становятся злокачественными. Наиболее распространенными являются следующие:
Доброкачественные тератомы (дермоидные кисты): Эти опухоли обычно развиваются из всех трех слоев ткани в эмбрионе (так называемые слои эмбриональных клеток). Из этих клеток образуются все органы. Таким образом, тератомы могут содержать ткани из других структур, таких как нервные, железистые и кожные ткани.
Фибромы: Эти опухоли представляют собой твердую массу, которая состоит из соединительной ткани (ткани, которые соединяют структуры между собой). Фибромы являются медленно растущими и обычно составляют менее 7 сантиметров в диаметре. Обычно они развиваются только с одной стороны.
Цистаденомы: Эти наполненные жидкостью кисты развиваются на поверхности яичника и содержат некоторые ткани из желез в яичниках.
Симптомы
Большинство функциональных кист и незлокачественных опухолей не вызывает каких-либо симптомов. Но некоторые из них вызывают периодическую тупую или острую боль в области малого таза. Иногда они вызывают нарушения менструального цикла. Некоторые женщины испытывают боль в глубине живота во время полового акта.
Некоторые кисты вырабатывают гормоны, которые влияют на менструальный цикл. В результате менструации могут стать нерегулярными или обильными. Между менструациями может наблюдаться кровомазание. У женщин в постменопаузе такие кисты могут вызвать вагинальное кровотечение.
Если кисты желтого тела кровоточат, они могут вызывать боль или чувствительность в области таза.
Иногда может возникать внезапная острая боль в животе, так как большая киста или масса приводит к перекручиванию яичника (перекрут придатков матки).
В редких случаях у женщин с фибромами или раком яичников жидкость накапливается в брюшной полости (асцит) или вокруг легких (плевральный выпот). Сочетание фибром, асцита и плеврального выпота называется синдромом Мейгса. Водянка может вызывать чувство давления или тяжести в животе.
Диагностика
Обследование органов малого таза
Ультразвуковое исследование
иногда анализы крови.
Врач обычно обнаруживает кисты и опухоли при плановом обследовании органов малого таза. Иногда врач подозревает их присутствие, основываясь на симптомах. Часто они идентифицируются при выполнении визуализационного обследования (например, ультразвукового исследования) по другой причине.
Для подтверждения этого диагноза проводят ультразвуковое исследование, при этом ультразвуковой датчик вводят во влагалище (трансвагинальное ультразвуковое исследование).
Чтобы исключить беременность, в том числе внематочную (эктопическую) беременность, делают тест на беременность.
Если эти визуализирующие исследования показывают, что новообразование может быть злокачественным или что присутствует асцит, врач удаляет новообразование и изучает его под микроскопом. Для осмотра яичников и удаления новообразования может быть использован лапароскоп, вводимый через небольшой разрез у нижнего края пупка.
Если врачи подозревают рак яичников, они также выполняют анализы крови для выявления веществ, называемых опухолевыми маркерами, которые могут появляться в крови или уровень которых может повышаться при некоторых видах рака. Однако эти анализы не являются надежным средством диагностики. Они наиболее полезны для мониторинга того, как женщины с раком яичников реагируют на лечение
Лечение
При некоторых кистах регулярный мониторинг с помощью трансвагинального ультразвукового исследования;
Иногда хирургическое вмешательство
кисты яичников;
Если кисты яичника меньше 5 сантиметров в диаметре, обычно они исчезают сами без лечения. Периодически проводится трансвагинальное ультразвуковое исследование, чтобы определить, исчезают ли они.
Но если киста больше 5 сантиметров и не исчезает, возможно, ее следует удалить. Если нельзя исключить рак, яичник удаляют. Если киста злокачественная, удаляются кисты, а также пораженный яичник и фаллопиева труба. При некоторых крупных кистах, если у них нет никаких характеристик рака, достаточно вести мониторинг с помощью трансвагинального ультразвукового исследования.
Опухоли яичников
Доброкачественные опухоли, например, фибромы и цистаденомы, требуют лечения.
Если опухоль выглядит злокачественной, проводится хирургическое вмешательство для оценки опухоли и, по возможности, ее удаления. Проводится одна из следующих процедур:
Лапароскопия
Лапаротомия
При лапароскопии делают один или несколько небольших разрезов на животе. Ее выполняют в больнице обычно с применением общего наркоза. Однако женщине не нужно оставаться в больнице на ночь.
Лапаротомия — это похожая процедура, но она требует выполнения большего разреза, и женщина должна остаться в больнице на ночь.
Выбор процедуры зависит от размера новообразования и от того, задет ли другой орган.
Врачи стремятся сохранить яичники путем удаления только кисты (цистэктомия), если это технически осуществимо.
Удаление пораженного яичника (овариэктомия) необходимо выполнять в следующих случаях:
Фибромы или другие солидные опухоли, если опухоль невозможно удалить путем цистэктомии
Цистаденомы
Кистозные тератомы, размер которых больше 4 дюймов
Кисты, которые нельзя отделить от яичника хирургическим путем
Большинство кист, возникающих у постменопаузальных женщин, размер которых превышает 2 дюйма