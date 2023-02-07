Кистозные включения и эпидермальные кисты вульвы

Кисты, которые развиваются на вульве — это кистозные включения и эпидермальные кисты. Кистозные включения на вульве — это маленькие мешочки, содержащие ткань с поверхности вульвы. Эпидермальные кисты на вульве похожи, но содержат секреты жировых (сальных) желез возле волосяных фолликулов.
Кистозные включения являются самыми распространенными кистами вульвы. Вульва — это область наружных половых органов. Кистозные включения также могут развиваться во влагалище. Они могут возникать на месте таких травм, как разрывы при рождении ребенка. При травмировании вульвы ткань с ее поверхности (эпителиальная ткань) может оставаться под поверхностью. Некоторые кистозные включения могут развиваться сами по себе.
Анатомия наружных женских половых органов
Эпидермальные кисты могут развиваться, когда протоки к сальным железам закупориваются. Секрет этих желез затем накапливается под поверхностью кожи.
Оба вида кист в итоге увеличиваются и иногда инфицируются. Инфицированные кисты могут краснеть, становиться болезненными и причинять боль при половом акте.
Кисты, которые не инфицируются, обычно не вызывают симптомов, но иногда вызывают раздражение. Они белого или желтого цвета и обычно менее 1 сантиметра в диаметре.
Кисты влагалища, как правило, небольшие и не вызывают симптомов.
С разрешения издателя. Из Spitzer M, Mann M. In Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology. Редакция M Stenchever (редактор серии) и B Goff. Philadelphia, Current Medicine, 1998 (Предоставлено Международным обществом по исследованию болезней вульвы).
Многие кисты видны с обеих сторон вульвы.
С разрешения издателя. Из Kaufman R, Brown D. In Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology. Редакция M Stenchever (редактор серии) и B Goff. Philadelphia, Current Medicine, 1998
Кисты влагалища, как правило, небольшие и не вызывают симптомов.
С разрешения издателя. Из Spitzer M, Mann M. In Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology. Редакция M Stenchever (редактор серии) и B Goff. Philadelphia, Current Medicine, 1998 (Предоставлено Международным обществом по исследованию болезней вульвы).
Многие кисты видны с обеих сторон вульвы.
С разрешения издателя. Из Kaufman R, Brown D. In Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology. Редакция M Stenchever (редактор серии) и B Goff. Philadelphia, Current Medicine, 1998
Диагностика
Обследование органов малого таза
Врач обычно может увидеть или нащупать кисты при обследовании органов малого таза.
Лечение
Удаление кисты или кист
Если кисты вызывают симптомы, их удаляют. Если у женщины только одна киста, ей вводят местный анестетик для обезболивания области вокруг кисты. Если у женщины несколько кист, врачи могут использовать регионарную анестезию для обезболивания более обширной области или общую анестезию для отключения сознания.