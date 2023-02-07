Кистозные включения и эпидермальные кисты вульвы

Кисты, которые развиваются на вульве — это кистозные включения и эпидермальные кисты. Кистозные включения на вульве — это маленькие мешочки, содержащие ткань с поверхности вульвы. Эпидермальные кисты на вульве похожи, но содержат секреты жировых (сальных) желез возле волосяных фолликулов.

Кистозные включения являются самыми распространенными кистами вульвы. Вульва — это область наружных половых органов. Кистозные включения также могут развиваться во влагалище. Они могут возникать на месте таких травм, как разрывы при рождении ребенка. При травмировании вульвы ткань с ее поверхности (эпителиальная ткань) может оставаться под поверхностью. Некоторые кистозные включения могут развиваться сами по себе.

Анатомия наружных женских половых органов

Эпидермальные кисты могут развиваться, когда протоки к сальным железам закупориваются. Секрет этих желез затем накапливается под поверхностью кожи.

Оба вида кист в итоге увеличиваются и иногда инфицируются. Инфицированные кисты могут краснеть, становиться болезненными и причинять боль при половом акте.

Кисты, которые не инфицируются, обычно не вызывают симптомов, но иногда вызывают раздражение. Они белого или желтого цвета и обычно менее 1 сантиметра в диаметре.

Кистозные включения и эпидермальные кисты Киста влагалища Кисты влагалища, как правило, небольшие и не вызывают симптомов. С разрешения издателя. Из Spitzer M, Mann M. In Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology. Редакция M Stenchever (редактор серии) и B Goff. Philadelphia, Current Medicine, 1998 (Предоставлено Международным обществом по исследованию болезней вульвы). Эпидермальная имплантированная киста вульвы Многие кисты видны с обеих сторон вульвы. С разрешения издателя. Из Kaufman R, Brown D. In Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology. Редакция M Stenchever (редактор серии) и B Goff. Philadelphia, Current Medicine, 1998 Киста влагалища Кисты влагалища, как правило, небольшие и не вызывают симптомов. С разрешения издателя. Из Spitzer M, Mann M. In Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology. Редакция M Stenchever (редактор серии) и B Goff. Philadelphia, Current Medicine, 1998 (Предоставлено Международным обществом по исследованию болезней вульвы). Эпидермальная имплантированная киста вульвы Многие кисты видны с обеих сторон вульвы. С разрешения издателя. Из Kaufman R, Brown D. In Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology. Редакция M Stenchever (редактор серии) и B Goff. Philadelphia, Current Medicine, 1998

Диагностика Обследование органов малого таза Врач обычно может увидеть или нащупать кисты при обследовании органов малого таза.