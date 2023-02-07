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Кистозные включения и эпидермальные кисты вульвы

(атеромы вульвы)

Авторы:Charles Kilpatrick, MD, MEd, Baylor College of Medicine
Проверено/пересмотрено февр. 2023 | Изменено июл. 2023
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Кисты, которые развиваются на вульве — это кистозные включения и эпидермальные кисты. Кистозные включения на вульве — это маленькие мешочки, содержащие ткань с поверхности вульвы. Эпидермальные кисты на вульве похожи, но содержат секреты жировых (сальных) желез возле волосяных фолликулов.

Кистозные включения являются самыми распространенными кистами вульвы. Вульва — это область наружных половых органов. Кистозные включения также могут развиваться во влагалище. Они могут возникать на месте таких травм, как разрывы при рождении ребенка. При травмировании вульвы ткань с ее поверхности (эпителиальная ткань) может оставаться под поверхностью. Некоторые кистозные включения могут развиваться сами по себе.

Анатомия наружных женских половых органов

Эпидермальные кисты могут развиваться, когда протоки к сальным железам закупориваются. Секрет этих желез затем накапливается под поверхностью кожи.

Оба вида кист в итоге увеличиваются и иногда инфицируются. Инфицированные кисты могут краснеть, становиться болезненными и причинять боль при половом акте.

Кисты, которые не инфицируются, обычно не вызывают симптомов, но иногда вызывают раздражение. Они белого или желтого цвета и обычно менее 1 сантиметра в диаметре.

Кистозные включения и эпидермальные кисты
Киста влагалища
Киста влагалища

Кисты влагалища, как правило, небольшие и не вызывают симптомов.

С разрешения издателя. Из Spitzer M, Mann M. In Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology. Редакция M Stenchever (редактор серии) и B Goff. Philadelphia, Current Medicine, 1998 (Предоставлено Международным обществом по исследованию болезней вульвы).

Эпидермальная имплантированная киста вульвы
Эпидермальная имплантированная киста вульвы

Многие кисты видны с обеих сторон вульвы.

С разрешения издателя. Из Kaufman R, Brown D. In Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology. Редакция M Stenchever (редактор серии) и B Goff. Philadelphia, Current Medicine, 1998

Киста влагалища
Киста влагалища

Кисты влагалища, как правило, небольшие и не вызывают симптомов.

С разрешения издателя. Из Spitzer M, Mann M. In Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology. Редакция M Stenchever (редактор серии) и B Goff. Philadelphia, Current Medicine, 1998 (Предоставлено Международным обществом по исследованию болезней вульвы).

Эпидермальная имплантированная киста вульвы
Эпидермальная имплантированная киста вульвы

Многие кисты видны с обеих сторон вульвы.

С разрешения издателя. Из Kaufman R, Brown D. In Atlas of Clinical Gynecology: Gynecologic Pathology. Редакция M Stenchever (редактор серии) и B Goff. Philadelphia, Current Medicine, 1998

Диагностика

  • Обследование органов малого таза

Врач обычно может увидеть или нащупать кисты при обследовании органов малого таза.

Лечение

  • Удаление кисты или кист

Если кисты вызывают симптомы, их удаляют. Если у женщины только одна киста, ей вводят местный анестетик для обезболивания области вокруг кисты. Если у женщины несколько кист, врачи могут использовать регионарную анестезию для обезболивания более обширной области или общую анестезию для отключения сознания.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.