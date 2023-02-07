Киста железы Скина

Киста желез Скина образуется возле отверстия мочеиспускательного канала при закупорке протоков, ведущих к железам Скина.
Кисты желез Скина встречаются очень редко.
Многие люди с кистами желез Скина не имеют симптомов или имеют лишь симптомы незначительного раздражения.
Большие кисты могут вызывать боль во время полового акта или иногда во время мочеиспускания.
Обычно врачи могут диагностировать эти кисты во время обследования органов малого таза, но иногда для подтверждения диагноза выполняется ультразвуковое исследование или цистоскопия.
Кисты, которые вызывают симптомы, можно удалить.
Очень редко возникшие абсцессы лечат антибиотиками, с последующим удалением или формированием постоянного отверстия в кисте.
Железы Скина (также называемые периуретральными или парауретральными железами) расположены возле отверстия уретры.
Анатомия женских наружных половых органов
В центре этого изображения находится влагалище — трубчатый орган, состоящий из гладких мышц. Небольшое отверстие непосредственно над ним — это мочеиспускательный канал, который является отверстием мочевого пузыря. Под влагалищем расположен задний проход. Над мочеиспускательным каналом находится клитор — орган из эректильной ткани, гомологичный половому члену. Влагалище окружено малыми половыми губами, которые окружены большими половыми губами. Сверху находится лобковая кость. Фиолетовая ткань является продолжением клитора — ножка клитора. Луковица преддверия (синего цвета) также состоит из эректильной ткани. Под луковицей находится бартолинова железа, которая выделяет слизь для увлажнения влагалища.
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Кисты желез Скина встречаются редко. Они образуются, если проток железы заблокирован, обычно вследствие инфицирования железы. При инфицировании этих кист могут развиваться инфекции мочевыводящих путей.
Симптомы кисты железы Скина
Большинство кист желез Скина имеют около 1 сантиметра в диаметре и не вызывают никаких симптомов. Некоторые кисты имеют большие размеры и вызывают боль во время полового акта. Иногда кисты вызывают боль при мочеиспускании. Иногда достаточно большие кисты могут блокировать отток мочи через уретру. В таких случаях первыми симптомами могут быть слабая струя мочи в начале мочеиспускания и капающая струя мочи в конце мочеиспускания, а также задержка мочи. Если развивается инфекция мочевыводящих путей, у женщин может возникать частая, острая потребность в мочеиспускании, и мочеиспускание может быть болезненным.
Очень редко кисты желез Скина инфицируются, и в них формируется абсцесс. Абсцессы чувствительные, болезненные и припухшие. Кожа над протоками краснеет. У большинства женщин температура тела не повышается.
НАУЧНАЯ ФОТОБИБЛИОТЕКА Д-РА П. МАРАЦЦИ
Диагностика кист желез Скина
Обследование органов малого таза
иногда ультразвуковое исследование или цистоскопия.
Во время обследования органов малого таза врач может обычно прощупать кисты или абсцессы желез Скина, если они достаточно большие, чтобы вызывать симптомы. Однако можно провести ультразвуковое исследование или ввести гибкий визуализирующий зонд, чтобы осмотреть мочевой пузырь (цистоскопия) и подтвердить диагноз.
Лечение кисты железы Скина
Удаление кисты
При абсцессах — антибиотики, с последующим удалением кисты или формированием в ней постоянного отверстия.
Если кисты желез Скина вызывают симптомы, их удаляют, обычно в кабинете врача или в операционной. В кабинете врача обычно используют местное анестезирующее средство. Или может быть проведена марсупиализация. В ходе этой процедуры врач делает небольшой разрез в кисте и пришивает внутренние края кисты к поверхности вульвы. Марсупиализация создает постоянное отверстие в кисте, чтобы киста могла дренироваться по мере необходимости. Эту процедуру выполняют в амбулаторной операционной. Иногда требуется использование общего наркоза.
В случае абсцесса назначают прием антибиотиков внутрь в течение 7–10 дней. Затем кисту удаляют. Или выполняется марсупиализация.