Киста железы Скина

Большинство кист желез Скина имеют около 1 сантиметра в диаметре и не вызывают никаких симптомов. Некоторые кисты имеют большие размеры и вызывают боль во время полового акта. Иногда кисты вызывают боль при мочеиспускании. Иногда достаточно большие кисты могут блокировать отток мочи через уретру. В таких случаях первыми симптомами могут быть слабая струя мочи в начале мочеиспускания и капающая струя мочи в конце мочеиспускания, а также задержка мочи. Если развивается инфекция мочевыводящих путей, у женщин может возникать частая, острая потребность в мочеиспускании, и мочеиспускание может быть болезненным.

Очень редко кисты желез Скина инфицируются, и в них формируется абсцесс. Абсцессы чувствительные, болезненные и припухшие. Кожа над протоками краснеет. У большинства женщин температура тела не повышается.